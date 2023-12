Laura Partenio nel roster di Olbia

LA CARRIERA-

Veneziana, classe 1991, Partenio porta in dote forza, classe ed esperienza. Doti maturate nel corso di una carriera che l’ha vista a lungo protagonista ai vertici del volley nazionale.

Dopo il settore giovanile a Macerata, la nuova banda biancoblù ha indossato tante maglie prestigiose nella massima serie: tra queste Club Italia, Modena, Urbino, Novara, Bergamo, Monza, Filottrano a Casalmaggiore. Lo scorso anno è stata invece a Bergamo, sempre in A1, mettendo insieme 29 presenze con 86 punti messi a terra.

Nel suo palmarès figurano una Coppa Italia vinta nel 2015 con l’Agil, un campionato francese e una coppa nazionale conquistati con Cannes.

Dopo un lungo percorso nelle selezioni giovanili azzurre, nel 2013 ha indossato per la prima volta la maglia della Nazionale maggiore, con cui – nel 2013 – ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo.

Le parole di Laura Partenio-

« Sono molto felice di essere a Olbia ammetto di aver valutato l’idea del ritiro, ma non ero troppo convinta. Alla fine il mio compagno mi ha convinta a riprendere. Dopo il trasferimento in Sardegna per questioni familiari, l’Hermaea rappresentava la situazione più giusta. Ringrazio la società, che mi ha voluta fortemente accettando i miei tempi. Ho raccolto diverse referenze positive sull’ambiente, non ultima quella di Jenny Barazza. Sono comunque pronta ad adattarmi a tutte le situazioni e a contribuire, se necessario, alla crescita generale. Il primo impatto con la nuova realtà è stato molto positivo. Mi sono fatta un’idea di ciò che può servire per dare una mano alla squadra. Sto meglio fisicamente e non vedo l’ora di poter dare un contributo ».

Le parole del tecnico Dino Guadalupi-

« Ho conosciuto Laura dagli inizi della sua carriera d’alto livello il suo curriculum dice abbastanza delle sue qualità tecniche e della sua esperienza. Il suo arrivo è una grande opportunità per la nostra squadra, non solo per l’apporto tecnico che potrà aggiungere, ma anche per quello che potrà dare in termini di mentalità, di equilibrio e di processo di crescita collettivo ».