La Futura non si ferma più, Montecchio e Omag in testa al Girone B

ROMA- La Futura Giovani Busto Arsizio continua a volare in testa alla classifica del Girone A, anche dopo la quarta giornata, centrando la quarta vittoria in altrettante partite. Non perdono le distanze però Bartoccini-Fortinfissi Perugia, che ha travolto la Nuvoli’ Altafratte Padova, e la Valsabbina Brescia che ha stroncato le resistenze di Soverato. Nel raggruppamento corroborante successo per la Tecnoteam Albese Volley Como in casa di una Sirdeco Pescara oggi ancora a caccia del primo punto in classifica. Nel Girone B da incorniciare la prestazione dell’ Ipag S.Lle Ramonda Montecchio che vince la sfida di alta classifica in casa della Lpm Bam Mondovì e mantiene la vetta in coabitazione con la Omag-Mt San Giovanni In M.No che ha sbancato il campo Cremonaufficio Esperia Cremona. Resta in quota la Costa Volpino che in casa ha battuto largamente un’ Hermaea Olbia in crisi che oggi è il fanalino di coda del raggruppamento. La Balducci Macerata vince in casa della Trasporti Bressan Offanengo ribadendo il suo ruolo di grande del campionato. Punti d’oro per l’ Orocash Picco Lecco in casa contro il Narconon Volley Melendugno.