In A2 Femminile sfide ad alta quota nei due gironi

ROMA- Sesta giornata di andata per cuori forti in A2 Femminile che sia nel Girone A e che nel Girone B presenta match ad alta quota che possono stabilire le gerarchie in entrambi i raggruppamenti.

Sguardi rivolti a due classiche degli ultimi anni, due big match che hanno sempre messo di fronte squadre attrezzate per lottare fino alla fine per la promozione: nel Girone A Futura Giovani Busto Arsizio contro Valsabbina Millenium Brescia, nel Girone B Omag-MT San Giovanni in M.no contro CBF Balducci HR Macerata. Cocche e leonesse sono separate in classifica da tre punti, con la squadra di coach Amadio in vetta ed imbattuta. Di fronte però una squadra decisamente maledetta: Busto non ha mai vinto, in sei confronti nelle ultime stagioni, contro Brescia. Anche tra romagnole e marchigiane la distanza in classifica è di tre punti, con i precedenti più in bilico, con 3 successi per San Giovanni e due per Macerata.

Nel Girone A, pronte ad approfittare dello scontro diretto, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, a -2 dal primo posto e impegnata in trasferta con il fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara, e la Città di Messina, a -3 e attesa dall’eccitante confronto con la vicina Volley Soverato. Impegni esterni per la Cda Volley Talmassons FVG, che fa visita alla Nuvolì Altafratte Padova dopo la caduta contro Busto, e per la VTB Fcredil Bologna, che dopo la prima vittoria cerca conferme in casa della Tecnoteam Albese Volley Como, reduce dal tie-break perso contro Brescia.

Importante occasione di fuga nel Girone B per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che dovrà viaggiare parecchi chilometri per il confronto con la Narconon Volley Melendugno. Tanti spunti nel derby tra Trasporti Bressan Offanengo e CremonaUfficio Esperia Cremona e nella sfida tra la sorpresa Pallavolo C.B.L. Costa Volpino e la LPM Bam Mondovì, al momento a quattro punti dal quarto posto che vorrebbe dire qualificazione in Coppa Italia. Completa il programma Orocash Picco Lecco contro Volley Hermaea Olbia, entrambe con una vittoria a testa e in cerca di certezze per uscire dalle retrovie della graduatoria.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

La Futura si presenta alla sfida di domenica contro Brescia a soli due giorni dall'incontro casalingo contro Talmassons. Cocche al completo con il morale alto dopo una prestazione convincente e di livello contro le friulane che ha confermato lo stato di forma delle biancorosse e il primato in classifica. Si tratterà del secondo test importante per le ragazze di Amadio che sono pronte a dare il tutto per tutto per provare a sfatare anche il tabù contro le leonesse e mantenere l'imbattibilità. Sarà una gara dal sapore particolare per le due ex Lea Cvetnic e Cristina Fiorio che si troveranno sul campo a maglie invertite rispetto alla passata stagione.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Lea Cvetnic a Millenium Brescia nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Cristina Fiorio a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023



Daris Amadio (Allenatore Futura Giovani Busto Arsizio)- « Dopo Talmassons ci troveremo ad affrontare un'altra ottima squadra. Credo che Brescia abbia una delle palleggiatrici con esperienza e capace di esprime il gioco più creativo e stabile della serie A2. Hanno un'ottima linea di ricezione e dunque con palla in mano poi Scacchetti ha dimostrato anche lo scorso anno a Sassuolo di cosa è capace, una Pamio ritrovata dopo l'infortunio e Fiorio la conosciamo, oltre a Malik che ha già fatto vincere un campionato a Macerata. Hanno una panchina con elementi altrettanto validi dunque sono una squadra davvero completa, soprattutto la fase ricezione/difesa è davvero di livello e questo rende di conseguenza anche bello e fluido il resto del gioco. Dal canto nostro, pur avendo pochi giorni a disposizione per prepararla, dobbiamo continuare a mettere in campo quello che stiamo facendo soprattutto sul piano del gioco puntando a migliorare sempre di più e vedendo di conseguenza cosa porterà a livello di risultati ».

