Sabato si parte con Messina-Talmassons e Macerata-Offanengo

Per mantenere la vetta, le cocche non dovranno sottovalutare l’impegno contro la VTB Fcredil Bologna, mentre le umbre saranno di scena in Veneto contro la Nuvolì Altafratte Padova.

Occhi puntati sull’anticipo del sabato alle 15.30, con lo scontro diretto tra la terza in classifica, la Città di Messina, e la quarta, la Cda Volley Talmassons FVG. Ultime chance per la Tecnoteam Albese Volley Como di rientrare nella corsa alla Pool Promozione, a -6 dal quinto posto della Valsabbina Millenium Brescia: partita casalinga contro la Sirdeco Volley Pescara per le ragazze di coach Chiappafreddo, lunga trasferta in Calabria contro la Volley Soverato per le giallonere.

Nel Girone B, dietro la CBF Balducci Hr Macerata, capolista solitaria che scenderà in campo nell’anticipo di sabato (ore 20.30) davanti al proprio pubblico contro la Trasporti Bressan Offanengo, tre squadre appaiate a quota 26 punti. Due di esse si affronteranno in uno scontro diretto che vedrà da un lato l’Omag-MT San Giovanni in M.no e dall’altro la CremonaUfficio Esperia Cremona. La restante, l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, ospiterà la LPM Bam Mondovì che aveva messo in difficoltà Macerata lo scorso weekend.

Le altre due gare coinvolgeranno le ultime quattro squadre della graduatoria. La Volley Hermaea Olbia, penultima, accoglierà la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino ultima, mentre l’Orocash Picco Lecco scenderà in Puglia per fare visita alla Narconon Volley Melendugno.

GIRONE A-

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

La Nuvolí AltaFratte Padova sarà chiamata ad affrontare domenica l’ennesima avversaria di valore di questo inizio di girone di ritorno nel campionato di Serie A2 femminile Tigotà. In arrivo in Veneto la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che arriverà a Trebaseleghe non solo con tutti i favori del pronostico ma sicuramente arrabbiata dopo aver patito giovedì sera la prima sconfitta stagionale contro Busto Arsizio, ko che è costato alla squadra di coach Giovi il primato in classifica. Con la squadra umbra tornerà in regione l’opposta Glenda Messaggi, protagonista indossando la maglia AltaFratte nella prima stagione veneta del tecnico astigiano Vincenzo Rondinelli, stagione che fu il prologo di quella scorsa e dell’approdo in A2, Glenda arrivata questa estate a Perugia dopo un campionato sempre in A2 ad Olbia. Squadra ovviamente di spessore quella ospite e che a Trebaseleghe potrà schierare in palleggio la regista Ricci ma con la giovane e promettente Braida pronta a darle man forte, l’opposta colombiana Montano (con Messaggi in seconda battuta), in posto4 Kosareva e Traballi e al centro la coppia Bartolini-Cogliandro con Atamah terza scelta, per finire in seconda linea l’esperienza di più stagioni in A1 di Sirressi. Le classifiche individuali dicono di una Perugia pericolosa sin dal servizio con Kosareva e poi a muro con Bartolini. In attacco emerge Traballi mentre in ricezione é Sirressi ad essere tra le migliori. Per la Nuvolí AltaFratte Padova (che nelle stesse classifiche presenta solo capitan Masiero) un altro impegno nel quale rodarsi per le sfide future e ultima gara casalinga del 2023 visto che poi le due gare successive vedranno il gruppo padovano impegnato sempre in trasferta il 23 dicembre a Budrio (BO) contro Bologna e il 27 a Lignano Sabbiadoro (UD) contro Talmassons. La Nuvolí AltaFratte Padova tornerà ad esibirsi in casa il 7 gennaio 2024 quando ospiterà Soverato. Un match quello di domenica nel quale alla Nuvolí AltaFratte Padova si chiederà di continuare a fornire una buona prestazione come le ultime due uscite contro Valsabbina e Futura Giovani, gare non foriere di punti ma che hanno visto giocare una squadra padovana sicuramente in crescita, che dovrà migliorare ancora in attacco ma in possesso di un grande spirito di sacrificio tra muro e difesa.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

EX: Nessuno



Marta Masiero (Nuvolì Altafratte Padova)- « Sicuramente Perugia è una delle compagini più forti del campionato come conferma la classifica. Domenica però noi vogliamo dimostrare che quel set portato via a Busto Arsizio è l’inizio della nostra svolta, nell’atteggiamento e nel gioco. L’obiettivo sarà quindi tenere testa all’avversario, limitando il loro potente attacco con grande aggressività non solo in attacco ma anche e soprattutto in difesa ».

