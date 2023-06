Serena Ortolani torna in campo, ha detto si alla Omag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- Serena Ortolani, che a gennaio 2022 aveva detto stop al volley giocato, non ha saputo resistere al richiamo del campo. L'ex azzurra a trentasei anni ha detto di nuovo si alla Omag San Giovanni in Marignano, suo ultimo club, e nel prossimo campionato tornerà a fare quello che ama: giocare a pallavolo.

Così “Zia Serena” sarà per la seconda volta l’opposto della squadra romagnola.

Di Serena si è già detto tutto e comunque non sarebbe mai abbastanza. Non ha bisogno di ulteriori presentazioni.

LE PAROLE DI SERENA ORTOLANI-

« Ringrazio la società e lo staff per la fiducia. Ritorno per esprimere il meglio di me stessa e per riprendermi quello che ho lasciato in sospeso un anno fa. Non ho tante parole, ma una gran voglia di rimettermi in gioco con motivazione e determinazione».