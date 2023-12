MONDOVI' (CUNEO)- La LPM Bam Mondovì ha deciso di dare una sterzata alla propria stagione che fino ad oggi non ha riservato grandi soddisfazioni al club monregalese che non è riuscita, dopo il girone di andata, a qualificarsi per la Coppa Italia di categoria. La sconfitta di domenica scorsa a Melendugno è costata la panchina al tecnico Marco Gazzotti, rimosso oggi dal suo incarico. La panchina è stata al momento affidata al secondo Claudio Basso.