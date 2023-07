La Futura Volley sceglie Francesca Bresciani come vice Monza

Numeri importanti per una giovanissima al suo primo anno nel ‘volley dei grandi’, che le hanno permesso subito di giocarsi anche la pool promozione nella stagione appena archiviata. Dinamica, volenterosa e con grande entusiasmo è questo l’identikit della decima biancorossa che arricchisce un roster sempre più completo.

LA CARRIERA-

Originaria di Sassi, piccolissimo comune della Garfagnana (provincia di Lucca), classe 1999, 175cm di altezza, è lei il profilo perfetto per andare a completare un reparto palleggio davvero di prima categoria.

La 24enne, infatti, ci ha messo poco per conquistarsi la fiducia del grande palcoscenico e dopo aver mosso i primi passi nel mondo del volley da prima, vicino a casa, nella Pallavolo Garfagna, per poi proseguire a Lucca con la casacca della Delta Duck, terminata l’esperienza giovanile approda alla Nottolini Capannori.

Proprio tra le fila di quest’ultima compagine, la giovanissima Francesca, nelle sei stagioni disputate da titolare, nel 2018, conquista sul campo la promozione dalla B2 alla B1.

La passata stagione il salto di categoria alla corte di Olbia in serie A2. Con la 12 delle isolane sulle spalle Francesca fa tutt’altro che la sola comprimaria alla più esperta e rodata Bridi, prendendosi il campo in ben 22 gare, mettendo a segno 10 punti, 3 ace e 4 muri.

LE PAROLE DI FRANCESCA BRESCIANI-

« Devo dire che con avevo già parlato con Futura anche lo scorso anno, il mio primo in serie A2, e già da allora avevo avuto subito un’ottima impressione della società e di tutto l’ambiente. Avevo seguito già da qualche tempo la società, che è sempre stata per me una realtà attraente, ricordo già ai tempi della finale di Coppa di Coppa Italia di B2, da avversaria, nella stagione 2017/2018 vinta proprio da Futura. Quest’anno che c’è stato nuovamente l’interessamento ed il contatto sono stata davvero felice e lusingata da ciò per cui non ha avuto proprio alcun dubbio nella scelta.”

Per te il secondo anno in A2, come vedi il prossimo campionato ?

« Secondo me sarà un campionato lungo ed impegnativo, ho visto anche i roster delle altre squadre e credo ci siano davvero tanti team ben costruiti ed attrezzati per fare bene. Detto ciò, sicuramente anche la nostra squadra è una di quelle allestite per arrivare in alto per cui dovremo essere brave a pensare solo a noi stesse e lavorare bene con costanza in palestra per poterlo fare ».

Quale pensi potrà essere il tuo apporto personale alla squadra ?

« Spero di poter trovare un ruolo all’interno della squadra che possa essere quello di portare un certo equilibrio nel gioco, così come ho fatto quest’anno. Nelle occasioni in cui sono entrata il mio compito è stato fondamentalmente questo, rimettere un po’ in sesto la squadra e dare una maggiore stabilità, che alle volte è proprio quello che manca e crea situazioni di difficoltà. Se dovessi individuare un mio punto di forza direi che sono una giocatrice che punta più sulla tecnica che sulla fisicità non essendo molto alta ».

Come trascorrerai le vacanze prima dell’inizio della stagione ?

« Vivendo in un paesino molto piccolo sulle montagne appena ho un po’ di tempo libero a disposizione mi piace molto fare escursioni, camminate, trekking ed attività di questo tipo legate alle natura ».