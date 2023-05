Agata Tellone è il libero di Mondovì

LA CARRIERA-

Nata a Piacenza nel 2002, dopo le esperienze con i campionati giovanili, la selezione Lombardia e la partecipazione a Trofeo delle Province (MVP nel 2015) e Kinderiadi, Agata Tellone approda nel settore giovanile del Novara. Nel 2021 arriva in Serie A2 a Martignacco dove nelle ultime due stagioni è stata allenata da coach Gazzotti, che ritroverà sulla panchina della LPM BAM Mondovì. In campo Agata Tellone potrà inoltre contare sulla sintonia già instaurata con la palleggiatrice Veronica Allasia, già sua compagna nell’ultimo campionato.

LE PAROLE AGATA TELLONE-

“Conosco bene l’allenatore, conosco i suoi metodi di gestione della squadra e delle partite. E’ una persona di cui mi fido, quindi vado sul sicuro. Con Veronica Allasia quest’anno mi sono trovata molto bene, lei è fantastica, quindi a maggior ragione è un elemento in più che mi dà tranquillità. In primis voglio dare un apporto tecnico, perchè questo è lo sport. Spero poi di portare il mio contributo dal punto di vista emotivo, perché non potendo fare punti, devo compensare. Caratterialmente sono una persona molto energia e competitiva, ma nel senso buono. Spero di dare tanto alla squadra! Penso di essere in un’ età in cui posso crescere e migliorare tanto e vorrei approfittarne il più possibile. La laurea in marketing incombe, mi mancano pochi esami e dovrei laurearmi in autunno. Nei prossimi mesi dovrò poi allenarmi, per arrivare pronta alla preparazione con la maglia rossoblu. Ho bei ricordi di Mondovì e ho sentito solamente belle parole, quindi sono super curiosa di iniziare, di vedere la città e di incontrare i tifosi! ».