Alice Torcolacci (Valsabbina Millenium Brescia)- « Con Busto ci aspettiamo una partita difficile. Sarà la terza gara in 7 giorni, dopo i cinque set di mercoledì, e quindi saremo messe alla prova anche a livello fisico. Loro sono un'ottima squadra, ben strutturata, e sicuramente ci metteranno in difficoltà. L'obiettivo è quello di fare bene, di giocarci un'ottima partita e di portare a casa il miglior risultato ».



TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - VTB FCREDIL BOLOGNA-

Dopo il quasi-miracolo di Montichiari mercoledì pomeriggio (sconfitta 3-2 contro il Millennium Brescia nel turno infrasettimanale), da oggi la Tecnoteam Albese Volley Como tiorna al lavoro. C'è da preparare la sfida di domenica, a Casnate (Palafrancescucci ore 17) contro Vtb Fcredil Bologna, formazione che arriva motivata dopo il primo successo stagionale di Padova nel turno di mercoledì. La Tecnoteam vuole proseguire il buon momento dopo un inizio difficile: sette punti nelle ultime tre gare. Le ragazze, tutte presenti agli ordini di coach Chiappafreddo, hanno grande motivazione per tornare a dare una bella prestazione davanti al pubblico amico di Casnate. I biglietti per la sfida sono in vendita (8 euro intero, ridotto a 5 per under 18 e Over65) domenica pomeriggio alla cassa del palazzetto: apre alle 15,30, la sfida con Bologna alle 17.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Marika Longobardi (Tecnoteam Albese Volley Como)- « A Brescia ho visto la "mia" squadra per due set, poi abbiamo avuto un calo generale e non siamo riuscite a chiudere la partita. C'è rammarico e un pò di rabbia in tutte noi. Vogliamo tramutare questo in energia positiva per domenica prossima. Abbiamo voglia di riscatto. So che Bologna, neo-promossa, è una squadra tosta e con individualità importanti. Dobbiamo restare concentrare dal primo minuto e cercare di portare a casa il successo davanti ai nostri grandi tifosi ».

Silvia Lotti (Vtb Fcredil Bologna)- « La vittoria di mercoledì ha significato molto per noi, non solo per i tre importantissimi punti conquistati ma anche per il morale, vista la scia non propriamente positiva di questo inizio di campionato. Domenica sarà un’altra battaglia perché la Tecnoteam Albese Volley Como ha un roster molto competitivo allenato da un tecnico con grande esperienza. Mi aspetto una partita combattuta, abbiamo poco tempo per prepararla ma cercheremo di sfruttarlo nel miglior modo possibile per farci trovare pronte ».

CITTÀ DI MESSINA - VOLLEY SOVERATO-

Terza gara in poco più di sette giorni per Akademia Città Di Messina che, domenica 5 novembre con inizio alle ore 17, ospiterà al “PalaRescifina” la Volley Soverato. Un successo contro le calabresi consentirebbe alle ragazze di coach Bonafede di restare nel gruppetto di testa e provare l’assalto alla capolista nelle ultime giornate del girone di andata. Ancora un match ad alta intensità, dopo il rotondo successo riportato nel turno infrasettimanale sulla Sirdeco Volley Pescara. Una vittoria, nel Derby del Sud contro le calabresi, proietterebbe le ragazze di coach Bonafede verso le ultime tre giornate del girone di andata con la possibilità di giocarsi il titolo di capolista e regina d’inverno. Battuta da Akademia Città Di Messina per 3-1, nel test-match precampionato giocato al “PalaRescifina”, Volley Soverato, dopo aver raggiunto a sorpresa la poole promozione nella scorsa stagione, attualmente occupa l’ottava posizione in classifica con tre punti, conquistati all’esordio stagionale nella trasferta di Pescara. Nei turni successivi solo sconfitte: quelle interne maturate contro Talmassons e Perugia, oltre alle due in trasferta arrivate per mano di Como e Brescia. Un graduatoria, quella delle calabresi, che non rende giustizia al valore reale di una rosa quasi del tutto rinnovata, rispetto alla passata stagione, e che ha dovuto far fronte ad un calendario sin qui non tra i più agevoli.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Volley Soverato)