Alessia Lillacci (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Nell'ultima partita a Busto non siamo state la solita Perugia, ma neanche lontanamente. Un inciampo, il primo per noi, ci può stare, ma ora dobbiamo mantenere la stessa marcia di sempre e tornare alla vittoria a cominciare dalla partita di Padova. Poi arriveranno altre due gare casalinghe di fila e per noi sarà importante ritrovare il supporto del PalaBarton. Il morale deve rimanere alto, anche perchè al termine della gara con Busto ho visto delle facce che non mi sono piaciute per niente. In questo senso, tornare subito in campo a distanza di pochi giorni, può aiutarci a dimenticare ».

VOLLEY SOVERATO - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

Nuovo impegno casalingo per il Volley Soverato del presidente Matozzo. Ospite di turno al Pala Scoppa la Valsabbiana Millenium Brescia, guidata in panchina da coach Beltrami. Per il Soverato, dopo il ko interno dello scorso turno contro Tecnoteam Albese Como, sarà importante riuscire a muovere la classifica che vede le ioniche di Guidetti a dieci punti. Dall'altra parte della rete si troverà una squadra costruita per le posizioni alte di classifica e che nell'ultimo impegno disputato ha vinto al tie break contro Sirdeco Pescara; sono ventuno i punti ad oggi per le lombarde che all'andata vinsero contro Soverato. Si attende una partita equilibrata sicuramente dove ad avere la meglio sarà la compagine che riuscirà a sbagliare di meno e con più continuità in campo. Soverato ha dimostrato di potersela giocare con chiunque e contro Brescia potrà ancora una volta contare sui propri tifosi.

PRECEDENTI: 8 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia, 6 successi Volley Soverato)

EX: Nessuno



Simona Buffo (Volley Soverato)- « Ci stiamo preparando per quest'altra importante partita. Sarà importante avere il giusto approccio in campo perché squadre come Breacia non perdonano e sono pronte a castigarti. Dobbiamo muovere la classifica per affrontare al meglio il prosieguo della stagione ».

Chiara Scacchetti (Valsabbina Millenium Brescia)- « Siamo consapevoli che andremo ad affrontare una squadra competitiva in un campo difficile, dove anche squadre molto attrezzate hanno fatto fatica. Per questo, ci servirà tutta la nostra lucidità e forza mentale, per essere ciniche nei momenti decisivi del set e portare a casa più punti possibili. Abbiamo voglia di divertirci e di giocare bene, quindi ce la metteremo tutta! ».

CITTÀ DI MESSINA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

Torna al "PalaRescifina" l'Akademia Città Di Messina che, nell'anticipo della dodicesima giornata, sfiderà la Cda Talmassons Fvg. Appuntamento fissato per sabato 16 dicembre con inizio alle ore 15e30; si tratterà del primo scontro di alta classifica del girone di ritorno per le ragazze di coach Bonafede che, dopo aver affrontato in successione Padova, Como e Bologna, proveranno a difendere il terzo posto in graduatoria, riconquistato con la vittoria di domenica scorsa e la concomitante sconfitta delle prossime avversarie sul taraflex della capolista Perugia. Situazione ribaltata di classifica con Messina a quota 27 punti e Talmassons staccata di due lunghezze a quota 25. Un vero e proprio scontro diretto quello di sabato che, in caso di successo delle padrone di casa, consentirebbe loro di blindare virtualmente l'attuale posizione, in attesa degli ultimi scontri di regular season e la conseguente definizione della griglia poole promozione e di quella salvezza. In caso di successo di Talmassons, si proseguirà lungo la linea del sostanziale equilibrio che ha caratterizzato il cammino delle due contendenti, consapevoli entrambe che servirà un ulteriore accelerata per raggiungere le più quotate Perugia e Busto. Tre i precedenti tra le due formazioni, tanti quanti i successi riportati dalle friulane. Messinesi, dunque, chiamate a rompere con i trascorsi che raccontano di Talmassons sempre vittoriosa. Saranno quattro le ex della gara di sabato: Jessica Joly, con Talmassons nella stagione 2019/20, Marianna Maggipinto, stagione 2021/22, infine Ilaria Michelini e Aurora Rossetto, entrambe con la maglia delle Pink Panters la passata annata; all'andata, nell'impianto di Lignano Sabbiadoro (UD), riservata a tutte loro una calorosa accoglienza da parte della società friulana.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Jessica Joly a Volley Talmassons nel 2019/2020; Marianna Maggipinto a Volley Talmassons nel 2021/2022; Ilaria Michelini a Volley Talmassons nel 2022/2023; Aurora Rossetto a Volley Talmassons nel 2022/2023



