Perugia e Macerata proseguono la marcia in testa ai due gironi

Rimane imbattuta e in testa la capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia, ma non senza lasciare un set ad un’ottima VTB Fcredil Bologna, che lotta fino alla fine contro le umbre. Semplicemente superiore il livello della squadra di coach Giovi, che si affida ad una super Traballi da 26 punti e all’ottima Sirressi, ovunque in campo e meritatamente premiata come MVP. Termina 3-1 anche la sfida di Lignano Sabbiadoro tra la Cda Volley Talmassons FVG e la Volley Soverato, con le friulane insuperabili a muro: 18 vincenti di squadra, 1 per Eze Blessing, 4 dell’MVP Costantini, 7 di Eckl (13 punti) e 6 della top scorer Hardeman (24 punti). Per Soverato è sempre Okenwa la migliore con 15 palloni messi a terra.

Tutto facile in Abruzzo per la Futura Giovani Busto Arsizio, che regola 0-3 la Sirdeco Volley Pescara: MVP la giovanissima Bosso, che chiude con 14 punti, Cvetnic si ferma a 11. Al PalaFrancescucci, lottano le padrone di casa della Tecnoteam Albese Volley Como, ma nonostante un buon terzo set cedono 0-3 alla Città di Messina della sempre presente Kelsie Payne, protagonista anche questa giornata con 25 punti. Decisiva anche la prestazione a muro: 14 vincenti di squadra per le siciliane, 5 per Martinelli e 4 a testa per Battista e l’americana. A sorridere, fuori casa con lo stesso risultato, anche la Valsabbina Millenium Brescia, che espugna la casa della Nuvolì Altafratte Padova con gli 11 punti dell’MVP Pamio e i 10 di una ritrovata Malik.

Bellissima partita al Banca Macerata Forum, dove si affrontavano la CBF Balducci Hr Macerata, prima in classifica, e la CremonaUfficio Esperia Cremona, seconda. Dopo quattro frazioni, sono le arancionere a portare a casa l’intera posta, cedendo solo il secondo set alle avversarie. Ottima la distribuzione di Bonelli, con cinque giocatrici in doppia cifra: Fiesoli (19), l’MVP Mazzon (16), Korhonen (14), Civitico (11) e Bolzonetti. Per le ospiti sempre di qualità le prestazioni di Taborelli, 19 punti anche per lei, e Piovesan (17).

Approfittano della caduta delle gialloblu sia l’Omag-MT San Giovanni in M.no che l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Le romagnole salgono al secondo posto grazie all’1-3 ad una buonissima Volley Hermaea Olbia, affidandosi ai 17 punti di Nardo e ai 15 dell’MVP Ortolani. Bella prova delle sarde, che vedono esordire velocemente il nuovo acquisto Partenio, subentrata nel quarto set, ma anche i 20 punti di Adriano e i 28 della coppia Orlandi-Imamura. Le venete si impongono sempre in quattro set in casa dell’Orocash Picco Lecco salendo al terzo posto: super la solita Bellia (21 punti ed MVP), bene anche Arciprete (15) e Mangani (15), mentre per le lecchesi buona la prestazione di Salinas (13).

Colpo grosso in Puglia: la Narconon Volley Melendugno rifila un secco 3-0 alla LPM Bam Mondovì, certamente incerottata ma con la colpa di non sfruttare le occasioni offerte dalle padrone di casa nel primo e nel secondo set. Decortes si ferma a 17 punti, mentre MVP e titolo di top scorer vanno ad una straripante Stival da 20 punti. Secondo derby di fila perso dalla Pallavolo C.B.L. Costa Volpino che, dopo la sconfitta con Lecco, subisce un netto 3-0 da parte della Trasporti Bressan Offanengo di Modesti (15 punti ed MVP) ed Abila De Paula (13).

I TABELLINI-

GIRONE A-

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (20-25 23-25 16-25)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Bortolot 2, Pasa 10, Fanelli 4, Cicolini 12, Trampus 7, Volpin 3, Ponzecchi (L), Pavei, Masiero, Menegaldo, Magnabosco. Non entrate: Wabersich, Rizzo. All. Rondinelli.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 11, Torcolacci 9, Malik 10, Fiorio 3, Babatunde 8, Scacchetti 3, Pinetti (L), Bulovic 3, Pericati. Non entrate: Ratti, Tagliani, Brandi, Pinarello. All. Beltrami.

ARBITRI: Galteri, D’Argenio.

Durata set: 24′, 27′, 22′; Tot: 73′.

