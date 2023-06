Il secondo libero di Macerata sarà Aurora Morandini

MACERATA- Aurora Morandini sarà il secondo libero della Balducci Macerata. Il tecnico Stefano Saja e la società puntano sulla ventitreenne toscana come alter ego della rientrante Giulia Bresciani. Per Aurora si tratterà dell'esordio in A2 dopo una carriera in crescendo con la maglia della formazione del ValdarnInsieme (con cui ha sempre giocato tranne per i primi passi nel volley mossi con lo Ius Arezzo) prima in B2 e poi in B1 grazie alla promozione ottenuta nella stagione 2021/22. L’arrivo di Aurora Morandini, che si affianca al già annunciato ritorno in arancionero di Giulia Bresciani, sistema definitivamente, come detto, il reparto dei liberi a disposizione di coach Stefano Saja per la prossima stagione.