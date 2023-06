Cristina Fiorio dalla Futura a Brescia

BRESCIA- Cristina Fiorio , schiacciatrice piemontese di ventisei anni, dopo una sola stagione, lascia la Futura Giovani Busto Arsizio per firmare un contratto che la legherà, per la prossima stagione alla Volley Millenium Brescia.

LA CARRIERA-

Nata a Ciriè (TO) e cresciuta nelle giovanili della Lilliput Settimo Torinese, Cristina Fiorio ha vestito le maglie di tutte le categorie dall’U13 alla B1 e si è laureata campionessa provinciale in Under 18. Durante la stagione 2013/2014 Fiorio approda ad Asti dove disputa i campionati di B1 e U18. Nella stagione successiva, la schiacciatrice piemontese sceglie il Volley Casale e diventa capitana per le formazioni di B1 e U18. Approda per la stagione 2015/16 al CUS Torino, dove rimane per 3 anni vestendo la maglia della B1 e raggiungendo, con la vittoria del campionato, anche la promozione in serie A2. Nel 2019/20 Cristina accetta la chiamata da Martignacco – che milita nel campionato di serie A2 – e chiude anche la stagione successiva (2020/21) con 308 punti nelle 26 gare giocate. Nell’annata 2021/22 Fiorio si accasa alla Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, mentre nella stagione appena conclusa è avversaria delle Leonesse con la maglia della Futura Giovani Busto Arsizio, sempre nella serie cadetta, chiudendo con 21 presenze e 111 punti.

LE PAROLE DI CRISTINA FIORIO-

« Sono molto contenta di far parte per la prossima stagione di questa società così ambiziosa. Mi sento carica e determinata e non vedo l’ora di cominciare, di conoscere le mie nuove compagne e tutto il mondo della Millenium! Nel frattempo buone vacanze a tutti e ci vediamo presto al palazzetto ».