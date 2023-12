Perugia supera Talmassons, Mondovì porta Macerata al quinto

Era uno dei big match di giornata e l’incontro tra la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e la Cda Volley Talmassons FVG non ha di certo deluso le aspettative. Non cinque set come all’andata, ma quasi due ore e un quarto di feroce confronto tra due delle migliori squadre della categoria. A trionfare ancora una volta, infilando la dodicesima vittoria in altrettante partite, è la squadra guidata da coach Giovi, capace di imporsi in una decisiva prima frazione chiusa ai vantaggi (27-25) e infine nel quarto set dopo aver lasciato il secondo alle ospiti. Ancora decisiva una super Gaia Traballi da 26 punti e premio di MVP, accompagnata dalle incursioni di Montano che chiude con 18 punti. Si ferma a 15 Eckl, con 4 muri, per le friulane. Nella sfida che ha aperto la domenica invece, Città di Messina corsara al PalaMarani contro le padrone di casa della VTB Fcredil Bologna. Uno 0-3 che non rende onore alle emiliane, in partita per larghi tratti di gara: buona la prestazione a muro, con 11 blocks vincenti (gli stessi delle siciliane) e solito contributo di capitan Fiore (12 punti). Semplicemente superiore la squadra di coach Bonafede, con 17 punti a testa per l’MVP Battista (4 muri) e Payne e 10 punti (con 5 muri) di Martinelli.

Primo storico punto in Serie A per la Sirdeco Volley Pescara, che al PalaGeorge gioca la sua miglior partita stagionale costringendo le padrone di casa della Valsabbina Millenium Brescia al tie-break. Mai dome le abruzzesi del neo arrivato coach Pupi, trascinate da una strepitosa Tosic da 32 punti, MVP dell’incontro nonostante la sconfitta, e dai 22 punti di Bassi. A evitare la beffa alle giallonere, sotto anche 1-2 dopo il 26-28 del terzo set, importanti i 41 punti in due di Malik e Pamio (3 e 4 ace per le due atlete) e i 16 di Torcolacci. Parallelamente, grande prestazione in Calabria per la Tecnoteam Albese Volley Como, che vuole provare a regalarsi la speranza di rientrare in corsa per la Pool Promozione: 0-3 alla Volley Soverato, con 15 punti per Zatkovic e Longobardi, 14 per Bulaich e 12 per Meli (4 muri), a spegnere le resistenze delle ioniche guidate da Okenwa (16).

Come accaduto nel Girone A, decisamente rispettate le attese dei due big match del Girone B: dieci set e 5 ore di gioco totali nelle sfide che hanno visto trionfare fuori casa la CBF Balducci Hr Macerata e l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Al PalaManera, la LPM Bam Mondovì inizia conquistando il primo set 27-25, ma poi soffre l’avanzata arancionera nelle fasi centrali, con Bolzonetti e Mazzon scatenate (20 punti a testa a fine partita). Il colpo di reni che porta in dote il pareggio non basta però alle pumine, che nonostante un grande quinto parziale e la prestazione da MVP di Farina (21 punti e 6 muri) e da top scorer di Decortes (23) subiscono il 13-15 che consegna i due punti alla squadra di coach Saja.

Se possibile ancora più incredibile la trama in Romagna, dove l’Omag-MT San Giovanni in M.no inizia l’incontro portandosi avanti 2-0 dopo due grandi frazioni. Nonostante il ritorno delle venete nel terzo parziale, il match sembra saldo nelle mani di coach Bertini a metà quarto gioco, con l’Omag avanti 16-10. Nulla di più sbagliato: l’ondata di Montecchio è dirompente e permette alle ragazze di coach Buonavita di vincere ai vantaggi 24-26, rinviando ogni verdetto al quinto set. Dove, inevitabilmente, la rimonta subìta fiacca lo spirito delle padrone di casa, che cedono 8-15. MVP dell’incontro ancora Bellia, protagonista con 27 punti, mentre si fermano a 20 la compagna Arciprete e l’avversaria Ortolani.

Festeggia il successo di un altro derby lombardo la Trasporti Bressan Offanengo, che in casa dell’Orocash Picco Lecco cede solo un set alle avversarie e conquista i tre punti. Determinante la prestazione a muro delle ospiti, capaci di piazzare 17 blocks vincenti (4 per Tajé e Abila De Paula, 3 per Martinelli, Bridi e Modesti) e tenere l’attacco delle lecchesi al 10% di efficienza, nonostante la bella prestazione di Caneva (18 punti). A guidare le neroverdi i 20 punti dell’MVP Martinelli e i 13 di Abila De Paula. Nella sfida che metteva di fronte ultima e penultima del Girone B, a trionfare è la Narconon Volley Melendugno, che rifila un netto 0-3 alla Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, staccandola in classifica. Dopo il successo contro Mondovì della scorsa settimana, continua il periodo d’oro delle pugliesi, che beneficiano della prestazione da MVP del libero Oggioni e delle doppie cifre di Stival (15), Maruotti (14) e Santiago (13).

