Montecchio si assicura la promettente Sara Bellia

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)- Dopo tanta sfortuna, con due crack al crociato dello stesso ginocchio tra dicembre 2021 e maggio 2022, Sara Bellia è pronta a rimettersi in gioco e a confermare il suo grande talento già emerso nelle categorie giovanili. La schiacciatrice sarà a disposizione di coach Bonafede, nel roster dell' Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, al quale è affidato il compito di rilanciare Sara ai massimi livelli.

LA CARRIERA-

Classe 2004, giovane di prospettiva con un’ importante carriera a livello giovanile, audace e ricca di soddisfazioni. A soli 13 anni è partita alla volta della capitale, a caccia di esperienze formative e traguardi importanti con la Volleyrò Casal de Pazzi. Detto, fatto: con l’under 17 vince l’oro nelle finali nazionali. A cui si aggiungono due argenti ottenuti con la maglia azzurra. Il primo a Trieste, nell’Europeo under 16 del 2019, e il secondo in Messico, nel mondiale under 18 del 2021.

LE PAROLE DI SARA BELLIA-

«Ho sfruttato l’ultimo anno per fare riabilitazione, in A2, con il Club Italia. Sono tornata così ad allenarmi e a giocare e ora mi sento più forte e consapevole di prima».

Rinvigorita da questa nuova determinazione, la schiacciatrice veneta si accinge ad affrontare quella che lei stessa definisce «la mia prima esperienza tra le big», la stagione a Montecchio.

«Spero di poter dare il mio contributo in questa rosa competitiva, visti i nomi delle atlete, sarà possibile toglierci più di qualche soddisfazione».

LE PAROLE DEL TECNICO ERALDO BUONAVITA-

«Cercherò di aiutarla a farle comprendere le sue potenzialità, in modo che possa sfruttarle al massimo. Questo può essere per lei un trampolino di lancio verso grandi traguardi. Le varie esperienze vissute con le Nazionali le consentiranno di fare bene nella nostra categoria».