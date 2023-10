Cremona corsara a Melendugno

MELENDUGNO (LECCE)- Il posticipo della prima giornata del Girone B di A2 Femminile sorride all'Esperia Cremona che va a vincere in quattro set 1-3 (15-25 16-25 27-25 16-25) sul campo della neo promossaNarconon Volley Melendugno. UIna vittoria, quella della squadra di Zanelli, propriziata dalla grande prestazione di Anna Piovesan, MVP del match e top scorer con 21 punti. Precisa la regia di Turlà per le ospiti, con altre tre giocatrici in doppia cifra: Taborelli (16), Ferrarini (15) e Munarini (14). Tra le ragazze di coach Napolitano si distingue Sara Stival, 17 punti per lei, mentre nel complesso all’esordio la squadra soffre in ricezione (36% di efficienza contro il 55% ospite) e in attacco (12% contro 29%).