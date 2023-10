Nella 3a giornata prove di fuga per Futura e Omag

ROMA- Si torna in campo per la terza giornata di A2 Femminile , un turno che potrà già cominciare a chiarire chi saranno le protagoniste nei due raggruppamenti.

Nel Girone A comanda a punteggio pieno la Futura Giovani Busto Arsizio che sarà impegnata sul campo della neo promossa Nuvolì Altafratte Padova. Il match clou sarà Cda Volley Talmassons Fvg - Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Le ambiziose formazioni di Barbieri e Giovi, che inseguono ad un punto la capolista si sfideranno in Friuli. Città di Messina ospita la Vtb Fcredil Bologna. Le siciliane, ad un punto dalla vetta cercano conferme nel secondo match consecutivo al “PalaRescifina”. Completano il programma Tecnoteam Albese Volley Como - Volley Soverato, con le lombarde che vogliono cancellare lo 0 in classifica, e Sirdeco Volley Pescara, altra formazione ancora a bocca asciutta e Valsabbina Millenium Brescia.

Nel girone B l’unica formazione ancora a punteggio pieno dopo due giornate, l’ Omag-Mt San Giovanni In M.No, l’insidiosa trasferta sul campo dell’ Ipag S.Lle Ramonda Montecchio che insegue ad un punto. Sfida di alto livello quella che andrà in scena a Macerata fra l’ambiziosa Balducci, che però fino ad oggi ha conquistato solo due punti, e la Lpm Bam Mondovì partita forte con due vittorie. Il turno partirà con l’anticipo del sabato fra due neo promosse Narconon Volley Melendugno e Pallavolo C.B.L. Costa Volpino con le pugliesi unica formazione ancora senza punti. Domenica pomeriggio completano il tabellone Volley Hermaea Olbia - Cremonaufficio Esperia Cremona e il derby lombardo Trasporti Bressan Offanengo - Orocash Picco Lecco.

GIRONE A-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA

La CDA Talmassons FVG è pronta ad un nuovo scontro nelle zone alte della classifica. A Lignano Sabbiadoro arriverà infatti la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, una delle due squadre scese dalla Serie A1 in questa stagione. Il match si preannuncia dunque di grande spettacolo, con le due formazioni che arriveranno all’incontro appaiate a quota 5 punti in classifica. Risultati identici infatti per CDA Talmassons FVG e Perugia, con vittorie per 3-2 all’esordio e per 3-0 alla seconda giornata.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Asia Cogliandro a Volley Talmassons nel 2021/2022



Julia Kavalenka (Cda Volley Talmassons Fvg)- « La parola chiave per questa gara sarà giocare di gruppo. Perugia è una squadra molto fisica, che ha attaccanti davvero potenti. Dovremmo lavorare bene sul muro-difesa e sfruttare la velocità del nostro gioco per metterle in difficoltà il più possibile. Come squadra non dovremmo perdere la lucidità, cercando di rimanere focalizzate su quello che facciamo. Sarà una partita impegnativa loro sono un’ottima squadra e ce la metteremo tutta per portare a casa punti ».

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - VOLLEY SOVERATO -

La Tecnoteam Albese Volley Como torna a giocare davanti ai suoi tifosi. Seconda gara della stagione al PalaFrancescucci di Casnate per Veneriano e compagne. Domenica arriva una ostica Soverato e le ragazze di coach Chiappafreddo hanno un solo obiettivo: smuovere la classifica che dopo due giornate dice ancora 0 punti. Eppure la Tecnoteam ha disputato buone prove - per ammissione del presidente Crimella e dello stesso tecnico - sia contro Futura in casa al debutto che contro Messina domenica in trasferta. Non è riuscita a concretizzare nulla. Da domenica la voglia è di tornare a vincere e fare divertire i tifosi in casa. La gara di domenica alle 17: biglietteria del palazzetto aperta dalle 15,30, biglietti in vendita a 8 euro (intero) e 5 i ridotti (12-18 anni ed Over 65). Non è prevista la prevendita online, ma l'acquisto direttamente alla cassa del palazzetto di Casnate.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Volley Soverato, 1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Denise Meli a Soverato nel 2020/2021; Carlotta Zanotto a Soverato nel 2016/2017 - Allenatori: Mauro Chiappafreddo a Soverato nel 2014/2015



