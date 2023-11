Vincono Perugia e Brescia, Montecchio e Omag continua il duello

Nel primo raggruppamento tre partite si sono concluse con un rotondo 3-0. La Bartoccini-Fortinfissi Perugia ha espugnato il PalaScoppa della Volley Soverato con una Traballi MVP da 12 punti e il 66% di efficienza. Un risultato che, in attesa della partita di domani, giovedì 2 novembre, tra Busto e Talmassons, permette alle atlete di coach Giovi di balzare in testa al gruppo. Davanti al pubblico del PalaRescifina, la Città di Messina ha invece superato la Sirdeco Volley Pescara, con Kelsie Payne top scorer con 19 punti (2 ace e 4 muri).

Nello scontro tra neopromosse, ad avere la meglio è la VTB Fcredil Bologna in casa della Nuvolì Altafratte Padova: dopo un primo set da urlo terminato 30-32, le bolognesi non si sono più guardate indietro e con una grande Rizzo da 17 punti hanno portato a casa l’intera posta in palio. Cinque invece i set che sono serviti alla Valsabbina Millenium Brescia per spegnere le energie di una bella Tecnoteam Albese Volley Como: sotto 0-2 e con Malik uscita per infortunio, le giallonere hanno reagito vincendo con rabbia il decisivo terzo set ai vantaggi (27-25) e spingendo al centro con l’MVP Torcolacci (19 punti e 4 muri) e ai lati con Pamio (22 punti) per fermare dall’altro lato della rete una strepitosa Zatkovic da 27 punti.

Nel Girone B altri tre punti in cascina per le capolista Ipag S.lle Ramonda Montecchio e Omag-MT San Giovanni in M.no. La squadra di coach Buonavita non ha vita facile contro la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, che si dimostra osso duro riuscendo a strappare un set grazie alle solite accelerate di Lancini (21 punti totali, 3 muri) e Ghezzi (14, 3 muri). Ma alla fine, le venete beneficiano di un’altra super prestazione di Bellia, ancora top scorer con 22 punti, e della solidità di Botezat (16 punti con 5 muri) e riescono a mantenere vetta e imbattibilità. Al Pala Marignano, le riminesi si impongono sempre per 3-1 contro un’altra neopromossa, la Narconon Volley Melendugno di una buona Stival da 15 punti. Grande merito ai 33 punti della coppia Ortolani-Nardo, sempre più decisiva, e alla precisione offensiva (30% contro il 7% delle avversarie).

Festeggia il primo successo in campionato la Volley Hermaea Olbia davanti al pubblico del Geopalace: 3-1 alla Trasporti Bressan Offanengo. Protagonista dell’incontro l’ex Club Italia Adriano, top scorer con 25 punti, e Gannar, autrice di ben 7 muri (15 punti), mentre per le cremasche Trevisan fa 12 punti in una serata non brillantissima dal punto di vista dell’attacco di squadra (15% di efficienza). Continua invece la sua scalata la CBF Balducci HR Macerata, che non fa sconto all’Orocash Picco Lecco. Korhonen è la miglior giocatrice con 15 punti, in doppia cifra anche Mazzon (13) e Bolzonetti (10), mentre la sola Caneva supera quota dieci per le lombarde (12).

Nel posticipo tra la LPM Bam Mondovì e la CremonaUfficio Esperia Cremona a gioire sono le ragazze di coach Zanelli, che si impongono 0-3 anche dopo aver rischiato di far riaprire il confronto nel terzo parziale. Straripante l’MVP Veronica Taborelli con 18 punti, gli stessi dell’avversaria Decortes.

I TABELLINI-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-2 (22-25 19-25 27-25 25-17 15-11)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 22, Torcolacci 19, Malik 1, Fiorio 3, Babatunde 5, Scacchetti 1, Pericati (L), Bulovic 12, Brandi 7, Ratti 1, Pinarello. Non entrate: Pinetti (L), Tagliani. All. Beltrami.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Meli 7, Nicolini 5, Longobardi 14, Veneriano 10, Zatkovic 27, Zanotto 7, Fiori (L), Bulaich Simian 5, Bernasconi, Radice. Non entrate: Patasce, Brandi. All. Chiappafreddo.

Durata set: 29′, 25′, 31′, 23′, 15′; Tot: 123′.

