La Lega Femminile conferma Mauro Fabris alla presidenza

MILANO- Le società femminili di pallavolo si sono riunite oggi all'Excelsior Hotel Gallia di Milano in occasione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva.



Dopo la presentazione del suo programma, il Consorzio ha confermato Mauro Fabris come Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile anche per il triennio 2023/26 con 32 voti a sostegno e 1 astenuto sui 33 votanti. Mauro Fabris, 65 anni, vicentino, libero professionista, è vice presidente di Strada dei Parchi spa, attiva nel settore delle concessioni autostradali, e vice presidente di ANEV, l'associazione che raggruppa le aziende italiane del settore eolico. È stato eletto la prima volta nel 2006 e da allora le Società di vertice della pallavolo femminile lo hanno sempre voluto alla guida del loro Consorzio.