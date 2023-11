Perugia e Macerata padrone nei due Gironi

ROMA- Quando manca una sola giornata al termine del girone di andata sono diventate sei le formazioni già qualificate per i Quarti di Coppa Italia. Macerata, che ha vinto a Melendugno, e Cremona che nell'anticipo ha superato Costa Volpino, si aggiungono alle già qualificate Montecchio , Perugia, Busto Arsizio e Messina. Ma oltre ai posti per entrare in Coppa in entrambi i Gironi impazza la lotta al vertice.

Altra affermazione importante per la capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia, unica squadra imbattuta nel Campionato di Serie A2: dopo il 3-0 a Busto Arsizio della scorsa settimana, altra partita perfetta delle umbre che si impongono su un’altra diretta rivale, la Città di Messina, trionfando senza perdere set. Un match deciso sul finale del secondo parziale, dopo che la squadra di coach Giovi aveva conquistato il primo sul finale: sotto di 4 punti sul 24-20, la squadra ospite rimonta e spegne il PalaRescifina, pareggiando e infine portando a casa la frazione sul 25-27. MVP dell’incontro Gaia Traballi, con 16 punti, ma danno il loro contributo anche Montano Lucumi (12), Cogliandro e Kosareva (10 entrambe). Per le siciliane chiude in doppia cifra Payne, 14 punti, bene Modestino (9 con 4 muri). Rimanendo nelle zone alte della classifica, grande prova della Futura Giovani Busto Arsizio, che sotto 2-0 contro la Volley Soverato torna in partita ai vantaggi della terza frazione (24-26) e alla fine ottiene i due punti al tie-break. Importante prestazione per le calabresi, trascinate da una Okenwa straripante da 27 punti e da capitan Buffo (16), ma dall’altra parte l’MVP Cvetnic (24 punti) insieme alle compagne Rebora (14 con 5 muri), Zanette (13), Silva Conceicao (12), e Furlan (11) hanno fatto la differenza in favore delle cocche.

La corsa all’ultimo posto disponibile per i Quarti di Coppa Italia Frecciarossa si deciderà invece in un adrenalinico scontro diretto mercoledì 22 novembre tra la Cda Volley Talmassons FVG e la Valsabbina Millenium Brescia. Entrambe le formazioni hanno vinto per 3-0 i rispettivi incontri con la Sirdeco Volley Pescara (Populini MVP con 10 punti, 24 in coppia per Hardeman e Piomboni) e la VTB Fcredil Bologna (miglior giocatrice Pamio con 15 punti, 14 per Fiorio) e rimangono così a due punti di distanza, con le friulane davanti, ad una sola giornata dal termine. Non basta alla Tecnoteam Albese Volley Como il successo contro la Nuvolì Altafratte Padova: troppi i punti dal quarto posto dopo le vittoria delle rivali. Buona comunque la gara delle ragazze di coach Chiappafreddo, con quattro giocatrici in doppia cifra: Bulaich (16), Zatkovic (14), Longobardi (11 e MVP) e Meli (10 con 5 muri).

Nel Girone B, aggancio in vetta e qualificazione in coppa per la CBF Balducci Hr Macerata, che vince 0-3 contro la Narconon Volley Melendugno un match tutt’altro che semplice, con le pugliesi sempre in partita fino alla fine. Una gara che le arancionere vincono probabilmente nel primo set, recuperando incredibilmente dal 23-17: otto punti di fila e successo per 23-25, che indirizza l’incontro. MVP una super Giulia Bresciani, Fiesoli top scorer con 16 punti mentre Maruotti chiude a 12 per Melendugno.

Tre punti d’oro per la Omag-Mt San Giovanni in M.no contro l’Orocash Picco Lecco in ottica Coppa Italia: alle romagnole basterà un punto l’ultima giornata per avere la certezza dell’accesso ai Quarti di Finale. I 22 punti di Nardo e i 12 di Consoli (MVP, anche 3 muri per lei) permettono alla squadra di coach Bertini di allungare a +3 sulla LPM Bam Mondovì, che solo al quinto set riesce ad avere la meglio su un’ostica Trasporti Bressan Offanengo. Dopo aver ceduto il primo set e aver risposto andando avanti 2-1, le ragazze di coach Gazzotti hanno subìto il ritorno delle avversarie, capaci di spuntarla sul finale di quarta frazione. Tutto quindi rimandato al tie-break, dove alla fine le pumine sono riuscite a piegare la resistenza delle avversarie. Chiudono top scorer con 20 punti a testa Decortes e Trevisan, bene il supporting cast con Lux (18), Farina (14) e Riparbelli (14) da un lato e Abila De Paula (16), Sironi (14) e Modesti (13) dall’altro.