MVP: Alice Torcolacci (Valsabbina Millenium Brescia)

VOLLEY SOVERATO – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 0-3 (19-25 15-25 17-25)

VOLLEY SOVERATO: Jurdza 5, Tolotti 1, Okenwa 9, Frangipane 5, Guzin 4, Orlandi 6, Buffo 2, Zuliani 1, Vittorio, Coccoli, Romanin. All. Guidetti.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Traballi 12, Cogliandro 4, Ricci 2, Kosareva 10, Bartolini 9, Montano Lucumi 7, Atamah 1, Viscioni 1, Braida, Sirressi, Messaggi. Non entrate: Turini, Lillacci. All. Giovi.

Durata set: 27′, 21′, 23′; Tot: 71′.

MVP: Gaia Traballi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

CITTA’ DI MESSINA – SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-0 (27-25 25-14 25-15)

CITTA’ DI MESSINA: Modestino 2, Galletti 2, Battista 9, Mearini 6, Payne 19, Rossetto 15, Maggipinto (L), Catania 6, Felappi, Ciancio. Non entrate: Michelini, Joly, Martinelli, Caselli (L). All. Bonafede.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Becic 6, Martinez Volskis 4, Casarotti 1, Bassi 8, Stellati 6, Tosic 12, Falcone (L), Rumori 1, Formenti, El Mahi, Cherepova. Non entrate: De Fabritiis (L). All. Bosica. NOTE – Durata set: 33′, 23′, 26′; Tot: 82′.

MVP: Valeria Battista (Citta’ Di Messina)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – VTB FCREDIL BOLOGNA 0-3 (30-32 20-25 22-25)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Trampus 5, Volpin 7, Bortolot 1, Rizzo 17, Fanelli 6, Cicolini 3, Masiero (L), Nardelli 8, Wabersich 4. Non entrate: Magnabosco, Pavei, Tonietto (L), Pasa, Menegaldo. All. Rondinelli.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Tresoldi 12, Saccani 1, Bovolo 12, Neriotti 10, Fiore 13, Ristori 1, Laporta (L), Lotti 10. Non entrate: Rossi, Taiani (L), Bongiovanni, Tellaroli, Del Federico. All. Zappaterra.

Durata set: 35′, 26′, 29′; Tot: 90′.

Mvp: Arianna Rizzo (Nuvoli’ Altafratte Padova)

GIRONE B-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – OROCASH PICCO LECCO 3-0 (25-21 25-19 25-21)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bolzonetti 10, Busolini 1, Korhonen 15, Fiesoli 5, Mazzon 13, Bonelli 2, Bresciani (L), Civitico 7, Vittorini. Non entrate: Morandini, Masciullo, Stroppa. All. Saja. OROCASH PICCO LECCO: Salinas 9, Piacentini 3, Conti 9, Badalamenti 5, Caneva 12, Rimoldi, Barbagallo (L), Frigerio 4, Zojzi 2, Sassolini 1, Morandi, Mainetti (L). Non entrate: Bazzani. All. Milano.

Durata set: 28′, 26′, 26′; Tot: 80′.

MVP: Piia Korhonen (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 362

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (25-23 25-19 22-25 25-11)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Meliffi, Consoli 11, Turco 5, Nardo 16, Parini 6, Ortolani 17, Caforio (L), Pecorari 8, Giacomello 1, Cangini 1, Ghibaudo, Salvatori. Non entrate: Saguatti (L). All. Bertini.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Rastelli 3, Santiago 8, Antignano 7, Caracuta 1, Campana 4, Polesello 4, Oggioni (L), Stival 15, Maruotti 2, Biesso 1, Courroux, Esposito. Non entrate: Favero (L). All. Napolitano.

Durata set: 29′, 26′, 29′, 23′; Tot: 107′.

MVP: Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 3-1 (25-21 16-25 25-22 25-23) –

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 3, Arciprete 13, Botezat 16, Mangani 7, Gueli, Caruso 8, Napodano (L), Bellia 22, Gabrielli, Mazzon. Non entrate: Pandolfi, Malvicini. All. Buonavita.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 1, Lancini 21, Agazzi 5, Boshnakova 12, Ghezzi 14, Mazzoleni 7, Imperiali (L), Rossi 1, Agbortabi 1, Pacchiotti (L), Magazza, Green. All. Cominetti.

Durata set: 26′, 22′, 28′, 27′; Tot: 103′.

