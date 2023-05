Macerata mette in posto 4 Arianna Vittorini

LE PAROLE DI ARIANNA VITTORINI-

« Il progetto che mi ha proposto la società è ottimo, non potevo dire di no. Sono molto contenta delle scelte e delle idee che hanno in mente per questo anno, Macerata vuole puntare in alto, ci vuole tanto duro lavoro ma sono sicura che possiamo raggiungere ottimi risultati. Nelle Marche porto la mia voglia di mettermi in gioco, di lavorare duro, la mia competitività e la mia grinta. La CBF Balducci HR negli ultimi anni ha raggiunto anche la massima categoria quindi sono molto contenta di far parte di questa società. Gli obiettivi di questo team sono sicuramente disputare una buona stagione e arrivare a giocarci la promozione mentre come target personali vorrei crescere ancora a livello tecnico: mi metterò a disposizione della squadra in qualsiasi momento ».