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Partita importante contro Soverato per noi Veniamo da due partite in cui siamo riusciti a vincere solo un set e dove comunque abbiamo espresso un buon gioco. E pensare che contro Messina abbiamo anche fatto lo stesso numero di punti ma non siamo riusciti a smuovere la classifica. Stiamo cercando automatismi con le nazionali che sono arrivate da poco e lavoriamo quotidianamente per portare il risultato quanto prima! Ho molta fiducia in questa squadra ed aspetto numerosi i tifosi a darci una mano ».





CITTÀ DI MESSINA - VTB FCREDIL BOLOGNA-

Ancora una domenica di grande volley al “PalaRescifina” di Messina. Dopo l’esordio casalingo dello scorso weekend, domenica 22 ottobre, con inizio alle ore 17:00, nella gara valida per la terza giornata di regular season, l’Akademia Città Di Messina sfiderà, la neo-promossa Vtb Fcredil Bologna. La formazione messinese occupa attualmente la seconda posizione in classifica, ad una sola lunghezza dalla Futura Busto Arsizio e, contro le emiliane avrà la possibilità di insidiare la capolista, impegnata in esterna contro la matricola terribile Nuvolì Altafratte Padova. Incrocio da tenere d’occhio quello tra Talmassons e Perugia, entrambe attualmente appaiate in graduatoria alle messinesi. Una delle due formazioni dovrà necessariamente lasciare punti all’avversaria, assottigliando il gruppetto che insegue, dietro Busto, e concedendo a Messina una chance preziosa da non fallire per staccare almeno una delle contendenti. Da non trascurare il match che vedrà Pescara opposta a Brescia; quest’ultima, con un roster di prima fascia, cercherà di non fallire per lanciare un segnale forte al campionato e riavvicinarsi alla testa della classifica.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Valeria Battista (Città Di Messina)- « Domenica scorsa c'è stato un momento in cui serviva fare qualche sostituzione ed io mi sono resa disponibile per giocare da opposto, un ruolo in cui ho già giocato in passato, per cui non ho avuto nessun problema. Non ci sono titolari o riserve; siamo tutte pronte a dare una mano nel momento del bisogno. E’ una nostra caratteristica”. Domenica arriva Bologna, una squadra che ha raccolto un punto in due gare, trascinando Talmassons al tie-break e poi lasciando a Perugia i tre punti non senza lottare: “Sono formazioni molto difficili da affrontare perchè c’è uno stile che separa le neopromosse rispetto a squadre inserite in A2 da diverso tempo. Il nostro approccio sarà quello di concentrarci sui nostri punti di forza per poter imporre il nostro stile di gioco all’avversario. Non tratteremo Bologna come una neopromossa ma come se fossimo all’ultima partita di campionato”. Il pubblico già contro Como ha risposto presente: “Invito tutti a venire domenica al PalaRescifina. Si è già visto il calore della città e ne abbiamo bisogno, soprattutto nei nostri momenti di difficoltà. Il pubblico potrà darci una mano e spero che il palazzetto si riempia il più possibile ».

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-

Ritorno tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Trebaseleghe per la Nuvolí AltaFratte Padova reduce dal rovescio di Montichiari contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Domenica l’ospite delle padovane sarà la Futura Giovani Busto Arsizio forte dei suoi sei punti in classifica che la issano in vetta al girone A e degli zero set subiti che ne fanno un cliente assolutamente scomodo per il team guidato da Vincenzo Rondinelli. Gara insidiosa quindi per le padovane ma anche foriera di ricordi per l’opposta Alessia Cicolini, la classe 2000 si è formata pallavolisticamente proprio a Busto dove è arrivata all’età di 14 anni e dove, cinque anni dopo, è stata chiamata ad esordire in serie A2 proprio con la maglia della Futura. Le cocche, attese da due impegni consecutivi lontano da casa, hanno il morale alto dopo la bella partenza e sono decise a non mollare nulla per strada continuando così a correre veloce e presentarsi poi al tour de force che riserverà il calendario, con il bottino pieno. Coach Amadio, lato infermeria, può dormire ancora sonni tranquilli con tutte le atlete a sua disposizione e un ampio ventaglio di alternative tra cui poter scegliere, con la sola eccezione di Pomili, ancora in fase di riabilitazione ma progressivamente sempre più integrata al gruppo.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Alessia Cicolini a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2019/2020