I TABELLINI-

GIRONE A-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-1 (27-25 20-25 25-18 25-23)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Ricci 3, Kosareva 11, Bartolini 10, Montano Lucumi 18, Traballi 26, Cogliandro 4, Sirressi (L), Messaggi 2, Viscioni, Atamah, Braida. Non entrate: Lillacci (L), Turini. All. Giovi.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 8, Eckl 15, Eze 6, Hardeman 9, Costantini 9, Kavalenka 7, Negretti (L), Piomboni 4, Grazia 1, Bole 1, Bagnoli. Non entrate: Monaco (L). All. Barbieri.

ARBITRI: Angelucci, Polenta.

Durata set: 33′, 28′, 26′, 33′; Tot: 120′.

MVP: Gaia Traballi (Bartoccini Fortinfissi Perugia)

VOLLEY SOVERATO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 0-3 (22-25 21-25 26-28)

VOLLEY SOVERATO: Buff(o 11, Barbazeni 3, Okenwa 16, Frangipane 7, Guzin 8, Orlandi 2, Vittorio (L), Zuliani, Jurdza, Coccoli. Non entrate: Tolotti, Romanin. All. Guidetti.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bulaich Simian 14, Veneriano 4, Zatkovic 15, Longobardi 15, Meli 12, Nicolini 2, Fiori (L). Non entrate: Patasce, Bernasconi, Brandi, Radice, Zanotto. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Stancati, Di Bari.

Durata set: 26′, 23′, 32′; Tot: 81′.

MVP: Marika Longobardi (Tecnoteam Albese Volley Como)

VTB FCREDIL BOLOGNA – CITTA’ DI MESSINA 0-3 (23-25 20-25 20-25)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 5, Neriotti 6, Fiore 12, Lotti 6, Tresoldi 9, Saccani 1, Laporta (L), Tellaroli 5, Bovolo 1. Non entrate: Rossi, Taiani (L), Bongiovanni, Del Federico. All. Zappaterra.

CITTA’ DI MESSINA: Joly 8, Modestino 5, Galletti 2, Battista 18, Martinelli 11, Payne 17, Maggipinto (L), Rossetto 2, Ciancio, Michelini, Felappi (L), Mearini, Catania. All. Bonafede.

ARBITRI: Pazzaglini, Sessolo.

Durata set: 25′, 26′, 25′; Tot: 76′.

MVP: Valeria Battista (Citta’ Di Messina)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-2 (22-25 25-22 26-28 25-11 15-12)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 20, Torcolacci 16, Malik 21, Fiorio 9, Babatunde 10, Scacchetti 2, Pericati (L), Bulovic 8, Brandi, Ratti. Non entrate: Pinetti, Pinarello, Tagliani (L). All. Beltrami.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Bassi 22, Stellati 3, Tosic 32, Formenti 6, Martinez Volskis 7, Casarotti 1, Falcone (L), Cherepova 1, El Mahi, Palmieri, De Fabritiis. All. Pupi.

ARBITRI: Lambertini, Licchelli.

Durata set: 27′, 25′, 29′, 19′, 15′; Tot: 115′.

MVP: Milica Tosic (Sirdeco Volley Pescara)

GIRONE B-

LPM BAM MONDOVI’ – CBF BALDUCCI HR MACERATA 2-3 (27-25 20-25 23-25 25-23 13-15)

LPM BAM MONDOVI’: Coulibaly 12, Riparbelli 11, Allasia 6, Lux 12, Farina 21, Decortes 23, Tellone (L), Grigolo, Lapini, Manig. Non entrate: Pizzolato, Marengo. All. Basso.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bolzonetti 20, Civitico 12, Korhonen 10, Fiesoli 16, Mazzon 20, Bonelli 4, Bresciani (L), Stroppa 9, Vittorini 1. Non entrate: Busolini, Morandini, Masciullo. All. Saja.

ARBITRI: Viterbo, Russo.

Durata set: 29′, 26′, 31′, 29′, 19′; Tot: 134′.

