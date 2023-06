Lecco si assicura Matilde Frigerio

LE PAROLE DI MATILDE FRIGERIO-

« Sono molto curiosa ed entusiasta di iniziare questo nuovo anno alla Picco Lecco. Conoscevo già la società in quanto dista solo un’ora da casa mia e l’ho sempre seguita sia durante il campionato di B1 che l’anno scorso in A2 dove ha affrontato un buon campionato. Non vedo l’ora di conoscere tutto lo staff, la squadra e ritrovare alcune compagne con cui ho già condiviso alcune esperienze. Sono carica per iniziare a mettermi in gioco e migliorare ».