Alessia Cicolini (Nuvolì Altafratte Padova)- « Conosco molto bene l’ambiente di Busto e le loro ambizioni perché ho iniziato a giocare in questa città in under14 e dopo qualche anno ho deciso di intraprendere un percorso sportivo che mi ha fatto crescere molto come persona ma anche come giocatrice. Dopo quattro anni e varie città sono arrivata qui in AltaFratte, una società che mi ha dato molto, che ha creduto tanto in questo gruppo e nelle nostre potenzialità e siamo intenzionate a dare tutto per questi colori. Purtroppo lunedì scorso abbiamo perso contro Millenium Brescia e ancora oggi c'è tanto amaro in bocca, ma ci conosciamo, sappiamo benissimo quello che possiamo fare e che abbiamo già dimostrato nella prima di campionato contro Messina. Grazie al lavoro che facciamo in palestra, all'aiuto del nostro allenatore e di tutto lo staff, al gruppo unito che siamo e anche grazie alla vicinanza del pubblico, sono certa che alla lunga riusciremo a dimostrare ciò di cui siamo capaci ».



Lana Conceicao (Futura Giovani Busto Arsizio)-« Sappiamo che domenica ci attende un’altra sfida molto importante con altri tre punti in palio dunque, come sempre, anche questa settimana stiamo lavorando molto sia su noi stesse sia studiando le avversarie. Alta Fratte è una squadra con un bel gioco che difende tanto quindi dovremo esprimerci al meglio e far emergere le nostre qualità per poter vincere la gara. Ulteriore difficoltà sarà data dal fatto che giocheremo fuori casa, ma ho molta fiducia nella nostra squadra ed in quello che sappiamo fare sul campo per raggiungere la vittoria finale ».

SIRDECO VOLLEY PESCARA - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

Dopo le prime giornate in campionato, la Sirdeco torna in campo nel proprio tempio alla ricerca del primo successo. L'ostacolo è di quelli importanti, con una importante tradizione, la Millenium Brescia. Le ospiti vengono dal successo casalingo per 3-0 contro AltaFratte. Le due sconfitte contro Soverato e Futura Giovani hanno evidenziato, nonostante i risultati, una crescita della squadra che scenderà in campo, spinta dal proprio pubblico, alla ricerca del colpaccio.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Lucrezia Formenti (Sirdeco Volley Pescara)- « Domenica incontreremo la Millenium Brescia, una squadra ostica e costruita per arrivare alla pool play off. Sono ben attrezzate in tutti i ruoli, e hanno molte soluzioni di attacco. Ritrovo, con piacere, vecchie conoscenze con cui ho giocato in passato ed è sempre bello; ma quando c’è la rete in mezzo non si è più amiche. Noi dal canto nostro, come già dimostrato nelle precedenti due partite, possiamo confrontarci con qualsiasi squadra. Siamo in fase di miglioramento e credo si sia visto. Ci metteremo come sempre del nostro per portare a casa un risultato positivo che farebbe bene si per la classifica, ma soprattutto per il morale ».

Ylenia Pericati (Valsabbina Millenium Brescia)- « Veniamo da una bella vittoria, che sicuramente ha sollevato il morale delle squadra. Questa settimana abbiamo lavorato bene, stiamo sistemando alcune cose che non erano andate al meglio, ma su altre stiamo insistendo perché continuino ad avere risultati positivi. Non abbiamo avuto particolari occasioni per vedere Pescara, sicuramente punteremo a fare bene il nostro gioco, che essendo un gioco veloce ha bisogno di essere sempre tenuto in allenamento. Siamo cariche, non vediamo l’ora di affrontare la prossima sfida! ».

