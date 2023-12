PESCARA- La Sirdeco Volley Pescara ha deciso di cambiare la guida tecnica. Esonerato Giuseppe Bosica, l'allenatore del doppio salto dalla B2 all'A2, che ha finito per pagare una stagione sin qui disasotrosa in cui la squadra non ha ancora raccolto un punto nel Girone A. La panchina è stata affidata a Giambattista Pupi.