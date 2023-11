Ultima di andata di mercoledì, si gioca per la Coppa Italia

Il Girone A offrirà da questo punto di vista tre partite interessanti. Occhi puntati sullo scontro diretto che stabilirà l’ultima qualificata alla coppa: la Cda Volley Talmassons FVG, quarta con 17 punti, ospita la Valsabbina Millenium Brescia, quinta con 15 e che avrà quindi bisogno dei tre punti per accedere alla manifestazione. Guardando ai possibili abbinamenti dei Quarti di Finale, sarà decisiva la sfida tra la Futura Giovani Busto Arsizio, seconda con 20 punti, e la Città di Messina, terza con 18.

Alla capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia, nell’anticipo delle 15.30, servirà invece una vittoria contro la Tecnoteam Albese Volley Como per garantirsi il primo posto e il miglior accoppiamento possibile. Completano la giornata VTB Fcredil Bologna contro Volley Soverato e il posticipo di giovedì 23 novembre Nuvolì Altafratte Padova contro Sirdeco Volley Pescara.

Nel Girone B, a giocarsi la coppa saranno l’Omag-MT San Giovanni in M.no, in trasferta contro la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, e la LPM Bam Mondovì, attesa in Lombardia dall’Orocash Picco Lecco. Alle romagnole basterà un punto per essere certe di entrare tra le migliori quattro. In vetta, big match tra due delle tre squadre al primo posto, l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, sconfitta per la prima volta in stagione nello scorso fine settimana, e la CremonaUfficio Esperia Cremona.

Un’occasione unica per la CBF Balducci Hr Macerata, anch’essa in cima con 19 punti, di staccare almeno una rivale e provare a blindare il posto da testa di serie nella griglia di Coppa Italia. Le arancionere affronteranno però una Volley Hermaea Olbia in grande forma, capace di imporsi sabato contro Montecchio. In contemporanea, in campo anche la Trasporti Bressan Offanengo contro la Narconon Volley Melendugno.

GIRONE A-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO-

Inizia da Perugia il trittico difficile della Tecnoteam Albese Volley Como. Reduce dal bel successo (3-0) di domenica a Casnate contro Padova, la squadra di coach Mauro Chiappafreddo parte oggi per la lunga trasferta in pullman. Destinazione Perugia, sfida diretta alla capolista di questo torneo che finora non ha avuto passi falsi. Domani pomeriggio (in anticipo rispetto al resto della giornata, ore 15,30) la prima gara infrasettimanale del torneo di A2, l'ultima del girone di andata. Veneriano e compagne si sono allenate stamane prima di salire in pullman: domattina rifinitura al Palabarton in mattinata. Tutte a disposizione dello staff le giocatrici comasche. Dopo Perugia per la Tecnoteam derby a Busto domenica pomeriggio e poi la gara interna (domenica 3 dicembre) contro Messina. In pochi giorni le prime tre della graduatoria.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Gianluca Gargaglia (Vice Presidente Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- "Sono estremamente soddisfatto di ciò che sta facendo la squadra, non solo per i risultati in sé. 8 vittorie su 8 partite sono chiaramente un grande elemento di soddisfazione, ma i motivi che mi rendono felice sono soprattutto due. In primis l'alto livello di gioco espresso dalla squadra, un gioco importante e che diverte. Poi percepisco un gruppo unito e compatto. Le ragazze più esperte spronano le più giovani a dare il meglio e chi è in panchina partecipa attivamente alla gara supportando le compagne in campo. È una cosa assolutamente da non sottovalutare. Vogliamo chiudere con una vittoria il girone d'andata. Terminando questa prima metà al primo posto avremmo la possibilità di giocare quarti di finale e semifinale di Coppa Italia in casa. Sarebbe importante per noi e per il nostro pubblico ».

