Marta Campana in A2 con Melendugno

MELENDUGNO (LECCE)- Marta Campana va a rinforzare l'organico della Narconon Volley Melendugno allenata da Bruno Napolitano, in vista dell'esordio in A2 femminile. La ventenne schiacciatrice, 186 cm d’altezza, nativa e cresciuta sportivamente a Mesagne, torna a giocare nella squadra che l'ha già vista protagonista nella seconda parte della stagione 2021/2022.

LA CARRIERA-

A soli 13 anni intraprende un nuovo percorso di crescita nella prestigiosa società di Orago, collezionando titoli di categoria. Le sue capacità e la sua determinazione le permettono di accasarsi nelle giovanili del Vero Volley Monza, esordendo a 16 anni in A1, dopo l'avventura monzese approda durante la finestra di mercato di gennaio 2022 a Melendugno per il finale di stagione. Nella stagione precedente l' obiettivo di Marta è quello di giocare con continuità e in accordo con il Ds Cisternino e il suo agente, ritorna in Lombardia dove ottiene la promozione in A2 con la società Volta Mantovana.

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO ALESSANDRO CISTERNINO-

« Marta è una atleta sulla quale puntiamo tanto una ragazza dalle grandi doti tecniche e fisiche che merita questo palcoscenico, una abituata a lottare e a superare le difficoltà senza abbattersi. Salentina classe 2003 di 186 cm di pura classe che nelle mani del nostro staff tecnico e sanitario crescerà ancora tanto, sono molto contento e soddisfatto del suo ritorno che arricchisce il reparto delle nostre laterali, ora è pronta a tutto e soprattutto a prendedersi le soddisfazioni che merita, buon lavoro Marta ».