Marianna Maggipinto (Città Di Messina)- « Quelle di Como e Bologna sono state due trasferte molto importanti in cui siamo riuscite a fare ciò che ci eravamo prefissate: non sottovalutare gli avversari e cercare di imporre il nostro gioco. Avevamo una trasferta a Como difficile, come del resto quella di Bologna, e dalle quali siamo riuscite a portare a casa i sei punti in palio. Siamo soddisfatte di queste due settimane ».

Anche a Bologna hai dimostrato grande gestione della seconda linea, in particolare della fase difensiva con degli interventi dotati di spettacolarità ed efficacia:

« Ha funzionato bene la correlazione muro-difesa. Ci eravamo dette di cercare quel gesto agonistico che potesse fare la differenza in modo da dare un forte segnale alla squadra, quello di non mollare provandoci su tutti i palloni". Sabato si torna al PalaRescifina contro Talmassons di cui la Maggipinto è un ex per averne indossato la maglia nella stagione 2021/22. Sarà il primo scontro di alta classifica del girone di ritorno, con la possibilità di blindare il terzo posto conquistato nello scorso weekend: "Per questa settimana siamo a +2 da Talmassons e sabato ci aspetta una gara molto importante con l'obiettivo di conservare il terzo posto. In più, vorremo rifarci della partita di andata; un 3-2 che non ci è andato giù. Sono certa che lavoreremo quanto necessario per centrare l'obiettivo". Talmassons è reduce da una grossa prestazione al "PalaBarton" contro la capolista Perugia. Sabato sarà una grande battaglia sportiva: "Hanno fatto una bella gara, strappando anche un set e rischiando di trascinare Perugia al tie-break. Anche noi veniamo da un periodo positivo e avremo il fattore PalaRescifina dalla nostra parte ».



Chidera Eze Blessing (Cda Volley Talmassons Fvg)-« Sicuramente quella di sabato sarà una partita difficile e di alta intensità. Loro cercheranno di riscattarsi dopo la partita dell’andata ma noi stiamo lavorando molto in palestra per farci trovare pronte e confermare la vittoria dell’ultima volta .



FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - VTB FCREDIL BOLOGNA-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Nessuno



Livia Tresoldi (Vtb Fcredil Bologna)- « Ogni domenica scendo in campo con la convinzione che questa squadra può vincere con tutti. Voglio andare a Busto e lottare su ogni pallone perché ci meritiamo di riuscire a compiere un’ “impresa” contro una big del campionato. Sappiamo che la Futura Giovani Busto Arsizio è una squadra molto attrezzata e fisica e per questo ci stiamo preparando anche a livello tattico per comprendere al meglio i loro punti deboli. Noi stiamo lavorando sodo e forse con un po’ più di leggerezza rispetto alle scorse settimane: sono convinta che daremo molto fastidio ».