Giulia Patasce (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Siamo molto cariche per la partita che ci aspetta mercoledì e come sempre scenderemo in campo dando il massimo cercando di portare a casa quanti più punti possibili. Perugia sicuramente si presenta come una squadra solida, ben organizzata e costruita per obiettivi importanti, noi dalla nostra parte non ci faremo mancare nulla e faremo valere la squadra che siamo. Sono molto molto contenta di poter tornare nella mia Perugia e oltretutto nella società con la quale ho avuto la fortuna di poter giocare ed iniziare la carriera. È sempre una grande emozione giocare al Palabarton e non vedo l’ora di poter rivedere volti amici!! ».

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

Si avvicina un nuovo turno infrasettimanale per le ragazze della CDA Talmassons FVG, che Mercoledì 22 Novembre affronteranno la Valsabbina Millenium Brescia alle ore 20.30, davanti al pubblico di casa a Lignano Sabbiadoro. Una sfida da non perdere, non solo per la qualità che sicuramente esprimeranno le squadre sul rettangolo di gioco, ma anche perché avrà una doppia valenza in termini di classifica. Le due squadre arriveranno all’incontro separate da due punti in classifica (CDA quarta con 17 punti, Brescia quinta a quota 15): le due compagini dunque cercheranno di conquistare tre punti importanti per il proprio cammino nel Girone A ma soprattutto tre punti che in questo caso.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Nessuno



Beatrice Negretti (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Sappiamo tutti quanto è importante questa partita per noi, che può essere il biglietto che ci assicura la presenza in Coppa Italia. Noi arriviamo da una trasferta molto lunga e faticosa a livello fisico, ma questo non ci fermerà dal lavorare al meglio in questi giorni per arrivare poi pronte a Mercoledì nelle migliori condizioni possibili. I turni infrasettimanali a mio parere sono sempre un po’ una sfida contro noi stesse: noi cercheremo di dare il massimo e sono sicura che anche con lo staff troveremo un modo per recuperare nel miglior modo possibile e allo stesso tempo arrivare nella maniera più lucida e preparata per Mercoledì ».



Margherita Brandi (Valsabbina Millenium Brescia)- « Ci aspetta una bella partita, Talmassons è un'ottima squadra, che viene da una scia molto positiva. Sicuramente dovremo essere lucide e imporre il nostro gioco, pensare a noi e continuare quello che abbiamo iniziato e dimostrato nella partita contro Bologna. In palio ci sono 3 punti, molto importanti in chiave Coppa Italia, per la classifica ma soprattutto perché in palestra ce la stiamo mettendo tutta e spero che riusciremo a portare quanto stiamo facendo bene anche mercoledì in campo. Stiamo crescendo sotto tanti punti di vista, abbiamo toccato alti e bassi ma la voglia e la fame di lavorare per portare a casa punti non ci è mai mancata, credo nella mia squadra e penso che possiamo ancora dimostrare tanto ».

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - CITTÀ DI MESSINA-

Dopo la prima sconfitta interna stagionale, Akademia Città Di Messina si prepara ad un'altra gara complicata con la Futura Busto Arsizio. Mercoledì 22 novembre, con inizio alle ore 20:30, nella trasferta del "PalaBorsani" le ragazze di coach Bonafede proveranno a riscattare il passo falso di domenica scorsa contro la capolista Perugia. Il confronto in programma non sarà certamente dei più semplici da affrontare, ma occorrerà puntare sulla voglia di riscatto per imporsi con personalità, come già fatto in occasione della trasferta di Brescia. Le cocche guidate da coach Daris Amadio possono contare su un organico forte in ogni reparto e costruito per centrare il salto in A1. Negli ultimi due turni hanno raccolto solo due punti nella trasferta del "PalaScoppa" di Soverato dove, sotto due set a zero, hanno rischiato di capitolare nel terzo, vinto ai vantaggi, per poi vincere con minori difficoltà quarto set e tie-break. In classifica, due sono i punti che separano le due formazioni con Busto al secondo posto e subito dietro proprio Messina. Se da un lato del campo sarà tanta la voglia di Messina di tornare a correre dopo lo stop di Perugia e quale occasione migliore per farlo in casa della diretta avversaria, dalla parte opposta tra le biancorosse sarà altrettanta la voglia di reagire dopo una prestazione non del tutto esaltante contro Soverato. Tonello e compagne, con una Cvetnic in grande forma, sono pronte dunque a scendere in campo con la cattiveria e caparbietà che le ha contraddistinte in tutte le sfide di vertice disputate fino ad ora per regalare un’altra gioia al pubblico di casa. Lato infermeria, lo staff medico biancorosso conferma la possibilità per coach Amadio di dormire sonni tranquilli con le notizie che permangono fortunatamente invariate e la possibilità per il tecnico bustocco di poter contare su tutte le ragazze a sua disposizione. Il fischio d’inizio della gara è previsto per le ore 20:30 di mercoledì 22 Novembre al PalaBorsani di Castellanza (VA).

