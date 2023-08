Padova mette a segno due colpi: Trampus e Nardelli

PADOVA - Due colpi in entrata per l’AltaFratte Padova che, dopo diverse conferme delle giocatrici protagoniste lo scorso anno in B, ha messo sotto contratto Alice Trampus e Rachele Nardelli, due giocatrici giovani ma con alle spalle una buona esperienza in serie A2.

Trampus regalerà altezza e potenza in posto 4. Schiacciatrice, classe 2004, 190 cm, ultima stagione sempre in A2 tra le fila di Talmassons dopo un percorso giovanile al Club Italia prima e all’Imoco San Donà in seconda battuta. Nardelli arriva a Padova per giocare la sua quarta stagione consecutiva in serie A2, metronomo difensivo alla ricerca di un miglioramento anche nella fase d’attacco.

LE PAROLE DI ALICE TRAMPUS-

« Il campionato sarà difficile ma sono fiduciosa che questa squadra possa dimostrare tanto e raggiungere risultati più che positivi. Ho scelto AltaFratte Padova perché mi è sembrata da subito un’ottima società con una squadra giovane e piena di entusiasmo che sicuramente lavorerà duro per vincere ».

LE PAROLE DI RACHELE NARDELLI-

« Non vedo l’ora di iniziare questa stagione, di conoscere le mie compagne e lo staff. Sarà un anno impegnativo ma metterò tutta me stessa per raggiungere gli obiettivi. Sono molto felice della proposta di AltaFratte Padova perché ho percepito tanta voglia di lavorare e di crescere ».