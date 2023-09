Pescara chiude il roster con Milica Tosic

PESCARA- Milica Tosic, schiacciatrice opposta di ventiquattro anni ha firmato un contratto che la legherà nella prossima stagione alla Sirdeco Pescara, formazione neo-promossa in A2 Femminile. La giocatrice serba, alta 1 metro e 92, alla prima esperienza in Italia, proviene dal campionato ungherese, dove ha vinto uno scudetto. Nell'ultima stagione ha giocato nelle file del Diósgy?ri. Milica è già in Italia a disposizione del tecnico Bosica, ha conosciuto le sue nuove compagne e sta già lavorando in palestra per farsi trovare pronta all'inizio del campionato.