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Veniamo da una partita, quella di Soverato, che è stata molto lunga e impegnativa fisicamente però sono contenta della reazione della squadra e del risultato finale. Naturalmente adesso, trattandosi di un infrasettimanale, abbiamo poco tempo per preparare questa nuova sfida contro Messina però siamo già molto focalizzate e concentrate su questo incontro. Sicuramente sarà una partita tosta e molto importante per noi contro una squadra solida e ben strutturata. Siamo pronte a dare il massimo in campo e sfruttare questi giorni per prepararla nel migliore dei modi ».

Aurora Rossetto (Città Di Messina)- « Abbiamo incontrato un avversario diverso rispetto ai precedenti - esordisce la Rossetto tornando sulla gara con Perugia. "Stavolta abbiamo pagato i black out avuti anche con altre squadre; recuperare con un avversario di questo calibro molto difficile. Dobbiamo lavorare in vista della gara di Busto e delle successive per cercare di imporci sin da subito. Alla fine di quel secondo set, con quattro punti di vantaggio, si doveva chiuderlo. Il rammarico è tanto, ma adesso pensiamo a Busto e alle altre gare. Non dobbiamo farci assalire dai dubbi, ma solo lavorare di più ».

VTB FCREDIL BOLOGNA - VOLLEY SOVERATO-

Voglia di riscatto per la VTB FCRedil Bologna che a soli tre giorni dall’ultima partita disputata in casa della Valsabbina Millenium Brescia, riscenderà in campo per il turno infrasettimanale all’interno del Pala Marani di Budrio, per una sfida di assoluta importanza in chiave salvezza. L’avversaria sarà il Volley Soverato, formazione attualmente ad un punto di distanza dalle rossoblù in classifica e che nell’ultima giornata ha sfiorato l’impresa contro la Futura Giovani Busto Arsizio, dopo aver conquistato i primi due set e perso al tie break. Inizio di gara fissato per le 20:30.

PRECEDENTI: Nessuno



EX: Silvia Lotti a Soverato nel 2020/2021; Federica Saccani a Soverato nel 2018/2019



Virginia Ristori Tomberli (Vtb Fcredil Bologna)- « Questa sarà una settimana molto impegnativa, che conta ben tre partite in sette giorni. Dopo il match di domenica siamo tornate subito in palestra concentrate sul prossimo incontro, il cui risultato sarà di un’importanza fondamentale per l’inerzia del campionato. Soverato attualmente è una nostra diretta competitor, sono una squadra grintosa e ben attrezzata: hanno avuto modo di dimostrarlo nelle partite disputate fino ad adesso. Noi stiamo cercando di preparaci tatticamente per affrontare la gara nel miglior modo possibile ».

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA - SIRDECO VOLLEY PESCARA-

GIRONE B-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - VOLLEY HERMAEA OLBIA-

Lo straordinario successo di sabato contro Montecchio ha lasciato il segno, ma l’Hermaea Olbia non ha troppo tempo per goderselo. Già mercoledì, infatti, si torna in campo per il turno infrasettimanale della Serie A2 Femminile. E sulla strada delle aquile tavolarine c’è un’altra compagine di alto rango: la Cbf Balducci Macerata, co-capolista del Girone B a pari merito con Ipag e Cremona a quota 19 punti.