MVP: Alexandra Botezat (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

LPM BAM MONDOVI’ – CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 0-3 (26-28 23-25 21-25)

LPM BAM MONDOVI’: Allasia, Grigolo 10, Pizzolato 3, Decortes 18, Coulibaly 2, Riparbelli 7, Tellone (L), Farina 5, Lux 3, Lapini. Non entrate: Marengo, Manig. All. Gazzotti.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Rossini 8, Ferrarini 9, Turla’ 3, Piovesan 6, Munarini 6, Taborelli 18, Gamba (L), Balconati 1, Zorzetto, Coveccia, Felappi. Non entrate: Landucci. All. Zanelli.

Durata set: 32′, 29′, 28′; Tot: 89′.

MVP: Veronica Taborelli (Cremonaufficio Esperia Cremona)

Spettatori: 450

VOLLEY HERMAEA OLBIA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-1 (25-18 25-23 22-25 25-14) –

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Orlandi 13, Gannar 15, Schmit 3, Imamura 9, Anello 6, Adriano 25, Blasi (L), Parise 2, Fontemaggi, Marku. Non entrate: Farina, Civetta. All. Guadalupi.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Cantaluppi 11, D’este 2, Sironi 6, Trevisan 12, Taje’ 6, Bridi 8, Pelloni (L), Modesti 7, Martinelli 3, Tommasini. Non entrate: Sassolini, Abila De Paula, Bianchi (L), Compagnin. All. Bolzoni.

Durata set: 27′, 25′, 27′, 24′; Tot: 103′.

MVP: Virginia Adriano (Hermaea Olbia)-

GIRONE A-

I RISULTATI-

Valsabbina Millenium Brescia - Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 (22-25, 19-25, 27-25, 25-17, 15-11);

Futura Giovani Busto Arsizio - Cda Volley Talmassons Fvg 0-0 Si gioca domani ore 19.45

Volley Soverato - Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (19-25, 15-25, 17-25);

Città Di Messina - Sirdeco Volley Pescara 3-0 (27-25, 25-14, 25-15);

Nuvolì Altafratte Padova - Vtb Fcredil Bologna 0-3 (30-32, 20-25, 22-25).

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 12, Bartoccini-Fortinfissi Perugia 10, Valsabbina Millenium Brescia 10, Città Di Messina 9, Cda Volley Talmassons Fvg 8, Tecnoteam Albese Volley Como 6, Volley Soverato 3, Vtb Fcredil Bologna 1, Nuvolì Altafratte Padova 1, Sirdeco Volley Pescara 0.

Futura Giovani Busto Arsizio e Cda Volley Talmassons 1 partita in meno.

IL PROSSIMO TURNO- 5/11 ore 17.00

Sirdeco Volley Pescara - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Nuvolì Altafratte Padova - Cda Volley Talmassons Fvg

Città Di Messina - Volley Soverato

Tecnoteam Albese Volley Como - Vtb Fcredil Bologna

Futura Giovani Busto Arsizio - Valsabbina Millenium Brescia

GIRONE B-

I RISULTATI-

Cbf Balducci Hr Macerata - Orocash Picco Lecco 3-0 (25-21, 25-19, 25-21);

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Narconon Volley Melendugno 3-1 (25-23, 25-19, 22-25, 25-11);

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 3-1 (25-21, 16-25, 25-22, 25-23);

Lpm Bam Mondovì - Cremonaufficio Esperia Cremona 0-3 (26-28, 23-25, 21-25);

Volley Hermaea Olbia - Trasporti Bressan Offanengo 3-1 (25-18, 25-23, 22-25, 25-14).

LA CLASSIFICA-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 10, Omag-Mt San Giovanni In M.No 10, Cremonaufficio Esperia Cremona 9, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 7, Cbf Balducci Hr Macerata 7, , Lpm Bam Mondovì 6, Orocash Picco Lecco 5, Trasporti Bressan Offanengo 4, Narconon Volley Melendugno 3, Volley Hermaea Olbia 1.

IL PROSSIMO TURNO-5/11 ore 17.00

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Lpm Bam Mondovì

Narconon Volley Melendugno - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Trasporti Bressan Offanengo - Cremonaufficio Esperia Cremona

Orocash Picco Lecco - Volley Hermaea Olbia

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Cbf Balducci Hr Macerata