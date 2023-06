Aurora Zorzetto è l'ultimo innesto di Cremona

LE PAROLE DI AURORA ZORZETTO-

« Non vedo l’ora di iniziare a lavorare al PalaRadi e di sentire l’affetto e la vicinanza dei tifosi, vi aspetto al più presto al palazzetto!. Mi sono diplomata l’anno scorso in Relazioni internazionali per il marketing e da settembre frequento la facoltà di scienze e tecniche psicologiche. Oltre alla pallavolo, che è la mia più grande passione da quando ho sette anni, mi piace molto andare al cinema, ascoltare musica di vario genere e scoprire posti nuovi. Ho iniziato a giocare a sette anni alla Volley Pool Piave, dove sono rimasta fino alla fine delle giovanili. Sono molto grata e orgogliosa di essere cresciuta in questa società con la quale abbiamo vinto vari titoli provinciali e regionali, raggiunto la promozione in serie C e B1 e conquistato l’argento alle finali nazionali under 16, gli scudetti con l’under 14 e 19. Durante le giovanili ho avuto anche l’onore di partecipare alla rappresentativa provinciale e regionale. Nel 2021-2022 ho fatto la mia prima esperienza in A2 con la Libertas Martignacco, un anno che mi ha molto formato con un gruppo con il quale sono ancora legata. L’anno scorso ho fatto parte della grande società del Volley Millenium Brescia, vivendo l’emozione di una finale di Coppa Italia e finale playoff. Quest’anno ho avuto modo di conoscere la realtà di Cremona da avversaria quando a fine campionato ho parlato con il direttore sportivo Chiappa e con l’allenatore Zanelli, ho accolto con entusiasmo il loro progetto per la stagione prossima. Sono molto contenta di vestire i colori dell’Esperia con la quale sono certa di poter lavorare e maturare molto, con un gruppo giovane ma sicuramente ambizioso ».