EX: Nessuno



Valentina Mearini (Città Di Messina)- « Contro Pescara è stata una prova di grande carattere. Quanto fatto mercoledì ci servirà per affrontare al meglio le prossime partite, soprattutto quelle contro le big del girone”. Per lei una permanenza a Messina degna di menzione. In un solo anno è riuscita a realizzare una crescita personale, solo all’inizio del precedente, incredibile: “Sinceramente non me lo aspettavo. Penso sempre ad entrare in palestra cercando di fare il meglio possibile e di cogliere, soprattutto, le occasioni che mi si propongono davanti”. Adesso, toccherà a Soverato, un’altra formazione insidiosa a dispetto della classifica: “Bisognerà avere massima attenzione. Una squadra da non sottovalutare, con buoni elementi. Dovremo affrontarla con la giusta mentalità e senza farci prendere dalla fretta di chiudere il punto; servirà tanta pazienza. Le conosciamo per averle affrontate in precampionato e questo ci fornirà delle indicazioni tattiche preziose ».

Giulia Orlandi (Volley Soverato)- « Veniamo da quattro partite senza punti. Abbiano affrontato nelle ultime due partite squadre che puntano alla promozione in A1. Anche Messina rientra in questo gruppo ma per noi domenica sarà troppo importante conquistare punti e muovere la classifica. Ci stiamo preparando come sempre bene, lavorando con intensità. Vogliamo invertire la rotta ».



NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

Seconda sfida casalinga consecutiva per una Nuvolí AltaFratte Padova in crisi di punti, domenica a Trebaseleghe arriveranno le friulane da Talmassons, ragazze che occupano oggi la quinta posizione in classifica e con una Tecnoteam Albese Como staccata di un solo punto è lecito pensare che le friulane arriveranno nel padovano con l’intenzione di portare a casa l’intera posta. Squadra molto pericolosa quella ospite che arriverà in Veneto potendo contare su Leah Hardeman, Katja Eckl e Beatrice Negretti, al primo posto nelle classifiche di rendimento tra attacco, muro e ricezione. Ex di turno l’altafrattina Alice Trampus, arrivata in estate proprio da Talmassons.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Alice Trampus a Volley Talmassons nel 2022/2023

Arianna Rizzo (Nuvolì Altafratte Padova)- « Contro Bologna è emersa ancora una volta la nostra incapacità di giocare con continuità e nel momento in cui avevamo in mano un primo set che era senza dubbio importante abbiamo calato il ritmo permettendo alle avversarie di rientrare. Adesso Bologna è passata e dobbiamo pensare alla difficile sfida interna contro Talmassons e a tutte quelle che verranno, siamo tornati a lavorare in palestra e torneremo a farlo ogni giorno per migliorare sempre di più perché sappiamo d’averne le possibilità ».

Veronica Costantini (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Domenica sarà la terza sfida di questa settimana, e di certo non sarà una gara facile. Dobbiamo cercare di recuperare in fretta le energie e di focalizzarci su questo prossimo match per cercare di consolidare quello che si è visto di buono nelle ultime partite e di sistemare invece quelle sbavature che non ci hanno permesso di raggiungere i risultati che volevamo. Quindi ora non resta che rimboccarsi le maniche, lavorare e riposare per prepararsi al meglio per domenica! ».

SIRDECO VOLLEY PESCARA - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

La Sirdeco, dopo il turno infrasettimanale che l'ha vista uscire sconfitta dalla trasferta di Messina, torna in campo tra le mura amiche del Palaroma contro Perugia. La squadra ospite è sicuramente quotata per il salto alla categoria superiore e cercherà di espugnare il campo delle ragazze di coach Bosica. Appuntamento alle ore 17, per l'occasione l'ingresso sarà gratuito.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Ludovica Martinez Volskis a Bartoccini Perugia nel 2021/2022; Chiara Rumori a Bartoccini Perugia nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Martina Casarotti (Sirdeco Volley Pescara)- « Indubbiamente affronteremo una partita tosta e un avversario che è al vertice del girone. Arriviamo dopo un periodo non troppo positivo, la gara sarà molto difficile, sia a livello di squadra che quello psicologico. Ci stiamo preparando per giocarcela al meglio, abbiamo bisogno di punti e giocheremo fino all’ultima palla per portarci a casa un risultato positivo ».



Gaia Traballi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « La trasferta di Soverato è andata bene anche per quanto riguarda il viaggio. Tutto è stato organizzato al meglio. In campo abbiamo fatto un’ottima partita secondo me. Pescara? Non mi nascondo. Rispettiamo l’avversario e non lo sottovaluteremo, ma i valori in campo sono chiaramente diversi e andremo lì per prendere i tre punti. Cercheremo di dare sempre il massimo di noi stesse ».

