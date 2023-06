Alice Barbagallo è il nuovo libero di Lecco

LECCO- L'Orocash Lecco sistema il reparto difensivo ingaggiando Alice Barbagallo, ventiseienne libero siciliano,che nella prossima stagione disputerà la sua nona stagione in serie A2. Nell'ultimo campionato ha giocato ad Olbia, portando la squadra del presidente Sarti in pool promozione. In precedenza una carriera che si è dipanata quasi tutta al sud tranne nella stagione 2021/2022 nella quale ha giocato a Martignacco.