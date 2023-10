La Supercoppa se la prende la GiocoParma

Per la Cedacri GiocoParmaVCCesena si tratta del secondo trofeo tricolore della sua storia dopo la vittoria della Coppa Italia nel 2022. Mvp della partita è stata nominata Asia Sarzi Amadè.

Quello andato in scena al complesso sportivo La Bastia di Livorno è stato un confronto avvincente tra due squadre che nelle ultime stagioni hanno dominato nelle varie competizioni tricolori.

Una partita intensa e combattuta. Parma-Cesena ha avuto la forza e la bravura di mettere in difficoltà le campionesse d’Italia in carica della Dream Volley Pisa e di avere la meglio al termine di un finale molto avvincente.

Nella gara di oggi Pisa come formazione iniziale è partita con Ceccatelli, Macchiarulo, Battaglia, Aringhieri, Bellandi, Cirelli e libero Spediacci. Il tecnico della GiocoParmaVCCesena ha scelto Ceccon, Farnedi, Bosio, Pedrelli, Colla, Amadè e Del Prete libero.

È stato l’equilibrio a caratterizzare l’avvio della prima frazione con le due squadre pronte a controbattere punto su punto. Con il passare delle azioni, però, è stata Pisa a cambiare passo (9-5) e a portarsi poi sul +7 (13-6). La GiocoParmaVCCesena a questo punto non riesce a recuperare e la formazione toscana anche grazie ad un infinito turno al servizio di Eva Ceccatelli (23-10) conquista il primo set (25-12) portando la gara sull’1-0.

Nel secondo set, invece, partenza lanciata di Parma-Cesena che si porta sul 7-4. Il time out chiamato dalla panchina di Pisa da una scossa alle ragazze toscana che limano il distacco.

Repentina la ripartenza della Cedacri GiocoParmaVCCesena che aumentano il ritmo e piazzano l’allungo 18-12). Pisa a questo punto fatica non poco a tenere il passo, Parma si mantiene costantemente avanti e conquista il secondo set (25-21) portando la gara in parità.

Buon approccio del terzo set da parte della Dream Volley Pisa che si porta sul +5 (9-4). La Cedacri da parte sua fatica a trovare il giusto assetto e Pisa continua a macinare punti (17-12) chiudendo in proprio favore il parziale (25-20).

È l’equilibrio a caratterizzare l’avvio del quarto set (7-7). Cedacri GiocoParmaVCCesena. riesce a portarsi avanti (10-7) e a mantenere nella fase centrale del set il vantaggio (16-8).Nel finale Pisa non riesce a contenere il buon gioco di Ceccon e compagne che allungano ancora e conquistano il set (25-13) che porta la gara al tie-break.

Il tie-break si è trascinato in parità sino al 7-7, con le campionesse d’Italia della Dream Volley Pisa che hanno trovato il primo allungo portandosi sull’11-9.

La gara combattutissima è tornata nuovamente in parità (12-12). In un finale al cardiopalmo la Cedacri GiocoParmaVCCesena ha prodotto il massimo sforzo e si è imposta ai vantaggi (19-17).

A seguire si è svolta la cerimonia di premiazione che ha visto la partecipazione tra gli altri del vicepresidente federale Adriano Bilato e del presidente del CR FIPAV Toscana Giammarco Modi e il CT della Nazionale femminile Amauri Ribeiro.

La supercoppa è stata anche l’occasione per rivedere in campo ben 10 delle 14 azzurre che hanno scritto una pagina importante del Sitting Volley italiano con il successo il 15 ottobre scorso ai Campionati Europei giocati a Caorle. Come noto la vittoria del titolo continentale ha permesso alla nazionale italiana di conquistare già il pass per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Azzurre che questa sera saranno protagoniste alla finale della 28esima edizione Supercoppa Italiana tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Allianz Vero Volley Milano con un momento di celebrazione della Nazionale Italiana.

Risultato finale

Cedacri GiocoParmaVCCesena- Dream Volley Pisa 3-2 (12-25, 25-21, 20-25, 25-13, 19-17)

PREMI INDIVIDUALI-



MVP: Asia Sarzi Amadè

IL ROSTER DELLA FORMAZIONE CAMPIONE-

Cedacri GiocoParmaVCCesena: Diletta Del Prete, Eleonora Colla, Cinzia Marzolini, Giulia Farnedi, Asia Sarzi, Anna Ceccon, Francesca Bosio, Roberta Pedrelli, Ramona Broglia, Maria Agostino, Silvia Montuori, Elena Izzo, Guillen Ivelisse. All. Fabio Marmiroli.