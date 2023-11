Padova vince la sfida fra le ultime, Pescara ko

PADOVA - Nuvolì Altafratte Padova, nell'ultima di andata del Girone A, festeggia per la prima volta in questo campionato superando 3-1 (22-25 25-13 25-17 25-13) la Sirdeco Volley Pescara. Una vittoria che regala un minimo di serenità alla squadra di Rondinelli e mette ancor più nei guai la formazione abruzzese, ancora mestamente ferma a 0 punti dopo nove partite di campionato.

Avvio di match caratterizzato dai tanti errori al servizio delle padrone di casa ( cinque nelle prime sei battute), con le ospiti che approfittano della situazione e capitalizzano in attacco con Tosic e Bassi, mentre dalla parte opposta Wabersich è l’unica a metter giù palla. Padova prova più volte a farsi sotto sul punteggio, ma le ragazze di Bosica sono brave a ribattere colpo su colpo e chiudere la prima frazione sul 22-25.

Nella seconda frazione Padova si toglie la paura di sbagliare dalle spalle e la partita cambia drasticamente: Volpin e Fanelli salgono in cattedra a muro, capitan Masiero dirige la seconda linea, ed in attacco anche Trampus e Rizzo suonano la carica. Dalla parte opposta invece cala visibilmente la ricezione, con Casarotti costretta a rincorrere più volte il pallone, e le attaccanti fanno fatica a trovare successo con il muro ben piazzato. Tre frazioni praticamente fotocopia, con Padova che dilaga vincendo per 3-1 con parziali netti, 25-13, 25-17 e 25-13. MVP dell’incontro l’opposto Chiara Wabersich, autentica mattatrice della serata con 20 palloni messi a terra, ed ottima la regia di Bortolot che porta in doppia cifra tutte le sue attaccanti. Per Pescara non bastano le buone prestazioni in attacco per Bassi(16) e Tosic(13).

Tre punti fondamentali che rilanciano la Nuvolì in classifica, mentre per Pescara appuntamento rimandato per trovare i primi punti del torneo. Nel weekend nuovamente in campo per la 10a giornata, con entrambe le compagini impegnate in trasferta nel sud Italia: Padova farà visita a Messina, Soverato attende Pescara.

I PROTAGONISTI-

Chiara Wabersich (Nuvolì Altafratte Padova)- « Era una serata e prestazione che io aspettavo da un pò ma come me tutta la squadra, stiamo lavorando molto puntando a migliorare il nostro inizio di stagione e speriamo adesso di dare seguito a questo bel risultato ».



Giuseppe Bosica (Sirdeco Volley Pescara)- « Ennesima gara deludente di una stagione per ora altrettanto deludente. Non riusciamo ad uscire da questa situazione di negatività che ci accompagna. C'è bisogno di fare qualcosa per cercare di dare una sterzata alla stagione. ».

IL TABELLINO-



NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-1 (22-25 25-13 25-17 25-13)

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Bortolot 5, Rizzo 13, Fanelli 10, Wabersich 20, Trampus 12, Volpin 11, Masiero (L), Pasa 2. Non entrate: Cicolini, Nardelli, Menegaldo, Magnabosco, Magrin, Pavei (L). All. Rondinelli.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Bassi 16, Stellati 3, Tosic 13, Formenti 1, Martinez Volskis 6, Casarotti 1, Falcone (L), El Mahi, De Fabritiis, Palmieri, Cherepova. All. Bosica.

ARBITRI: Russo, Manzoni.

Durata set: 26', 20', 23', 22'; Tot: 91'.

MVP: Chiara Wabersich (Nuvolì Altafratte Padova)