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - SIRDECO VOLLEY PESCARA-

Prima gara casalinga prenatalizia per la Tecnoteam Albese Volley Como che domenica riceve, a Casnate, la Sirdeco Volley Pescara ultima in graduatoria con un solo punto. Settimana prossima (sabato 23) c'è Brescia sempre a Casnate. Due gare dalle quali Veneriano e compagne sperano di ottenere il massimo in vista del rush finale del capionato di A2 di volley femminile: le guerriere di Albese devono recuperare sei punti alle leonesse bresciane per entrare nella zona play-off. Diventa fondamentale la gara di domenica contro la squadra abruzzese che solo una settimana fa ha cambiato guida tecnica e domenica ha fatto paura proprio a Brescia. Fischio d'inizio ore 17 a Casnate (Palafrancescucci). Coach Mauro Chiappafreddo ha tutto l'organico a disposizione per questa sfida. All'andata netta affermazione delle guerriere Tecnoteam per 3-0: non ci sono altri precedenti tra le due formazioni. I biglietti saranno in vendita al botteghino del palazzetto dalle 15,30: prezzo di 8 euro (intero) e di 5 i ridotti (12/18 anni ed Over65).

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno



Martina Veneriano (Tecnoteam Albese Volley Como)- « In questo caso non servono tanti giri di parole: bisogna vincere. Per noi è partita fondamentale per il futuro. Dobbiamo fare punti per continuare ad alimentare il sogno di entrare nella poule promozione: servono grinta ed attenzione. Pescara non è avversario che si può sottovalutare, abbiamo visto cosa ha fatto domenica a Brescia. Ha giocatrici da temere, in particolare in attacco. Mi riferisco a Tosic e Bassi. Avremo bisogno anche dell'aiuto del nostro pubblico, ma quello non ci manca mai. Siamo sempre state sostenute da un bel tifo, ci serve pure domenica pomeriggio ».

GIRONE B-

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO - LPM BAM MONDOVÌ-

Montecchio ospita Mondovì, voglioso di dare continuità alla mini striscia di vittorie consecutive inaugurata nelle ultime due trasferte: la prima vinta per 1-3 a Lecco, la seconda strappata al tie-break dopo una rimonta epica su Marignano (le romagnole erano sopra 2-0, ma poi le ragazze di coach Buonavita si sono esibite in un recupero clamoroso). Mattatrice dell’ultimo match la classe 2004 Sara Bellia, autrice di 27 punti e 3 ace. La giovane schiacciatrice consolida così le sue statistiche personali, portandosi al terzo posto tra le migliori realizzatrici di A2 con 214 punti e confermando il primato nella graduatoria degli ace con 23 battute vincenti. Il servizio è, in realtà, un punto di forza assodato in tutta la formazione berica: l’UVMM è la prima squadra per ace realizzati (82), primato a cui hanno contribuito anche Botezat (16), Mangani (15), Arciprete (14) e Carraro (10).

PRECEDENTI: 9 (2 successi Lpm Bam Mondovì, 7 successi Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

EX: Roberta Carraro a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2016/2017



Chiara Pandolfi (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Ci aspetta una partita tosta. Mondovì ha grande potenziale e lo ha dimostrato anche nella scorsa giornata, ottenendo un punto contro la capolista Macerata. Noi dovremo dare il massimo, come stiamo facendo da inizio anno, e cercare di mettere in difficoltà le nostre avversarie con dei buoni servizi. Dal canto mio, sono sempre a disposizione della squadra e, quando entro in campo, penso solo a farmi trovare pronta per aiutarla: sono contenta, anche a livello personale, di come sono andate le ultime partite ».

Bianca Lapini (Lpm Bam Mondovì)- « La gara contro Macerata è stata un punto di partenza per costruire una nuova fase di stagione. Ho molta fiducia in Claudio Basso ed in tutto lo staff e nelle mie compagne, che mi aiutano sempre quando entro in campo per dare il mio contributo. Sicuramente domenica affronteremo la sfida con Montecchio con lo spirito giusto, dopo la bella prestazione di domenica scorsa: siamo cariche e ci stiamo preparando al meglio ».

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA-

Omag-MT ultima gara in casa del 2023, avversaria Cremona Ufficio Esperia. La Omag-MT si trova di fronte ad una sfida impegnativa e sarà chiamata a difendere il secondo posto in classifica nel pomeriggio di domenica 17 dicembre. La “minaccia” Cremona Ufficio Esperia si dirige in Romagna con l'obiettivo di vendicare il match di andata. Il PalaMarignano, teatro della 4ª giornata del girone di ritorno, si appresta così a diventare nuovamente il fulcro di un’intensa battaglia sportiva. Domenica scorsa contro Montecchio, Le Zie hanno ceduto nei cinque set disputati, consentendo loro di vincere lo scontro diretto e raggiungerle al secondo posto. Ora, l’insidia arriva da Cremona. La squadra di Coach Matteo Bertini è, comunque, determinata a cambiare il corso degli eventi, affidandosi all’abilita delle sue giocatrici più esperte ed alla voglia di riscatto delle giovani promesse. Vi aspettiamo come sempre numerosi domenica alle ore 17:00. Il match sarà diretto da Marta Mesiano e Ruggero Lorenzin.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Marina Giacomello a Cremona nel 2022/2023



