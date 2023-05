Brescia batte il primo colpo: Polina Malik

BRESCIA- Primo innesto ufficiale nel roster della Millenium Brescia in vista della prossima stagione agonistica. Alla corte di Beltrami arriva l'opposta israeliana Polina Malik che negli ultimi due campionati ha giocato a Macerata, con una promozione in A1 e una retrocessione.

LA CARRIERA-

Nata il 18 novembre 1998 e alta 184 centimetri, Polina è cresciuta maturando le sue prime esperienze in Israele: iniziando dalle giovanili, con la maglia delle Academy Girls, passando poi nella stagione 2017/2018 a quella del Maccabi Raanana e infine, la stagione successiva, al Maccabi XT Haifa.

Terminata l’esperienza in Israele, Malik durante la stagione 2019/20 si trasferisce in Germania dove gioca nella Bundesliga tedesca con la maglia delle Ladies in Black Aachen. Nel 2020 disputa il campionato di serie A in Finlandia al Polkky Kuusamo.

Nella stagione 2021/22 l’opposta israeliana si trasferisce a Macerata per la prima esperienza in Italia vestendo la maglia della CBF Balducci HR Macerata con la quale disputa il campionato di serie A2 femminile. In terra marchigiana l’opposta israeliana raggiunge le semifinali di Coppa Italia e, una volta raggiunti i playoff promozione, conquista la massima serie laureandosi MVP della finale promozione.

Nel 2022/2023, nella stagione appena conclusa, Polina resta a Macerata e disputa il campionato di A1 femminile posizionandosi tra le 20 migliori attaccanti della stagione, con 338 punti (41% in attacco). Per la stagione 2023/24 accetta l’offerta di Volley Millenium Brescia e torna in Serie A2 con l’obiettivo di fare bene.

LE PAROLE DI POLINA MALIK-

«Non vedo l’ora di iniziare la stagione, ho già iniziato ad allenarmi in Israele e sono molto contenta di fare parte di questa nuova squadra. Sono sicura che otterremo ottimi risultati quest’anno, ci vediamo presto a Brescia!».