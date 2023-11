Cremona si prende i tre punti con Costa Volpino

CREMONA- Successo faticato ma meritato per la CremonaUfficio Cremona che supera in quattro set una combattiva CBL Costa Volpino per 3-1 (25-18 21-25 25-22 26-24) raggiungendo Montecchio, sconfitto a Olbia, in vetta al Girone B e contemporaneamente conquistando il pass per i quarti di Coppa Italia di categoria .

Sugli scudi per la CremonaUfficio capitan Jasmine Rossini, MVP di giornata con 15 punti (39% in attacco) ed il 72% di ricezione positiva. L’ottima regia di Sofia Turlà (3 punti personali) ispira anche i 21 punti di Taborelli (top scorer) ed i 16 di Piovesan. Anche al centro Cremona incide con i 13 punti di Munarini ed i 9 di Ferrarini. Gamba garantisce la consueta solidità in ricezione (68%) ed una buona tenuta in difesa. Costa Volpino dimostra tutto il suo valore con tre giocatrici in doppia cifra: Lancini (17), Rossi (12) e Agbortabi (10). Ottimi gli ingressi in corso di partita in particolare di Rossi e Magazza; in campo anche i nuovi acquisti Gay e Vicet.



I PROTAGONISTI-



Matilde Munarini (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « La partita è stata abbastanza ostica, nel secondo set siamo state rallentate da CBL. Faccio i complimenti alla mia squadra perché siamo state altrettanto brave a riprenderci per ribaltare la partita. Mercoledì giocheremo a Montecchio, vicino casa. Non ho mai avuto occasione di giocarvi, ma sarà una partita emozionante, ci metteremo il cuore ».

Nadia Rossi (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Sapevamo certamente che Cremona fosse una squadra molto forte, quindi ci aspettavamo ciò che hanno dimostrato in campo. A noi è mancato un po’ di cinismo, ad esempio nel quarto set, però stiamo lavorando bene quindi andiamo avanti così. Gay e Vicet sono due ottimi innesti di cui avevamo bisogno, si stanno impegnando per integrarsi al meglio e in breve tempo; l’impatto con loro è stato sicuramente positivo ».

IL TABELLINO-

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 3-1 (25-18 21-25 25-22 26-24)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Piovesan 16, Munarini 13, Taborelli 21, Rossini 15, Ferrarini 9, Turla' 3, Gamba (L), Felappi 1, Coveccia, Balconati, Landucci, Zorzetto. All. Zanelli.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto 4, Lancini 17, Agbortabi 10, Boshnakova 4, Ghezzi 5, Mazzoleni 9, Pacchiotti (L), Rossi 12, Magazza 6, Vicet Campos 1, Agazzi, Gay (L), Green. All. Cominetti.

ARBITRI: Tundo, Scotti.

Durata set: 26', 27', 29', 31'; Tot: 113'.

MVP: Jasmine Rossini (CremonaUfficio Esperia Cremona)