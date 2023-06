Jessica Joly da Trento a Messina

LA CARRIERA-

Classe 2000, 180 cm di altezza, è originaria di Verrès (Ao) la nuova posto 4 di Akademia S.Anna. Jessica è un’attaccante potente, abile in tutti i fondamentali, dotata di qualità tecniche ed umane di spessore, molto determinata e fortemente motivata in gara. I suoi primi passi nel mondo del volley li compie con il CSI Chatillon. A 14 anni entra nel settore giovanile del Settimo Torinese, club con il quale inizia ad acquisire esperienza con le squadre senior (serie C, B2, B1), esordendo anche in A2. Riesce anche a partecipare, in due occasioni, alle finali nazionali giovanili, venendo premiata a Bormio, nel 2018, come miglior attaccante nella categoria Under 18. Nella stessa estate si laurea Campionessa Europea con la Nazionale Azzurra Under 19 e si accasa, sempre in A2, con il Sassuolo, società con la quale, a conclusione di una stagione giocata da protagonista, vince la Coppa Italia di categoria insieme alla nuova compagna di squadra, la palleggiatrice Giulia Galletti. Quando a fine campionato Jessica si trasferisce a Talmassons, è ormai una delle migliori attaccanti della seconda serie nazionale. In Friuli saranno 322 i punti realizzati che le varranno il piazzamento sul podio delle migliori Spikers del torneo, e l’anno successivo, con la maglia di Olbia, farà ancora meglio (407 punti a fine stagione per lei). Torna in Piemonte, questa volta nella Union Volley Pinerolo che punta diretta la promozione in A1 e che arriva anche grazie al contributo della nuova schiacciatrice di Akademia. L’atleta valdostana non vuole fermarsi e nell’ultima stagione a Trento, pur giocando poco a causa di un lungo infortunio muscolare, vive la gioia di un’altra promozione in massima serie, riuscendo a tornare in campo nell’intenso ed avvincente finale di stagione.