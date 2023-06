Andrea Mafrici sulla panchina di Soverato

LA CARRIERA-

Classe 1985, originario di Reggio Calabria ma, residente a Nettuno da diversi anni, Mafrici é reduce dell’importante e positiva esperienza in A1 con Megabox Vallefoglia nona in classifica a fine campionato. Per lui, esperienze importanti nelle ultime stagioni, con il giovane allenatore che ha ricoperto il ruolo di vice coach nella Roma Volley dal 2019 al 2021 conquistando la serie A1; nel 2021/2022 fu promosso al posto di coach Saja in un campionato ormai compromesso che ha visto la retrocessione della compagine capitolina. Poi, come detto, la positiva esperienza con Vallefoglia. Si tratta di una scelta importante da parte della società calabrese che punta ad allestire un organico che dia soddisfazioni a tutto l’ambiente biancorosso. D’altronde, il Volley Soverato, dopo la rinuncia in campo maschile della Callipo, rappresenta ad oggi la massima espressione pallavolistica in Calabria.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ANTONIO MATTOZZO-

« I tifosi possono state tranquilli. Dopo la scelta del coach siamo già al lavoro per quanto riguarda l’organico da affidare a Mafrici. Stiamo mettendo a punto le puntine pratiche riguardanti l’iscrizione al prossimo campionato con la consapevolezza di fare altri importanti sacrifici per raggiungere risultati importanti ».