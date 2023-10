Francesca Piccinini protagonista della nuova edizione di Pechino Express

ROMA-Francesca Piccinini sarà protagonista della nuova serie di Pechino Express. L’ex campionessa azzurra, nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su NOW nel 2024, farà coppia con Kristian Ghedina asso della nazionale di sci. Al format saranno in gara otto nuove coppie scelte per percorrere la Rotta del Dragone, che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, attraversando la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos e infine concluderanno il proprio viaggio fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka.

A guidare i protagonisti dell'avventura di quest'anno Costantino Della Gherardesca, con una novità: al suo fianco come inviato speciale ci sarà Fru dei The Jackal, uno dei concorrenti più amati delle ultime stagioni di Pechino Express (con Aurora Leone ha formato l'indimenticata coppia degli Sciacalli, terzi classificati due anni fa).