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - CBF BALDUCCI HR MACERATA-

Il “revival” delle Zie… Sarà una domenica pomeriggio ad alta tensione al Palamarignano: la sfida tra la OMAG-MT e la Cbf Balducci di Macerata promette emozioni forti. Il match non è importante per la sola competizione, ma segna il ritorno al Palamarignano di ben 5 ex rimasti nel cuore di tutti i tifosi marignanesi: coach Stefano Saja, Alessia Bolzonetti, Alessia Mazzon, Asia Bonelli e Giulia Bresciani. La sfida è cruciale per la OMAG-MT, che deve difendere la sua posizione di vertice da una squadra determinata a inseguirla a soli 3 punti di distanza. Nonostante il poco tempo di preparazione dalla partita precedente, la squadra è carica di fiducia grazie alle vittorie contro Cremona e Melendugno. Sotto la guida di coach Bertini, la OMAG-MT cercherà di dimostrare che le prestazioni della preseason sono ormai un lontano ricordo. Sarà necessaria un'eccezionale performance di squadra, ma nulla sembra mancare per raggiungere questo obiettivo. Lo spettacolo è assicurato. L’appuntamento è fissato per Domenica 5 Novembre alle ore 17. Arbitreranno l’incontro Giulietti Fabrizio e Cavicchi Simone. Ed ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo: Coach Bertini ripartirà dalla formazione di domenica con Turco in regia e Ortolani opposta, Parini e Consoli al centro, Pecorari e Nardo di banda e Caforio libero. Saja partirà con Bonelli al palleggio e Korhonen opposta, Civitico e Mazzon al centro, Bolzonetti e Fiesoli di banda e Bresciani libero.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 3 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Alessia Bolzonetti a San Giovanni In Marignano nel 2021/2022, 2022/2023; Asia Bonelli a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Giulia Bresciani a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Alessia Mazzon a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020, 2021/2022 - Allenatori: Stefano Saja a San Giovanni In Marignano nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021



Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- «Sappiamo che domenica ci aspetta una partita tosta contro una formazione molto ben organizzata. -commenta Alice Nardo- Dal canto nostro però, penso che il nostro gioco e la connessione di squadra stiano migliorando partita dopo partita. Quindi non vedo l’ora di vedere come affronteremo la gara, ho molta fiducia in noi. Sarà sicuramente importantissimo anche il supporto dei nostri Nipoti che aspettiamo più numerosi e caldi che mai ».

Stefano Saja (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Mi aspetto una partita tosta, come è giusto che sia quando si affrontano degli avversari così validi. Dal punto di vista tecnico non conta assolutamente niente quello che abbiamo fatto nei test con San Giovanni: in pre-season la palla non pesava, eravamo in due momenti diversi della preparazione quindi dobbiamo dimenticarci quelle partite di allenamento e pensare al nostro gioco e a proporre la miglior pallavolo possibile contro una squadra che occupa la prima posizione in classifica ».

OROCASH PICCO LECCO - VOLLEY HERMAEA OLBIA-

L’Hermaea si è sbloccata, e ora vuole continuare a correre. Dopo aver superato in 4 set la Trasporti Bressan Offanengo nel turno infrasettimanale, le aquile tavolarine fanno tappa a Lecco, dove domenica pomeriggio affronteranno l’Oro Cash nel 6° turno d’andata della Serie A2 Femminile (Girone B). I tre punti conquistati mercoledì al Geopalace hanno regalato fiducia e autostima alle biancoblù, che hanno “sporcato” la casella delle vittorie abbandonando, al tempo stesso, anche l’ultima piazza in classifica. Sulle ali dell’entusiasmo, il sestetto di Guadalupi proverà a ripetersi contro una formazione che, fin qui, ha ottenuto un punto in più (5 in totale). Sconfitta al tie break nelle prime due giornate contro Costa Volpino e Montecchio, la squadra di coach Milano ha ottenuto il suo unico successo nella 4^ giornata contro Melendugno (3-1), mentre mercoledì è stata sconfitta in 3 set da Macerata. L’Hermaea dovrà guardarsi da tante giocatrici esperte nella categoria: dalla palleggiatrice Rimoldi alla schiacciatrice Badalamenti, senza dimenticare la centrale Caneva. Nell’Oro Cash milita inoltre una vecchia conoscenza olbiese come il libero Alice Barbagallo, in Sardegna per due diverse parentesi (2017-18 e 2022-23).

