Talmassons punta sulla giovane Elisa Bole

TALMASSONS (UDINE)- Elisa Bole, diciannovenne triestina, è il primo rinforzo della CDA Talmassons in vista del prossimo campionato di A2 Femminile, la schiacciatrice, che vanta già un'esperienza in A1 nelle file di Monza, non si sposta dal Friuli. Nella stagione appena conclusa ha giocato nelle fila dell'Itas Ceccarelli Martignacco.

LE PAROLE DI ELISA BOLE-

« Sono subito entrata a mio agio, accolta da un’aria come di famiglia. C’è stata fin da subito una bella impressione. Arrivo qui con l’obiettivo di migliorare me stessa ma anche di riuscire a soddisfare quelle che sono le richieste della società. E’ sicuramente un passo importante per la mia esperienza perché arrivo in una società che ha grandi ambizioni ed è anche una società molto forte. L’ho già affrontata da avversaria e appena incontrata già sapevamo che sarebbe stato un match difficile. La squadra dà subito l’idea di essere molto forte e molto compatta con tutte le ragazze che giocano unite e insieme per arrivare all’obiettivo finale.”

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO GIANNI DE PAOLI-

« L’arrivo di Elisa conferma un percorso che è iniziato già l’anno scorso, ovvero quello di valorizzare e lanciare giocatrici giovani. Lei è una ragazza del Friuli Venezia Giulia e noi vogliamo anche rappresentare un territorio in cui oltre a valorizzare i talenti di casa, speriamo anche di scoprirne di nuovi, senza che poi proseguano nei loro percorsi fuori regione. Vogliamo portare i nostri talenti in serie A e valorizzarli. Se Elisa sapeva che contro di noi trovava una squadra forte, per quanto riguarda noi, quando l’abbiamo vista giocare, anche contro di noi, si è rivelata tra le giovani una delle sorprese di Martignacco, perché si è fatta trovare pronta ogni volta che ha trovato spazio. E’ anche questo che ci ha spinto a cercarla e a portarla qui a Talmassons, dove speriamo possa fare un ulteriore salto di qualità come le giovani che erano con noi quest’anno ».