Federica Stroppa torna a vestire la maglia di Macerata

MACERATA- Un ritorno importante nelle file della Balducci Macerata. Nelle Marche ritorna Federica Stroppa , l'opposto che due anni fa contribuì in maniera determinante alla promozione del club arancionero in A1. L'amara retrocessione dello scorso anno ha consigliato il presidente Paolella, coadiuvato dal nuovo tecnico Stefano Saja, di puntare su un gruppo nuovo per tentare l'immediata risalita e sul ritorno della giocatrice bresciana che nelle Marche ha lasciato un ricordo indelebile. Federica ritroverà in squadra altre due compagne con cui ha vissuto quell’impresa: la schiacciatrice Alessia Fiesoli e il libero Giulia Bresciani.

LA CARRIERA-

Opposta classe 1997, ha disputato l’ultima stagione disputata in A2 con l’Albese Volley Como nel 2022/23, per lei sarà la terza stagione consecutiva in Serie A2 dopo le esperienze in B1 con le maglie di Adro, Pisogne, Offanengo e Costa Volpino.

LE PAROLE DI FEDERICA STROPPA-

« Mi ha spinto a scegliere nuovamente il progetto della Cbf Balducci HR il fatto che sia un ambiente che conosco e dove mi sono trovata molto bene. So, e l’ho vissuto sulla mia pelle, che è una realtà che sa lavorare con serietà e puntare in alto. Torno a Macerata con una maggiore consapevolezza di me stessa rispetto a quando sono arrivata due anni fa, con un po’ di esperienza in più nella categoria, avendo affrontato un campionato di alto livello in più. Avrò il piacere di ritrovare Alessia Fiesoli e Giulia Bresciani con cui ho giocato proprio qui in arancionero e non vedo l’ora di conoscere le altre mie compagne che ho solo avuto l’occasione di incontrare al di là della rete. Tra i miei obiettivi personali vorrei dare il mio contributo e mettermi a disposizione per riuscire a raggiungere i traguardi importanti fissati dalla società, crescendo in un gruppo forte e continuando a migliorare, non tralasciando il divertimento che questo sport ha saputo sempre darmi ».