PRECEDENTI: 2 (2 successi Volley Hermaea Olbia)

EX: Alice Barbagallo a Hermaea Olbia nel 2017/2018, 2022/2023



Candela Sol Salinas (Orocash Picco Lecco)- « La partita di domenica prossima contro Olbia è di vitale importanza per la nostra squadra. Siamo consapevoli che dobbiamo fare del nostro meglio in campo per segnare punti cruciali. La presenza di tutti i tifosi è fondamentale, poiché il loro sostegno è stato determinante nella vittoria di domenica scorsa contro Melendugno. Sarebbe meraviglioso avere di nuovo il vostro sostegno ».

Islam Gannar (Volley Hermaea Olbia)- « Troviamo una squadra agguerrita e a caccia di punti per scalare la classifica. Per batterla dovremo concentrarci sul nostro muro difesa, evitando di concedere spazi e opportunità. Dovremo anche sfruttare al massimo le opportunità in attacco. Sarà importante mantenere alta la concentrazione per tutta la partita e giocare al massimo delle nostre capacità. Preparandoci adeguatamente tatticamente e mentalmente, credo che possiamo affrontare Lecco con fiducia. Siamo pronte a dare il massimo come abbiamo fatto contro Offanengo ».

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA-

Sarà un derby con stati d'animo contrapposti quello che andrà in scena domenica al PalaCoim di Offanengo tra la Trasporti Pietro Bressan e la CremonaUfficio Esperia, match che promette spettacolo e che mette in vetrina due realtà importanti del territorio. Le neroverdi di casa allenate da Giorgio Bolzoni sono reduci dal ko infrasettimanale a Olbia (3-1) e sono ferme a quota 4 punti in classifica, mentre Cremona arriva dal blitz d'autore a Mondovì (0-3) che ha fatto salire la squadra di coach Zanelli a 10 punti, che valgono il terzo posto a braccetto con Macerata. Offanengo (con il dubbio-Abila De Paula, assente mercoledì per un problema fisico) per riscattarsi, Esperia per confermarsi: stimoli a mille, dunque, per questo derby d'andata.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Cremonaufficio Esperia Cremona, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Premesso che è una partita come le altre, va vissuta singolarmente poi è chiaro che c'è un discorso-derby che è più territoriale e societario che legato alle giocatrici a rendere questa gara più importante da quel punto di vista. Cremona è la terza forza del girone con Macerata e sta giocando bene, è una squadra che va considerata tra quelle più forti perché la classifica parla molto chiaro. Dell'Esperia mi ha colpito che in ogni gara lottano fino alla fine; inoltre dal punto di vista individuale le attaccanti stanno cercando tante soluzioni. Il loro gioco sta cambiando molto, la variabilità offensiva con percentuali alte e ottime realizzatrici sta facendo vedere dove stanno arrivando a livello di risultati. E' sicuramente una squadra molto in forma. Per quanto ci riguarda, parlare di Olbia, cosa portarci dietro e cosa no non serve a nulla. Bisogna concentrarsi su una gara nuova, che va interpretata come un dentro o fuori come intensità, ma non per i risvolti che un risultato può avere. C'è bisogno di ritrovare la nostra pallavolo. Essendo Cremona una squadra che ha tanta variabilità in attacco, il muro-difesa potrebbe fare la differenza. Con questa fase abbiamo messo in difficoltà anche squadre strutturate. Trovare dall'inizio le giuste misure non sarà facile ma sarà importante. » .



Sofia Felappi (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « L’avvio di campionato è stato un ottimo punto di partenza, abbiamo affrontato squadre di spessore riuscendo a dare il meglio, come nella partita di mercoledì contro Mondovì. In queste prime cinque partite c’è stato anche il mio esordio nella categoria, per me un momento molto emozionante! Domenica affronteremo il derby con Offanengo, squadra molto ardua anche grazie al loro tifo caloroso che le porta a giocare sempre in sette. Questa sarà la terza gara in otto giorni, ma noi stiamo ugualmente lavorando bene in palestra e ce la metteremo tutta sul campo. Vi aspettiamo numerosi! ».

