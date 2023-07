Olbia mette Francesca Parise in posto 4

LA CARRIERA –

Nata a Sanremo (Imperia) il 12 gennaio 2001, alta 177 centimetri, Parise ha affrontato i primi anni del settore giovanile nella sua città d’origine, per poi trasferirsi, quindicenne, all’Involley Piemonte. Successivamente è stata a Pinerolo (Under 18), e a Chieri (giocando sia in B2 che in Under 18). Nell’annata 2019/2020, conclusa anzitempo a causa dell’emergenza Covid, ha indossato i colori del Cuneo Granda Volley (B2). Dopo un passaggio a Genova, sempre nella quarta categoria nazionale, lo scorso anno è approdata a Cesena (B1) dove si è imposta come schiacciatrice titolare.

LE DICHIARAZIONI –

« Sono felice di aver avuto questa straordinaria opportunità dopo tanti anni di sacrifici – afferma Parise – la Serie A è bel traguardo, ma al tempo stesso anche un nuovo punto di partenza. Non potevo perdere questo treno. In tanti mi hanno parlato bene di Olbia, su tutti Arianna Severin (all’Hermaea due stagioni da, ndr), una mia grande amica. Sono competitiva e amo lavorare in palestra per migliorare il più possibile. Darò il massimo per farmi trovare pronta ogni volta che il coach mi chiamerà in causa ».