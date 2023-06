Costa Volpino porta in A2 la palleggiatrice Anna Green

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- Anna Green, figlia d'arte, la madre la madre è una delle gemelle Casarin che giocarono in serie A a Treviso mentre il padre è celebre rugbista All Black ex Benetton ora tecnico Craig Green, potrà finalmente cimentarsi in Serie A2. La neo promossa Costa Volpino ha scelto la ventitreenne nata a Brescia per affidarle la cabina di regia nel prossimo campionato.