Turno infrasettimanale al Banca Macerata Forum per la CBF Balducci HR Macerata che affronta la Volley Hermaea Olbia mercoledì 22 alle 20.30 nella nona e ultima giornata di andata. Arancionere con già in tasca la qualificazione in Coppa Italia ma con l'obiettivo di confermare il primo posto conquistato dopo la sfida di domenica scorsa a Lecce e garantirsi così la possibilità di giocare in casa le sfide dei quarti e dell'eventuale semifinale che portano alla finalissima che assegna la coccarda tricolore. Per raggiungere l'obiettivo primo posto al giro di boa, Fiesoli e compagne dovranno ottenere una vittoria da tre punti contro la formazione sarda che si presenta a Macerata in netta crescita: due vittorie consecutive, tra cui l'ultima in cui l'Hermaea ha superato Montecchio, finora imbattuta. Dunque massima attenzione e concentrazione in casa arancionera per provare a raggiungere l'ottava vittoria consecutiva. da OLBIA: Lo straordinario successo di sabato contro Montecchio ha lasciato il segno, ma l’Hermaea Olbia non ha troppo tempo per goderselo. Già mercoledì, infatti, si torna in campo per il turno infrasettimanale della Serie A2 Femminile. E sulla strada delle aquile tavolarine c’è un’altra compagine di alto rango: la Cbf Balducci Macerata, co-capolista del Girone B a pari merito con Ipag e Cremona a quota 19 punti.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata, 1 successo Volley Hermaea Olbia)

EX: Piia Korhonen a Hermaea Olbia nel 2020/2021



Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Appena caduta l'ultima palla a Lecce, abbiamo iniziato a pensare alla sfida con Olbia che sarà sicuramente una partita tosta perché le ospiti arriveranno a Macerata in cerca di punti. Giochiamo già mercoledì, dopo un breve recupero dalla lunga trasferta in Salento, quindi restiamo concentrate per ottenere il nostro obiettivo. Abbiamo agganciato la vetta, ci siamo qualificate per la Coppa Italia e questo è importante: ora però testa alla sfida con Olbia per confermarci ».



Dino Guadalupi (Volley Hermaea Olbia)- « Macerata è una squadra completa, esattamente come lo era Montecchio. Difficile trovare una singola caratteristica preponderante nel loro gioco. Hanno qualità, fisicità ed esperienza, oltre a ottime doti in seconda linea e in regia. Ovviamente metteremo a punto la nostra organizzazione tattica con l’obiettivo di contenere la loro forza. Al tempo stesso dovremo essere aggressivi sui nostri fondamentali e pensare principalmente al nostro gioco. Mi aspetto di vedere lo stesso atteggiamento mostrato contro Montecchio. Queste partite vanno interpretate come occasione per confrontarsi con un alto livello di gioco e verificare i nostri progressi ».

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA-

Ultima del girone di andata di prestigio al Palaferroli. L’Ipag Ramonda ospita Esperia Cremona: entrambe condividono la vetta della classifica, a quota 19, con la terza capolista Macerata. Montecchio, sempre privo della capitana Mazzon, arriva all’appuntamento dopo la prima sconfitta stagionale, incassata ad Olbia (3-1), che non ha però intaccato i suoi primati collettivi: è ancora in testa nelle graduatorie di punti, muri ed ace realizzati di tutto il campionato di A2. Da segnalare l’ottimo stato di forma di Alessia Arciprete, che al Geopalace ha sfondato la soglia dei 100 punti complessivi (la seconda in tripla cifra, dopo Sara Bellia).

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Alexandra Botezat (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Il risultato di Olbia non ci ha abbattute, anzi, ci ha motivato ancora di più. Con questa spinta ulteriore, aggiunta allo spirito di squadra che ci ha contraddistinto dal giorno uno, affronteremo la difficile sfida contro Cremona. Dovremo essere aggressive sin dal primo pallone, trattando ogni azione come se fosse quella del set point. Lucidità e concretezza saranno decisive per poter incidere in qualsiasi momento della partita, avendo di fronte una squadra che, come testimoniano risultati e classifica, ha ottime qualità. Sono sicura che anche il pubblico ci darà una mano ».