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO-

Montecchio giunge all'impegnativa trasferta di Melendugno forte della striscia di cinque vittorie consecutive (l'ultima nell'infrasettimanale casalingo contro Costa Volpino). La formazione di coach Buonavita può contare su ottimi numeri complessivi (è la squadra che ha totalizzato più muri vincenti, 57, e più ace, 37), nonché sul supporto di un'inesauribile Alessia Arciprete, nella top 20 di tutte le graduatorie individuali con 65 punti, 10 muri vincenti, 6 ace e 46 ricezioni perfette.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Cecilia Oggioni a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2019/2020

Alessia Arciprete (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « La striscia di cinque vittorie consecutive in corso dipende dall’atteggiamento di tutta la squadra. Quando le avversarie ci hanno messo a dura prova, noi ci siamo compattate ancora di più e abbiamo portato a casa, tutte insieme, ogni partita. Proveremo a fare lo stesso anche contro Melendugno: si tratta di una trasferta lunga ed impegnativa, in un campo difficile ».

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO - LPM BAM MONDOVÌ-

Dopo la sconfitta contro la capolista, le ragazze di Coach Cominetti, tornano a giocare in casa ,in una gara dall’altissimo tasso di difficoltà :Dell’Orto e compagne dopo la sconfitta in terra veronese ,sono attese dal Big Match contro le piemontesi… Nella squadra monregalese ,sarà in campo Salì Coulibaly ex dell’incontro. Nessuna defezione per la squadra di Luciano Cominetti.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Alessia Pacchiotti (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Mi aspetto una partita complicata, dobbiamo mantenere sempre la concentrazione perchè Mondovì è un avversario molto ostico, domenica arriviamo pronte e cariche per riscattarci dal match di mercoledì Nella partita contro Montecchio abbiamo avuto un buon atteggiamento ma non siamo riuscite a mostrare il nostro gioco a pieno, siamo state un po’ altalenanti nei momenti fondamentali quindi ci presentiamo dopo la partita contro Montecchio consapevoli delle nostre capacità sfruttando e dei nostri punti di forza cercando di conquistare 3 punti importanti ».

Agata Tellone (Lpm Bam Mondovì)- « Quella di domenica deve essere la nostra occasione per riprenderci. Dopo tre sconfitte, la trasferta contro Costa Volpino deve essere la nostra svolta, dobbiamo riprenderci e fare in modo di fare una bella prestazione. Dobbiamo preparare la partita al meglio possibile, anche se ci sono pochi giorni a disposizione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA GIRONE A-



Domenica 5 novembre 2023, ore 17.00-



Sirdeco Volley Pescara - Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Papapietro, Laghi

Nuvolì Altafratte Padova - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Proietti, Dell'Orso

Città Di Messina - Volley Soverato Arbitri: Morgillo, Pasciari



Tecnoteam Albese Volley Como - Vtb Fcredil Bologna Arbitri: Russo, Manzoni

Futura Giovani Busto Arsizio - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Scotti, Marigliano



LA CLASSIFICA DEL GIRONE A-

Futura Giovani Busto Arsizio 15, Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13, Valsabbina Millenium Brescia 12, Città Di Messina 12, Cda Volley Talmassons Fvg 8, Tecnoteam Albese Volley Como 7, Vtb Fcredil Bologna 4, Volley Soverato 3, Nuvolì Altafratte Padova 1, Sirdeco Volley Pescara 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA GIRONE B-

Domenica 5 novembre 2023, ore 17.00-



Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Lpm Bam Mondovì Arbitri: Mazzarà, Selmi

Narconon Volley Melendugno - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Stellato, Lanza

Trasporti Bressan Offanengo - Cremonaufficio Esperia Cremona Arbitri: Cecconato, Mesiano

Orocash Picco Lecco - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Galteri, Giglio

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Giulietti, Cavicchi



LA CLASSIFICA DEL GIRONE B-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 13, Omag-Mt San Giovanni In M.No 13, Cbf Balducci Hr Macerata 10, Cremonaufficio Esperia Cremona 10, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 7, Lpm Bam Mondovì 6, Orocash Picco Lecco 5, Trasporti Bressan Offanengo 4, Volley Hermaea Olbia 4, Narconon Volley Melendugno 3.