MVP: Alice Pamio (Valsabbina Millenium Brescia)

SIRDECO VOLLEY PESCARA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (15-25 10-25 17-25) –

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Bassi 7, Stellati 1, Tosic 10, Formenti 5, Martinez Volskis 2, Casarotti 2, Falcone (L), Palmieri 1, El Mahi, Cherepova, De Fabritiis (L). All. Bosica.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 11, Rebora 9, Zanette 9, Bosso 14, Tonello 10, Monza 2, Bonvicini (L), Del Core 4, Citterio 1, Bresciani, Osana (L). Non entrate: Silva Conceicao, Furlan, Pomili. All. Amadio.

ARBITRI: Pescatore, Mannarino.

Durata set: 25′, 22′, 25′; Tot: 72′.

MVP: Teresa Bosso (Futura Giovani Busto Arsizio)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – VOLLEY SOVERATO 3-1 (21-25 25-19 25-20 25-13) – CDA

VOLLEY TALMASSONS FVG: Eckl 13, Eze Blessing 3, Hardeman 24, Costantini 8, Kavalenka 6, Populini 14, Negretti (L), Piomboni 6, Bole 1, Bagnoli, Grazia. Non entrate: Monaco (L). All. Barbieri.

VOLLEY SOVERATO: Buffo 10, Barbazeni 4, Okenwa 15, Frangipane 8, Guzin 9, Orlandi 2, Vittorio (L), Zuliani 2, Romanin, Jurdza, Coccoli. Non entrate: Tolotti. All. Guidetti.

ARBITRI: Giulietti, Tundo.

Durata set: 28′, 24′, 31′, 24′; Tot: 107′.

MVP: Veronica Costantini (Cda Volley Talmassons Fvg)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – CITTA’ DI MESSINA 0-3 (20-25 22-25 24-26)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bulaich Simian 2, Veneriano 8, Zatkovic 1, Longobardi 12, Meli 10, Nicolini, Fiori (L), Zanotto 7, Patasce 6. Non entrate: Brandi, Radice, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

CITTA’ DI MESSINA: Martinelli 6, Payne 25, Joly 8, Modestino 5, Galletti 2, Battista 11, Maggipinto (L), Ciancio, Catania. Non entrate: Felappi (L), Michelini, Rossetto, Mearini. All. Bonafede.

ARBITRI: Mazzara’, Faia.

Durata set: 24′, 28′, 32′; Tot: 84′.

MVP: Keslie Payne (Città di Messina)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – VTB FCREDIL BOLOGNA 3-1 (25-17 25-13 21-25 25-22)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Kosareva 9, Bartolini 5, Montano Lucumi 13, Traballi 26, Cogliandro 10, Ricci, Sirressi (L), Atamah 3, Viscioni 3, Messaggi, Braida. Non entrate: Lillacci (L), Turini. All. Giovi.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Tresoldi 5, Saccani, Ristori 6, Neriotti 2, Fiore, Lotti 8, Laporta (L), Tellaroli 13, Rossi 5, Bovolo 2, Del Federico. Non entrate: Bongiovanni, Taiani (L). All. Zappaterra.

ARBITRI: Lanza, Bonomo.

Durata set: 21′, 19′, 24′, 25′; Tot: 89′.

MVP: Imma Sirressi (Bartoccini Fortinfissi Perugia)

GIRONE B-

VOLLEY HERMAEA OLBIA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (13-25 25-22 17-25 23-25)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Imamura 14, Marku 4, Adriano 20, Orlandi 14, Gannar 10, Schmit, Blasi (L), Parise 1, Civetta 1, Fontemaggi, Partenio. Non entrate: Anello. All. Guadalupi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Ortolani 15, Parini 8, Giacomello 13, Nardo 17, Consoli 12, Turco 2, Meliffi (L), Cangini, Pecorari, Ghibaudo. Non entrate: Salvatori. All. Bertini.

ARBITRI: Kronaj, Di Lorenzo.

Durata set: 20′, 27′, 25′, 28′; Tot: 100′.

MVP: Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

OROCASH PICCO LECCO – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 1-3 (19-25 25-23 21-25 17-25)

OROCASH PICCO LECCO: Piacentini 3, Conti 13, Zojzi 10, Caneva 9, Rimoldi, Salinas 13, Mainetti (L), Nardelli 1, Frigerio 1, Morandi, Sassolini, Bazzani. Non entrate: Barbagallo (L). All. Milano.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 2, Arciprete 15, Botezat 13, Mangani 14, Bellia 21, Caruso 5, Napodano (L), Gueli, Pandolfi. Non entrate: Gabrielli, Malvicini. All. Buonavita.

ARBITRI: Russo, De Sensi.

Durata set: 25′, 26′, 27′, 26′; Tot: 104′.