I TABELLINI-

GIRONE A-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – VTB FCREDIL BOLOGNA 3-0 (25-15 25-23 25-22)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 15, Torcolacci 9, Malik 6, Fiorio 14, Babatunde 6, Scacchetti 3, Pericati (L), Brandi, Bulovic, Ratti. Non entrate: Tagliani (L), Pinetti, Pinarello. All. Beltrami.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 10, Rossi 6, Fiore, Lotti 8, Neriotti 5, Saccani 1, Laporta (L), Tellaroli 8, Bovolo 1, Del Federico. Non entrate: Tresoldi, Taiani (L), Bongiovanni. All. Zappaterra.

ARBITRI: Fontini, Testa.

Durata set: 20′, 26′, 27′; Tot: 73′.

MVP: Alice Pamio (Valsabbina Brescia)

VOLLEY SOVERATO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-20 25-23 24-26 19-25 8-15) –

VOLLEY SOVERATO: Jurdza 5, Barbazeni 7, Okenwa 27, Buffo 16, Guzin 5, Orlandi 2, Vittorio (L), Frangipane 4, Romanin 1, Coccoli. Non entrate: Tolotti, Zuliani. All. Guidetti.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 24, Rebora 14, Zanette 13, Silva Conceicao 12, Tonello 1, Monza 5, Bonvicini (L), Furlan 11, Bosso 2, Del Core, Bresciani. Non entrate: Pomili (L), Osana, Citterio. All. Amadio. ARBITRI: Spinnicchia, Ciaccio.

Durata set: 28′, 29′, 30′, 24′, 15′; Tot: 126′.

MVP: Lea Cvetnic (Futura Giovani Busto Arsizio)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-19 25-16 25-19)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 11, Meli 10, Nicolini 1, Bulaich Simian 16, Veneriano 7, Zatkovic 14, Fiori (L). Non entrate: Bernasconi, Brandi, Radice, Zanotto, Patasce. All. Chiappafreddo.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Bortolot 1, Rizzo 3, Fanelli 8, Wabersich 4, Nardelli 10, Volpin 6, Masiero (L), Trampus 5, Magnabosco, Cicolini, Pasa. Non entrate: Menegaldo, Pavei (L). All. Rondinelli.

ARBITRI: Mesiano, Lentini.

Durata set: 23′, 22′, 23′; Tot: 68′.

MVP: Marika Longobardi (Tecnoteam Albese Volley Como)

CITTA’ DI MESSINA – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 0-3 (22-25 25-27 19-25)

CITTA’ DI MESSINA: Galletti 1, Battista 7, Martinelli 4, Payne 14, Rossetto 6, Modestino 9, Maggipinto (L), Mearini 4, Joly 3, Catania 2, Ciancio. Non entrate: Aram Trimarchi (L), Felappi, Michelini. All. Bonafede.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Kosareva 10, Bartolini 7, Montano Lucumi 12, Traballi 16, Cogliandro 10, Ricci, Sirressi (L), Viscioni 2, Messaggi. Non entrate: Lillacci (L), Turini, Atamah, Braida. All. Giovi.

ARBITRI: Scarfo’, Gaetano. NOTE – Durata set: 26′, 30′, 27′; Tot: 83′.

MVP: Gaia Traballi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

SIRDECO VOLLEY PESCARA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (15-25 21-25 22-25)

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Casarotti 3, Bassi 5, Stellati 5, Tosic 18, Formenti 1, Martinez Volskis 4, Falcone (L), De Fabritiis (L) 1, El Mahi. Non entrate: Cherepova. All. Bosica.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Bagnoli 1, Populini 10, Eckl 7, Kavalenka 1, Hardeman 12, Costantini 11, Negretti (L), Piomboni 12, Eze Blessing 2. Non entrate: Monaco (L), Grazia, Bole. All. Barbieri.

ARBITRI: Bonomo, Adamo.

Durata set: 22′, 20′, 26′; Tot: 68′.

MVP: Alessia Populini (Cda Volley Talmassons Fvg)

GIRONE B-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – OROCASH PICCO LECCO 3-0 (25-22 25-13 25-15)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Ortolani 10, Parini 9, Giacomello 5, Nardo 22, Consoli 12, Turco 3, Caforio (L), Ghibaudo, Pecorari, Meliffi. Non entrate: Saguatti (L), Cangini, Salvatori. All. Bertini.

OROCASH PICCO LECCO: Salinas 7, Piacentini 5, Conti 6, Zojzi 9, Caneva 7, Rimoldi, Mainetti (L), Frigerio 3, Sassolini, Casari, Bazzani. Non entrate: Cavenaghi. All. Milano.

ARBITRI: Sumeraro, Papapietro.