GIRONE B-

CBF BALDUCCI HR MARCERATA-LPM BAM MONDOVI'-

Dopo la vittoria di Cremona che ha permesso alle arancionere di ottenere la prima vittoria in campionato e riscattare il ko nella prima giornata con Montecchio, torna al Banca Macerata Forum l’attesa sfida con Mondovì che ha già visto protagoniste le due formazioni in occasione della finale promozione in A1 del 2022, finita nelle mani della CBF Balducci HR Macerata. Le ragazze di coach Saja si troveranno di fronte un avversario caricato dalle due vittorie finora ottenute e una squadra coriacea che punta in alto. Sarà quindi un vero e proprio big match della Serie A2, in cui Fiesoli e compagne vogliono regalare al proprio pubblico la prima vittoria stagionale in casa, in una sfida importante proprio perché contro un avversario di indubbio valore e di alto livello. Sarà la decima sfida in Serie A tra le due squadre: arancionere in netto vantaggio finora con 7 vittorie contro le 2 delle piemontesi.

PRECEDENTI: 9 (7 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 2 successi Lpm Bam Mondovì)

EX: Alessia Mazzon a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2020/2021; Valeria Pizzolato a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022



Giada Civitico (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Allora la partita di domenica contro Mondovì sarà sicuramente una difficile, tosta. Un po' come tutte quelle di questo campionato, come abbiamo visto fino ad adesso. Loro sono una squadra forte, lo sappiamo, hanno attaccanti pesanti. Noi, però, il nostro gioco lo sappiamo fare e ancora deve venire fuori in partita. Dobbiamo ritrovare e far vedere delle nostre certezze, sicurezze perché ancora abbiamo alti e bassi, non riusciamo a esprimerci sempre al meglio. Stiamo lavorando tanto in palestra e credo che in questo momento dobbiamo concentrarci ancora molto su quello che facciamo noi. Poi, sicuramente, dovremo mettere in difficoltà le nostre avversarie che sono una squadra forte ma lo siamo anche noi. Sarà sicuramente una gara divertente ».

Agata Tellone (Lpm Bam Mondovì)- « Quello di domenica sarà un test molto importante per noi, contro una formazione di primo livello come Macerata. Non ci sono dubbi che sarà sicuramente una gara intensa. Stiamo lavorando sia in palestra che con lo studio dei video, loro sono una delle squadre favorite e sono certa che sarà una bellissima partita ».



IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO.-

Dopo la vittoria in rimonta su Picco Lecco (3-2), l’Ipag Ramonda si appresta ad affrontare la capolista Omag MT San Giovanni (unica squadra a punteggio pieno del girone B di A2), nel secondo turno casalingo consecutivo, forte di ulteriori certezze acquisite. Prima di tutto la capacità di reazione delle sue giocatrici, in grado di tirare fuori forze extra ogni qualvolta si siano ritrovate ad inseguire il punteggio; poi la profondità della rosa, con risposte importanti ottenute da tutte le atlete chiamate in causa, comprese le due classe 2004 Sara Bellia e Chiara Pandolfi (MVP nel match contro Lecco); infine la particolare vena offensiva delle sue schiacciatrici Linda Mangani e Alessia Arciprete, migliori realizzatrici della squadra sin qui con 26 punti a testa.

PRECEDENTI: 8 (6 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No, 2 successi Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

EX: Nessuno



Linda Mangani (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « La partita che ci aspetta sarà davvero impegnativa. L'Omag dispone di terminali offensivi importanti, non a caso è la prima in classifica. Noi ci stiamo preparando con l'impegno che ci ha contraddistinto sin dal primo giorno, consapevoli dei nostri mezzi: contro Lecco abbiamo dimostrato grande carattere e vogliamo continuare su questa linea ».