MVP: Alice

Farina (Lpm Bam Mondovì)

Spettatori: 450

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 2-3 (26-24 25-22 23-25 24-26 8-15)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 16, Consoli 10, Turco 7, Ortolani 20, Parini 10, Giacomello 14, Meliffi (L), Cangini, Pecorari, Ghibaudo. Non entrate: Salvatori, Saguatti, Caforio, Urbinati (L). All. Bertini.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 5, Arciprete 20, Botezat 14, Mangani 13, Bellia 27, Caruso 10, Napodano (L), Gueli, Malvicini. Non entrate: Pandolfi (L), Mazzon, Gabrielli. All. Buonavita.

ARBITRI: Toni, Stellato.

Durata set: 30′, 29′, 29′, 33′, 15′; Tot: 136′.

MVP: Sara Bellia (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)



OROCASH PICCO LECCO – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 1-3 (17-25 25-21 16-25 22-25)

OROCASH PICCO LECCO: Zojzi 6, Piacentini 10, Conti 6, Nardelli 14, Caneva 18, Rimoldi 1, Mainetti (L), Morandi, Sassolini, Frigerio, Barbagallo (L). Non entrate: Monti. All. Milano.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 13, Modesti 12, Martinelli 20, Trevisan 9, Taje’ 7, Bridi 5, Pelloni (L), D’este 1, Sironi 1, Compagnin, Tommasini. Non entrate: Sassolini, Cantaluppi, Forcati (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Guarneri, Pernpruner.

Durata set: 24′, 25′, 25′, 32′; Tot: 106′.

MVP: Martina Martinelli (Trasporti Bressan Offanengo)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 0-3 (26-28 17-25 16-25)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Vicet Campos 9, Mazzoleni 10, Dell’orto 1, Lancini 8, Agbortabi 6, Rossi 10, Pacchiotti (L), Ghezzi 3, Gay (L), Green, Magazza, Agazzi. Non entrate: Boshnakova. All. Cominetti.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 14, Biesso 9, Stival 15, Santiago 13, Antignano 4, Caracuta 2, Oggioni (L), Rastelli 1, Favero, Courroux. Non entrate: Campana, Polesello. All. Napolitano.

ARBITRI: Lorenzin, Pristera’.

Durata set: 35′, 27′, 25′; Tot: 87′.

MVP: Cecilia Oggioni (Narconon Volley Melendugno)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (27-25, 20-25, 25-18, 25-23);

Volley Soverato - Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (22-25, 21-25, 26-28);

Vtb Fcredil Bologna - Città Di Messina 0-3 (23-25, 20-25, 20-25);

Futura Giovani Busto Arsizio - Nuvolì Altafratte Padova 0-0 Si gioca domani ore 20.00;

Valsabbina Millenium Brescia - Sirdeco Volley Pescara 3-2 (22-25, 25-22, 26-28, 25-11, 15-12).

Una partita in meno Futura Giovani Busto Arsizio e Nuvolì Altafratte Padova

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 34, Futura Giovani Busto Arsizio 29, Città Di Messina 27, Cda Volley Talmassons Fvg 25, Valsabbina Millenium Brescia 21, Tecnoteam Albese Volley Como 15, Vtb Fcredil Bologna 11, Volley Soverato 10, Nuvolì Altafratte Padova 4, Sirdeco Volley Pescara 1.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 16 dicembre 2023, ore 15.30

Città Di Messina - Cda Volley Talmassons Fvg



Domenica 17 dicembre 2023, ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como - Sirdeco Volley Pescara

Futura Giovani Busto Arsizio - Vtb Fcredil Bologna

Nuvolì Altafratte Padova - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Volley Soverato - Valsabbina Millenium Brescia

GIRONE B-

I RISULTATI-

Lpm Bam Mondovì - Cbf Balducci Hr Macerata 2-3 (27-25, 20-25, 23-25, 25-23, 13-15);

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 2-3 (26-24, 25-22, 23-25, 24-26, 8-15);

Cremonaufficio Esperia Cremona - Volley Hermaea Olbia 3-1 (25-14, 20-25, 25-18, 25-12);

Orocash Picco Lecco - Trasporti Bressan Offanengo 1-3 (17-25, 25-21, 16-25, 22-25);

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Narconon Volley Melendugno 0-3 (26-28, 17-25, 16-25).

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 30, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 26, Omag-Mt San Giovanni In M.No 26, Cremonaufficio Esperia Cremona 26, Lpm Bam Mondovì 18, Trasporti Bressan Offanengo 13, Orocash Picco Lecco 12, Narconon Volley Melendugno 11, Volley Hermaea Olbia 10, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 16 dicembre 2023, ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata - Trasporti Bressan Offanengo



Domenica 17 dicembre 2023, ore 16.00

Volley Hermaea Olbia - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino



Domenica 17 dicembre 2023, ore 17.00

Narconon Volley Melendugno - Orocash Picco Lecco

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Cremonaufficio Esperia Cremona

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Lpm Bam Mondovì