Sofia Turlà (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Il girone d’andata è quasi finito, ci aspetta ora la partita contro Montecchio. Sarà sicuramente una partita combattuta e bella da vedere. Finora il nostro campionato sta andando per il meglio, sono molto orgogliosa e felice della mia squadra. È sicuramente un campionato tosto, il livello è molto alto e tutte le squadre sono competitive. Bisogna sempre farsi trovare pronti per tutte le sfide. Noi ci stiamo preparando per mercoledì, non vediamo l’ora di scendere in campo. Ringrazio tutti i tifosi e le persone che ci seguono e ci danno supporto ».



OROCASH PICCO LECCO - LPM BAM MONDOVÌ-

Turno infrasettimanale per Orocash Picco Lecco che chiude il girone di andata della Serie A2 femminile B. Domani sera, mercoledì, le biancorosse ospitano Lpm Bam Mondovì. Picco, ferma a quota 7 punti, è reduce da due sconfitte consecutive contro Cremona (3-1) e San Giovanni in Marignano (3-0) nelle ultime trasferte. Complice il campo di casa, la delegazione allenata da Coach Gianfranco Milano cercherà di tornare alla vittoria provando ad arginare l’emergenza infortuni vissuto nelle ultime giornate. Disponibile Alessia Conti (già in campo in Romagna per alcuni set), mentre si spera nel ritorno del libero Barbagallo. Out invece la schiacchiatrice Badalamenti. Dall’altra parte della rete Mondovì si presenta a quota 13 punti e con tre vittorie nelle ultime tre partite. Due punti importanti contro Offanengo e Costa Volpino al tie break e tre punti con San Giovanni in Marignano.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Lpm Bam Mondovì)

EX: Veronica Allasia a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023; Clara Decortes a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023



Helena Sassolini (Orocash Picco Lecco)- «La stagione sta andando bene ma potrebbe andare meglio, visti anche i vari infortuni. Tuttavia stiamo lottando per raccogliere più punti possibile per affrontare al meglio le fasi successive. Con le mie compagne mi trovo bene, c'è un ottimo clima in spogliatoio e tutte ci sosteniamo a vicenda nel momento di bisogno. Dal punto di vista personale sono molto contenta perché percepisco molti miglioramenti tecnici».



TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO-

Punti pesanti in palio al PalaCoim di Offanengo, dove nel turno infrasettimanle si affrontano la Trasporti Pietro Bressan e la Narconon Melendugno, formazioni che occupano attualmente gli ultimi due posti in classifica del girone B. Dopo quattro sconfitte consecutive, le cremasche padrone di casa (penultime a quota 5) sono tornate a far punti con il 3-2 di misura subìto domenica a Mondovì condito anche da una bella prestazione. Melendugno, invece, chiude la classifica con 4 punti, frutto del tie break perso a Olbia il 12 novembre e il precedente successo casalingo contro Costa Volpino.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Giorgio Bolzoni ( Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Come noi, Melendugno è in fondo alla classifica e al pari nostro cerca punti. In ogni gara è una formazione che lotta, non molla mai e i set hanno sempre parziali alti, risultando molto motivata. Spesso cambia diverse formazioni, con diverse scelte possibili. Nel complesso, è una squadra che difende tanto ed è abbastanza aggressiva anche in attacco e spinge tanto; bisogna essere bravi a contenere questi aspetti per non farli diventare un problema nell'organizzazione del nostro gioco. L'importanza di questo match è abbastanza scontata, tra l'esigenza di conquistare punti in classifica per non stare troppo lontano dalle altre formazioni e anche quella legata alla continuità del gioco. Dalla trasferta di Mondovì ci portiamo dietro una gara lottata nella sua interezza senza cali di concentrazione, un aspetto su cui stavamo lavorando, e questa è una cosa positiva. Inoltre, le prestazioni individuali delle giocatrici sono migliorate e in questo caso le situazioni di gioco diventano più fluide e meno complesse ».