Durata set: 26′, 21′, 22′; Tot: 69′.

MVP: Giulia Consoli (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

LPM BAM MONDOVI’ – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-2 (23-25 25-22 26-24 23-25 15-13) –

LPM BAM MONDOVI’: Allasia 1, Grigolo 12, Farina 14, Decortes 20, Coulibaly 4, Riparbelli 14, Tellone (L), Lux 18, Marengo 2, Lapini. Non entrate: Manig. All. Gazzotti.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 16, Modesti 13, Sironi 14, Trevisan 20, Taje’ 9, Bridi 3, Pelloni (L), Martinelli 7, Tommasini, D’este. Non entrate: Cantaluppi, Pregnolato (L), Compagnin, Sassolini. All. Bolzoni.

ARBITRI: Licchelli, Pristera’.

Durata set: 30′, 30′, 29′, 30′, 18′; Tot: 137′.

MVP: Kristin Lux (LPM Bam Mondovì)

Spettatori: 450

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 0-3 (23-25 23-25 21-25)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Santiago 1, Polesello 6, Rastelli 11, Maruotti 12, Biesso 6, Caracuta, Oggioni (L), Stival 4, Campana 3, Courroux. Non entrate: Antignano, Favero (L). All. Napolitano.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bolzonetti 8, Civitico 3, Korhonen 12, Fiesoli 16, Mazzon 11, Bonelli 5, Bresciani (L), Morandini (L). Non entrate: Masciullo, Stroppa, Vittorini, Busolini. All. Saja.

ARBITRI: De Sensi, Traversa.

Durata set: 30′, 28′, 27′; Tot: 85′.

MVP: Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata)

GIRONE A-

I RISULTATI-

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 22 (8 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 20 (7 – 1); Citta’ Di Messina 18 (6 – 2); Cda Volley Talmassons Fvg 17 (6 – 2); Valsabbina Millenium Brescia 15 (5 – 3); Tecnoteam Albese Volley Como 12 (4 – 4); Vtb Fcredil Bologna 8 (2 – 6); Volley Soverato 7 (2 – 6); Nuvoli’ Altafratte Padova 1 (0 – 8); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 8);

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Tecnoteam Albese Volley Como, 22-11-2023 15:30, 9a Giornata

Cda Volley Talmassons Fvg – Valsabbina Millenium Brescia, 22-11-2023 20:30, 9a Giornata

Futura Giovani Busto Arsizio – Citta’ Di Messina, 22-11-2023 20:30, 9a Giornata

Vtb Fcredil Bologna – Volley Soverato, 22-11-2023 20:30, 9a Giornata

Nuvoli’ Altafratte Padova – Sirdeco Volley Pescara, 23-11-2023 20:30, 9a Giornata

Vtb Fcredil Bologna – Cda Volley Talmassons Fvg, 25-11-2023 20:30, 1a Giornata

Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 26-11-2023 17:00, 1a Giornata

Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como, 26-11-2023 17:00, 1a Giornata

Volley Soverato – Sirdeco Volley Pescara, 26-11-2023 17:00, 1a Giornata

Citta’ Di Messina – Nuvoli’ Altafratte Padova, 26-11-2023 17:00, 1a Giornata

GIRONE B-

I RISULTATI-

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 19 (7 – 1); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 19 (7 – 1); Cremonaufficio Esperia Cremona 19 (6 – 2); Omag-Mt San Giovanni In M.No 16 (5 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 13 (5 – 3); Volley Hermaea Olbia 10 (3 – 5); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 8 (3 – 5); Orocash Picco Lecco 7 (2 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 5 (1 – 7); Narconon Volley Melendugno 4 (1 – 7).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Omag-Mt San Giovanni In M.No, 22-11-2023 20:30, 9a Giornata

Trasporti Bressan Offanengo – Narconon Volley Melendugno, 22-11-2023 20:30, 9a Giornata

Orocash Picco Lecco – Lpm Bam Mondovi’, 22-11-2023 20:30, 9a Giornata

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Cremonaufficio Esperia Cremona, 22-11-2023 20:30, 9a Giornata

Cbf Balducci Hr Macerata – Volley Hermaea Olbia, 22-11-2023 20:30, 9a Giornata

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Cbf Balducci Hr Macerata, 26-11-2023 17:00, 1a Giornata

Lpm Bam Mondovi’ – Volley Hermaea Olbia, 26-11-2023 17:00, 1a Giornata

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Orocash Picco Lecco, 26-11-2023 17:00, 1a Giornata

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Trasporti Bressan Offanengo, 26-11-2023 17:00, 1a Giornata

Cremonaufficio Esperia Cremona – Narconon Volley Melendugno, 26-11-2023 17:00, 1a Giornata