Alice Turco (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Domenica affronteremo una partita molto importante- racconta Alice Turco- perché ci aiuterà a valutare il percorso che abbiamo intrapreso. Montecchio è una di quelle formazioni "create" per ambire a grandi risultati e per noi sarà utilissimo confrontarci. La gara vinta domenica scorsa contro Olbia ci ha dato una grandissima carica e nonostante i piccoli problemi fisici non siano ancora del tutto superati, stiamo pian piano tornando alla normalità. Anche se giocheremo fuori casa, la grinta dovrà essere la stessa che ci abbiamo messo al Palamarignano insieme ai Nipoti, dovrà essere una delle basi sulla quale crescerà la nostra squadra ».



VOLLEY HERMAEA OLBIA - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA-

La CremonaUfficio Esperia prosegue il proprio cammino nel campionato di serie A2 preparandosi ad una nuova partita lontano dal Po: sarà infatti la Volley Hermaea Olbia l’ostacolo sulla strada della continuità cremonese. La squadra isolana è riuscita a strappare un punto in casa contro Mondovì alla prima uscita stagionale, salvo poi subire un netto ko contro San Giovanni in Marignano meno di una settimana fa. Cremona dal canto suo desidera continuare a fare punti per proseguire il momento positivo di inizio campionato. Tre punti conquistati contro Melendugno ed uno in rimonta strappato ad una delle principali forze del girone, Macerata, mantengono alto il morale in casa gialloblù.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Cremonaufficio Esperia Cremona, 1 successo Volley Hermaea Olbia)

EX: Nessuno

Matilde Munarini (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « La partita contro Macerata è stata un buon indicatore di quello che è il potenziale della squadra e anche di ciò che può essere migliorato. È stato emozionante giocare circondati dai supporters al PalaRadi e averli accanto per tutta la partita di domenica scorsa. In palestra il lavoro procede bene, le ragazze sono determinate e pronte ad affrontare la prossima sfida ad Olbia, una trasferta impegnativa su un campo ostico nella quale ci troveremo ad affrontare atlete dotate di grande potenziale. Ci stiamo preparando per arrivare cariche ed aggressive ad affrontare con lucidità la sfida contro l’Hermaea ».





TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - OROCASH PICCO LECCO-

Un duello classico che si rinnova. Dopo tante battaglie in B1 e le prime schermaglie della scorsa stagione targate serie A, Offanengo e Lecco si ritrovano di fronte nel match di domenica alle 17 al PalaCoim. La Trasporti Pietro Bressan cercherà la prima vittoria stagionale, solo accarezzata domenica scorsa a Costa Volpino (2-3) in un match che ha visto il rientro della palleggiatrice Ulrike Bridi. Stesso obiettivo per l'Orocash Picco Lecco, che ha un punto in più (2 contro l'uno cremasco) frutto dei due tie break persi contro Costa Volpino e Montecchio.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno:

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Si rinnova un duello classico. Lecco è la solita squadra che difende tanto e che è sempre ostica da affrontare, anche perché sa variare molto il gioco grazie alla palleggiatrice Rimoldi. Quest'anno, inoltre, ha dimostrato di essere una formazione molto aggressiva dal punto di vista agonistico. Ovviamente l'avversario lo studiamo e va tenuto in considerazione, ma dobbiamo ragionare più su noi stessi in questo momento. Dobbiamo imparare a non avere i vuoti che abbiamo accusato nel quarto e nel quinto set a Costa Volpino e avere più continuità nel gioco, facendo bene le nostre cose. Cercheremo di mettere in difficoltà in ricezione Lecco per non dargli il vantaggio del gioco vario e rapido ».

Federica Piacentini (Orocash Picco Lecco)- « Ci aspetta sicuramente una bella gara. Noi arriviamo da due sconfitte al tie break che ci hanno mostrato si i nostri limiti al momento ma anche il grande potenziale che abbiamo. Offanengo sicuramente è una squadra che come ogni anno è ben strutturata, noi da oggi torniamo in palestra per lavorare sodo e arrivare pronte a dare il massimo domenica ».



NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO-

Dopo le due sconfitte subite nelle prime due giornate di Campionato, la Narconon Melendugno affronterà il Costa Volpino, squadra di categoria e reduce da due vittorie. La Narconon proverà a conquistare i primi punti in campionato nelle mura amiche con il supporto dei suoi tifosi, ripartendo dalla buona prestazione del match precedente. Dopo la 2ª grande vittoria in casa contro Trasporti Bressan Offanengo che ha portato a quota 4 la casella dei punti in classifica , la squadra di Luciano Cominetti volerà nella giornata di Venerdì in Puglia per affrontare Melendugno , in un campo molto ostico ,per calore e passione . Non si bisogna farsi ingannare della classifica, perché avremo difronte una squadra dalle ottime individualità, soprattutto la regista Valeria Caracuta. Le due squadre si affronteranno per la prima volta nella loro storia. Coach Luciano Cominetti potrà contare su tutti gli elementi a disposizione.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Giulia Polesello (Narconon Volley Melendugno)- « Stiamo preparando il match di sabato con il Costa Volpino in maniera scrupolosa per cercare di concretizzare la buona prestazione di Domenica scorsa a Mondovì. In palestra stiamo lavorando bene e con grande grinta. Siamo consapevoli che è arrivato il momento di raccogliere i frutti di questi mesi di lavoro, poiché abbiamo le capacità e la volontà di poterlo fare ».

Monica Mazzoleni (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « La trasferta a Melendugno sarà sicuramente una gara difficile e da approcciare fin da subito con la giusta attenzione e aggressività. A dispetto di non aver ancora mosso la classifica, Melendugno ha un roster competitivo con elementi di grande esperienza. Da parte nostra arriviamo a questa gara con la consapevolezza di essere una squadra che lotta punto su punto e la volontà di migliorare la nostra costanza di rendimento durante la partita. Stiamo lavorando in palestra per migliorare i fondamentali in cui siamo state meno incisive nelle scorse due partite, con l’obiettivo di esprimere sempre meglio il nostro gioco. Non sarà facile ma abbiamo fiducia nella nostra possibilità di ottenere una terza vittoria e continuare questo positivo inizio di campionato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA GIRONE A-



Domenica 22 ottobre 2023, ore 17.00-



Sirdeco Volley Pescara - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Proietti, Polenta



Nuvolì Altafratte Padova - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Lorenzin, Pernpruner

Città Di Messina - Vtb Fcredil Bologna Arbitri: Ciaccio, Pecoraro

Tecnoteam Albese Volley Como - Volley Soverato Arbitri: Galletti, Mazzarà

Cda Volley Talmassons Fvg - Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Pasquali, Sabia

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 6, Bartoccini-Fortinfissi Perugia 5, Cda Volley Talmassons Fvg 5, Città Di Messina 5, Valsabbina Millenium Brescia 4, Volley Soverato 3, Vtb Fcredil Bologna 1, Nuvolì Altafratte Padova 1, Tecnoteam Albese Volley Como 0, Sirdeco Volley Pescara 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA GIRONE B-

Sabato 21 ottobre 2023, ore 16.00



Narconon Volley Melendugno - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Arbitri: De Sensi, Stancati



Domenica 22 ottobre 2023, ore 17.00



Trasporti Bressan Offanengo - Orocash Picco Lecco Arbitri: Pazzaglini, Adamo

Volley Hermaea Olbia - Cremonaufficio Esperia Cremona Arbitri: Lanza, Morgillo

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Magnino, Marigliano

Cbf Balducci Hr Macerata - Lpm Bam Mondovì Arbitri: Marani, Dell'Orso

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 6, Lpm Bam Mondovì 5, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 5, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 4, Cremonaufficio Esperia Cremona 4, Cbf Balducci Hr Macerata 2, Orocash Picco Lecco 2, Trasporti Bressan Offanengo 1, Volley Hermaea Olbia 1, Narconon Volley Melendugno 0.