Talmassons sistema la difesa con Beatrice Negretti

TALMASSONS (UDINE)- Beatrice Negretti giocherà nel prossimo campionato nelle file della CDA Talmassons. Un rinforzo importante per la squadra di Barbieri che sistema la difesa con un libero che a ventiquattro anni ha già maturato una buona esperienza in A1 dove ha giocato per tre anni nella Vero Volley Milano.

La CDA Talmassons continua a mettere tasselli importanti per la costruzione del nuovo roster per la prossima stagione. Il nuovo acquisto che andrà a vestire la maglia delle Pink Panthers è Beatrice Negretti, libero classe 1999 originaria di Como.

LA CARRIERA-

Diverse stagioni a Busto Arsizio, poi l’esperienza vissuta al Roma Volley Club nella stagione 2018/2019. Ora Beatrice arriva in Friuli Venezia Giulia dopo aver disputato le sue ultime tre stagioni nella massima serie italiana con la maglia del Vero Volley Milano, dove nella stagione 2020/2021 ha ottenuto la vittoria in Coppa CEV e nei due campionati successivi è arrivata fino alla finale scudetto contro la Prosecco DOC Imoco Conegliano. Un nuovo arrivo dunque di tutto rispetto per la CDA Talmassons, che porterà sicuramente una gran dose di esperienza all’interno della squadra friulana.

LE PAROLE DI BEATRICE NEGRETTI-

« Per me è stata un’accoglienza molto speciale, sono molto contenta di essere qua oggi e non vedo l’ora di iniziare poi con la preparazione. Il fatto che tutti mi abbiano parlato molto bene di questa società ha contribuito molto nella mia decisione di venire qui. Per me vuol dire tanto trovare uno spazio dove c’è fiducia reciproca tra le parti. Penso che questo ci sia e dunque c’è sicuramente una buona base da cui partire. Sono molto contenta di essere qua e ho scelto questo perché vorrei coronare il mio sogno di vincere qualcosa e spero che questo sia l’ambiente giusto per farlo. Sono sicura che la squadra sarà molto competitiva e che daremo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Ho già avuto modo di confrontarmi con il coach. Conoscevo già entrambi gli allenatori, soprattutto Fabio Parazzoli con cui ho lavorato a Monza. So come si lavora con loro e sono molto contenta di questo perché comunque nonostante si possa pensare che ho un po’ più di esperienza sono pronta per mettermi a disposizione e imparare il più possibile anche da questa esperienza ».

LE PAROLE DEL CEO FABRIZIO CATTELAN-

« Questo è un ulteriore passo avanti per puntare sempre più in alto. Ogni anno vogliamo aggiungere qualcosa. Anche in questa stagione siamo arrivati di nuovo in semifinale playoff, con una grinta anche superiore a quella dell’anno precedente e quindi anche dalle parole di Beatrice possiamo vedere che gli obiettivi sono comuni. Vogliamo aggiungere qualcosa e vogliamo vincere qualcosa in più. Alziamo sempre l’asticella. L’anno scorso l’ho detto ad inizio stagione e così è stato, spero di non venire smentito in questa occasione ma i presupposti sono quelli di poter fare un buon lavoro. Anche nel roster che si sta allestendo si vuole fare qualcosa di migliore rispetto all’anno precedente in un ambiente sano dove le ragazze stanno bene e dove si lavora bene. Gli obiettivi poi sono qualcosa che si può prefissare e anche raggiugere ».