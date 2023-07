Coppe europee: ecco le avversarie delle italiane

ROMA – Oggi, è ufficialmente partito il countdown per l'inizio della stagione di coppe europee delle squadre italiane. Nella sede CEV di Lussemburgo, infatti, sono stati sorteggiati i gironi di CEV Champions League e i turni preliminari della CEV Cup e della CEV Challenge Cup. La Vero Volley Milano e l' A.Carraro Imoco Conegliano , rispettivamente inserite nella prima fascia, sono state sorteggiate nella Pool A e nella Pool D. Le milanesi di coach Gaspari e del nuovo acquisto Paola Egonu si troveranno subito di fronte le campionesse d'Europa in carica del Vakifbank Istanbul, insieme alle francesi del Volley Mulhouse Alsace e alle serbe dello Jedinstvo Stara Pazova. Le pantere di coach Santarelli, campionesse del mondo in carica, ritroveranno le polacche del Developres Rzeszow, già affrontate lo scorso anno, le tedesche dello Stoccarda e la vincente ancora da definire della Pool di qualificazione numero 2.

La Savino Del Bene Scandicci, campionessa in carica della CEV Cup, troverà invece nella Pool B la finalista della CEV Champions League, l'Eczacibasi Dynavit. A completare il girone, le bulgare del Maritza Plovdiv VC e le ungheresi del Vasas ÓBuda Budapest.

Passando proprio in CEV Cup, sorteggiata la prima avversaria della Reale Mutua Fenera Chieri nei sedicesimi di finale della competizione. Le ragazze di coach Bregoli, dopo il successo della scorsa stagione in CEV Challenge Cup, troveranno sulla loro strada le svizzere del FKB Power Catz Dudingen, giocando l'andata in trasferta e il ritorno in casa.

Non è invece bastato il sorteggio alla TrasportiPesanti Casalmaggiore per conoscere la squadra che dovrà affrontare nel primo turno di CEV Challenge Cup. L'urna ha infatti abbinato le casalasche alla vincente della WEVZA Cup, il torneo di qualificazione che lo scorso anno premiò Chieri. La gara di andata si terrà tra il 10 e il 12 di ottobre mentre il ritorno tra il 17 e il 19.