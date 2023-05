Asia Cogliandro nel roster di Perugia

PERUGIA - Asia Cogliandro è una nuova giocatrice della Bartoccini Fortinfissi Perugia. La centrale varesina, ventisette anni con una lunga esperienza alle spalle in A1 e A2, dopo la brutta stagione di Sant'Elia, culminata con la retrocessione in Serie B, si rimette in gioco mettendo a disposizione di Andrea Giovi i suoi 184 centimetri e la sua abilità a muro.

LA CARRIERA-

Muove i primi passi nella InVolley Crespellano nella Stagione 2011-2012, l’esordio nei campionati nazionali arriva nel 2012 con la Volley Doc Asti dove rimane fino al 2014 dove spostandosi alla Riso Scotti Pavia affronta il suo primo Campionato di A2. Nella Stagione 2015-2016 trasloca in quel di Filottrano dove disputa due Stagioni di A2 e conquista la Serie A1rimanendo con il club marchigiano fino alla Stagione 2018-2019. L’anno seguente torna in A2 a Cutrofiano, per poi spostarsi nella Stagione 2020-2021 a Roma e vincere il campionato di Serie A2. Nella Stagione 2021-2022 si torna al nord in quel di Talmassons, mentre nella scorsa Stagione sempre in A2 ha militato tra le fila della Assitec Volley Sant’Elia.

LE PAROLE DI ASIA COGLIANDRO-

« La mia scelta è stata voluta è cercata perché conosco la società perché molte mie amiche compagne sono passate da lì e sono state molto bene dicendomi che la società è molto seria. Poi c’è il fatto che una società di A1 che retrocede ha sempre grandi ambizioni, quando poi ho parlato con il DS Remo Ambroglini ed il coach le mie supposizioni hanno trovato conferma. Sono molto contenta di questa opportunità e non vedo l’ora di cominciare e conoscere tutte le mie compagne di squadra. Sicuramente saremo una squadra molto competitiva con tante ragazze esperte sia di A1 che di A2 e mi aspetto un campionato molto lungo e difficile, ma sono sicura che avremo tutte le armi e le carte in regola per poter fare molto bene. C’è un bell’organico e uno staff molto organizzato quindi non resta che dare il cuore è metterci il 100% sempre. Dal punto di vista personale i miei obbiettivi saranno ovviamente quelli di crescere e fare esperienza il più possibile, voglio mettermi in gioco come ogni anno è dare il mio massimo. Non sono mai stata a Perugia ma so che è una città molto bella e si vive molto bene, sinceramente sarei curiosa di visitarla dato che a parte i palazzetti, non ho mai avuto la possibilità di visitarla, non vedo l’ora di esplorarla tutta e scoprire nuove cose giorno dopo giorno ».