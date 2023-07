Messina si assicura la potenza esplosiva di Aurora Rossetto

MESSINA- Aurora Rossetto lascia Talmassons e scende al sud firmando un contratto che la legherà all'Akademia Sant’Anna Messina. Un colpo importante per coach Bonafede che potrà disporre della potenza esplosiva della giocatrice veneta, nata a Cittadella, che aggiunge centrimetri alla squadra siciliana portando in dote i suoi 190 cm. Preziosa in fase di ricezione, dotata di grande tecnica e di tanta personalità, fa dei fondamentali di attacco e di muro il proprio punto di forza, oltre ad aver dimostrato nel tempo grande adattabilità, essendo stata impiegata all’occorrenza anche nel ruolo di opposto. Aurora Rossetto nelle ultime due stagioni ha giocato a Martignacco e Talmassons. La nuova arrivata va ad aggiungersi c Kelsie Payne e Jessica Joly ingaggiate nei giorni scorsi.

LA CARRIERA-

Cresciuta nella Pool Patavium Padova, la formazione pallavolistica giovanile di Aurora si sviluppa soprattutto nei due anni vissuti tra l’Anderlini Modena – dove nella stagione 2014/2015 disputa la serie B2 e il campionato di categoria Under 18 – e l’Argentario Trento, sempre in B2. L’anno successivo torna a Padova, in B1, prima con l’Amat e, a seguire, con l’Aduna Volley. Nella stagione successiva Aurora si accasa al Volley Pordenone, ancora in B1 per poi approdare alla Volley Noventa e, di lì a poco, esordire in serie A2 nel campionato 2020/2021 con la maglia di Martignacco. Nel centro friulano – dove gioca anche la nuova compagna di Akademia, la centrale Dalila Modestino - si ferma due stagioni, dimostrando fino in fondo le proprie notevoli qualità. Il campionato appena concluso l’ha vista recitare un ruolo da protagonista con Talmassons, squadra con la quale ha registrato a fine stagione uno score di 30 partite giocate tra Campionato, Coppa Italia e Play Off promozione, e 271 punti (230 in attacco, 6 ace, 35 muri).