MVP: Sara Bellia (IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – LPM BAM MONDOVI’ 3-0 (26-24 25-22 25-14)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 6, Biesso 5, Stival 20, Santiago 13, Antignano 5, Caracuta 2, Oggioni (L), Rastelli 4, Campana 1, Courroux. Non entrate: Favero, Polesello. All. Napolitano.

LPM BAM MONDOVI’: Coulibaly 3, Riparbelli 4, Allasia, Lux 7, Farina 5, Decortes 17, Tellone (L), Manig 5, Lapini 2. Non entrate: Marengo. All. Gazzotti.

ARBITRI: Palumbo, Gaetano.

Durata set: 30′, 28′, 23′; Tot: 81′.

MVP: Sara Stival (Narconon Volley Melendugno)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 3-1 (25-19 23-25 25-11 25-19)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 3, Bolzonetti 10, Civitico 11, Korhonen 14, Fiesoli 19, Mazzon 16, Bresciani (L), Vittorini, Stroppa. Non entrate: Busolini, Masciullo. All. Saja.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Taborelli 19, Rossini 3, Ferrarini 8, Turla’ 1, Piovesan 17, Munarini 6, Gamba (L), Zorzetto 1, Coveccia, Balconati, Felappi, Landucci. All. Zanelli. ARBITRI: Proietti, Laghi.

Durata set: 28′, 31′, 23′, 26′; Tot: 108′.

MVP: Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 460

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 3-0 (25-18 25-19 25-22)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 13, Modesti 15, Martinelli 9, Trevisan 9, Taje’ 8, Bridi 6, Pelloni (L), Sironi, Compagnin. Non entrate: Cantaluppi, Denti (L), Sassolini, Tommasini, D’este. All. Bolzoni.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Ghezzi 6, Mazzoleni 10, Dell’orto 1, Lancini 9, Agbortabi 1, Boshnakova 2, Pacchiotti (L), Rossi 8, Agazzi 2, Vicet Campos 2, Green, Gay (L). Non entrate: Magazza. All. Cominetti.

ARBITRI: Manzoni, Lentini. Durata set: 24′, 28′, 28′; Tot: 80′.

MVP: Nicole Modesti (Trasporti Bressan Offanengo)

I RISULTATI-

Nuvoli’ Altafratte Padova-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (20-25, 23-25, 16-25)

Sirdeco Volley Pescara-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (15-25, 10-25, 17-25)

Cda Volley Talmassons Fvg-Volley Soverato 3-1 (21-25, 25-19, 25-20, 25-13)

Tecnoteam Albese Volley Como-Citta’ Di Messina 0-3 (20-25, 22-25, 24-26)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Vtb Fcredil Bologna 3-1 (25-17, 25-13, 21-25, 25-22)

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 31 (11 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 1); Cda Volley Talmassons Fvg 25 (9 – 2); Citta’ Di Messina 24 (8 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 19 (6 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 12 (4 – 7); Vtb Fcredil Bologna 11 (3 – 8); Volley Soverato 10 (3 – 8); Nuvoli’ Altafratte Padova 4 (1 – 10); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 11);

IL PROSSIMO TURNO- 10/12/2023 Ore 17.00



Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Cda Volley Talmassons Fvg

Volley Soverato – Tecnoteam Albese Volley Como

Vtb Fcredil Bologna – Citta’ Di Messina

Futura Giovani Busto Arsizio – Nuvoli’ Altafratte Padova Si gioca l’ 11/12/2023 Ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia – Sirdeco Volley Pescara

GIRONE B-

I RISULTATI-

Volley Hermaea Olbia-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (13-25, 25-22, 17-25, 23-25)

Orocash Picco Lecco-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 1-3 (19-25, 25-23, 21-25, 17-25)

Narconon Volley Melendugno-Lpm Bam Mondovi’ 3-0 (26-24, 25-22, 25-14)

Cbf Balducci Hr Macerata-Cremonaufficio Esperia Cremona 3-1 (25-19, 23-25, 25-11, 25-19)

Trasporti Bressan Offanengo-Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-18, 25-19, 25-22)

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 28 (10 – 1); Omag-Mt San Giovanni In M.No 25 (8 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 24 (9 – 2); Cremonaufficio Esperia Cremona 23 (7 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 17 (6 – 5); Orocash Picco Lecco 12 (4 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 10 (3 – 8); Volley Hermaea Olbia 10 (3 – 8); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 8 (3 – 8); Narconon Volley Melendugno 8 (2 – 9).

IL PROSSIMO TURNO- 10/12/2023 Ore 17.00-



Lpm Bam Mondovi’ – Cbf Balducci Hr Macerata

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Cremonaufficio Esperia Cremona – Volley Hermaea Olbia Si gioca Il 9/12/2023 Ore 17.00

Orocash Picco Lecco – Trasporti Bressan Offanengo

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Narconon Volley Melendugno