Lecco si assicura l'opposta Alessia Conti

LECCO- Alessia Conti, ventenne schiacciatrice trentina, reduce da due belle stagioni in A2 nell'Albese e a Catania, è una nuova giocatrice dell'Orocash Picco Lecco. Per lei anche un passaggio in A1 all’Uyba Volley, nel campionato 2020-2021 e una prospettiva importante, visto il talento e i margini di crescita.