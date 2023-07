Soverato chiude il roster con Chiara Coccoli

SOVERATO (CATANZARO)- Chiara Coccoli, diciannovenne opposto cresciuta nell'Igor Gorgonzola Novara, è una nuova giocatrice di Soverato . Il presidente Matozzo e i suoi collaboratori hanno messo nelle mani del tecnico Andrea Mafrici la promettente schiacciatrice chiamata a sbocciare in riva allo Ionio. La dirigenza calabrese é soddisfatta della sua campagna estiva e come ribadito dal presidente Matozzo varie volte, i tifosi posso state tranquilli perché anche nella prossima stagione ci si divertirà con le biancorosse.

LA CARRIERA-

Classe 2004, alta circa 180, la nuova giocatrice del Soverato proviene dalla serie B1 dove ha disputato il campionato con la maglia del Volley Modena nel girone D. Prima, per la Coccoli esperienza nelle giovanili della Igor Novara. Si tratta di un'atleta sulla quale il Soverato punta per farla crescere e migliorare sotto la guida del suo coach.