Bruno Napolitano (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « È una partita fondamentale, nel match precedente con il Macerata abbiamo giocato bene, tenuto il campo, infatti non sembrava esserci questa differenza di punti tra le due squadre. Dobbiamo dare continuità al gioco come stiamo facendo, ma questo deve essere funzionale per raccogliere punti; continuiamo a giocare ma non riusciamo a raccogliere punti. Questo Mercoledì non c’è lo possiamo permettere, dobbiamo tornare da Offanengo con dei punti in classifica. Loro hanno la nostra stessa posizione in classifica e cercheranno di sfruttare il fattore campo, sarà anche per loro una partita importante perchè anche loro hanno bisogno di punti. Cercheranno di fare bottino pieno, dobbiamo andare lì per dare battaglia. Il nostro obiettivo è vincere a tutti i costi, e se per questo dobbiamo fare una partita sporca, brutta e cattiva, la faremo; giocare bene non è più sufficiente, altrimenti la classifica diventa complicata ».



PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO-

Dopo la sconfitta esterna contro Cremona , le ragazze di Coach Cominetti,si ritorna finalmente a casa ,in una gara complicata :Dell’Orto e compagne dopo la sconfitta esterna ,sono attese dal Big Match a Costa Volpino ,contro Consolini Omag-MT San Giovanni capitanate da Serena Ortolani. Per la gara sarà a disposizione l’intero organico. Non ci sono ex dell’incontro.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Francesca Dell’Orto (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Arriviamo da 4 sconfitte, quindi la voglia di riscatto è tanta. Oggi inizia una nuova settimana, dobbiamo essere bravi a lasciarci alle spalle ciò che ha funzionato meno e focalizzarci su ciò che è stato fatto di buono fino ad ora. Con l’obiettivo di aprire un nuovo capitolo pieno di soddisfazioni. La stagione è lunga, son certa che riusciremo ad esprimerci nel migliore dei modi da oggi fino alla fine della stagione. Ho massima fiducia nel lavoro che stiamo facendo e dei nostri mezzi ».

Sveva Parini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Mercoledì affrontiamo una trasferta ostica in un campo non semplice ma siamo molto cariche e motivate non solo a prenderci un punto, necessario per il raggiungimento della qualificazione alla Coppa Italia, ma l’intera posta in palio per continuare a migliorare il nostro percorso e crescere come squadra. Veniamo da una bella vittoria che sicuramente ci ha dato grinta e morale, quindi vogliamo continuare su questa striscia positiva ».

PROGRAMMA DELLA 9a GIORNATA DEL GIRONE A-

Mercoledì: 22 novembre 2023, ore 15.30



Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Tecnoteam Albese Volley Como



Mercoledì: 22 novembre 2023, ore 20.30

Vtb Fcredil Bologna - Volley Soverato



Futura Giovani Busto Arsizio - Città Di Messina



Cda Volley Talmassons Fvg - Valsabbina Millenium Brescia



Giovedì: 23 novembre 2023, ore 20.30



Nuvolì Altafratte Padova - Sirdeco Volley Pescara

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A-



Bartoccini-Fortinfissi Perugia 22, Futura Giovani Busto Arsizio 20, Città Di Messina 18, Cda Volley Talmassons Fvg 17, Valsabbina Millenium Brescia 15, Tecnoteam Albese Volley Como 12, Vtb Fcredil Bologna 8, Volley Soverato 7, Nuvolì Altafratte Padova 1, Sirdeco Volley Pescara 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA DEL GIRONE B-

Mercoledì: 22 novembre 2023, ore 20.30

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Omag-Mt San Giovanni In M.No



Trasporti Bressan Offanengo - Narconon Volley Melendugno

Orocash Picco Lecco - Lpm Bam Mondovì

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Cremonaufficio Esperia Cremona

Cbf Balducci Hr Macerata - Volley Hermaea Olbia

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 19, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 19, Cremonaufficio Esperia Cremona 19, Omag-Mt San Giovanni In M.No 16, Lpm Bam Mondovì 13, Volley Hermaea Olbia 10, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 8, Orocash Picco Lecco 7, Trasporti Bressan Offanengo 5, Narconon Volley Melendugno 4.