Montecchio: in banda arriva Alessia Arciprete

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)- L Alessia Arciprete, talentuosa schiacciatrice originaria di Civitavecchia, è il primo rinforzo annunciato per la formazione del neo coach Eraldo Buonavita. Un innesto di grande spessore per l’Ipag Ramonda Montecchio, quello della banda classe 1997, che si presenta con un biglietto da visita di assoluto rispetto: otto stagioni consecutive tra la massima serie e l’A2, ottime qualità di ricezione e un peso offensivo in grado di impattare in ogni partita. I numeri parlano per lei. Nella scorsa annata in A2, con la Futura Giovani Busto Arsizio, ha totalizzato, in tutte le competizioni, 307 punti in 28 partite, mentre in quella precedente in A1, quando vestiva la maglia della “sua” Acqua&Sapone Roma, ha toccato le 103 segnature, in 20 presenze. Se poi si allarga lo sguardo anche alle stagioni più datate di Arciprete, si scopre che la tripla cifra è un vero e proprio vizio. Dal 2018/19 ha sempre realizzato più di 200 punti, eccezion fatta per il già citato campionato a Roma, dove ha comunque superato quota 100.