Arianna Meliffi (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « La partita che ci aspetta domenica non sarà una partita facile, Cremona è una squadra tosta da tutti i punti di vista. Finora ha dimostrato tanto e il risultato della gara sarà, sia per noi che per loro, importante per distaccarci un po’ in classifica. Le sensazioni sono e devono essere assolutamente positive per determinare il risultato della gara. Le sfortune sicuramente non aiutano, l’assenza di Saguatti e Caforio si fa sentire, soprattutto per l’esperienza che portavano in campo, ma, nonostante ciò, abbiamo sempre dimostrato di essere una squadra con tantissime qualità e che può fare molto bene. Siamo molto unite tra noi e questo è un punto di forza che dobbiamo tener ben saldo in vista della prossima gara e non solo. Secondo me sarà una bella partita che coinvolgerà i nipoti dall’inizio alla fine e dai quali ci aspettiamo come sempre un grande tifo. Del resto, non ce lo hanno mai fatto mancare. Vogliamo riscattarci dalla partita scorsa, siamo carichissime! ».

Anna Piovesan (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « La vittoria di sabato contro Olbia ci è sicuramente servita come ripresa dopo la sconfitta a Macerata, siamo state brave a imporre il nostro gioco e limitare il più possibile la loro offensiva d'attacco. Abbiamo lavorato bene in settimana, ci aspetta un avversario che in casa gioca sicuramente con un pubblico molto significativo: dovremo essere brave noi a rimanere concentrate soprattutto nei momenti di difficoltà e cercare di dare come sempre il 100%. ».

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - OROCASH PICCO LECCO-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Nessuno



Rachele Mainetti (Orocash Picco Lecco)- « Domenica affronteremo con tutta la grinta possibile Melendugno, cercheremo fin da subito di imporre il nostro gioco e mettere in campo quello che stiamo provando questa settimana in allenamento. Anche se un momento difficile, siamo super cariche per far vedere quanto valiamo e quanto possiamo fare ».

CBF BALDUCCI HR MACERATA - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO-

Anticipo del sabato sera per la CBF Balducci HR che affronta al Banca Macerata Forum la Trasporti Bressan Offanengo dell'ex Sara Tajè nella quarta giornata di ritorno di Regular Season della Serie A2 Tigotà. Le arancionere vanno a caccia del successo numero 12 per continuare la corsa in vetta alla classifica, contro un avversario che arriva da 2 vittorie consecutive e che andrà invece alla ricerca di preziosi punti per proseguire la risalita in graduatoria. Nel match di andata, giocato a fine ottobre, arrivò per Fiesoli e compagne la prima vittoria da tre: sabato proveranno a fare il bis per accumulare altri punti anche in vista della seconda fase del campionato.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Sara Tajè a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020



Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita contro Offanengo di sabato sera non sarà facile perché le lombarde vengono qua in fiducia dopo due vittorie e quindi noi dovremo stare attente per provare a continuare la nostra striscia positiva. Siamo cariche, ci stiamo allenando bene e forte, dopo la partita di Mondovì abbiamo preso ancora più consapevolezza. Quindi siamo pronte a un'altra battaglia. Perché sarà così: Offanengo è una squadra fastidiosa che non molla e quindi siamo pronte ».



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Macerata è la squadra che ha avuto più continuità in questa prima parte del campionato; sicuramente ha un organico forte e merita la posizione in classifica che ha attualmente. La Cbf Balducci ha un gioco molto veloce, usa tantissimo i centrali e questo è l'aspetto che mette più in difficoltà le avversarie; inoltre, è una formazione che difende tanto e serve tempo per mettere giù la palla. Se si riuscisse a limitare il gioco veloce si potrebbe riuscire a sviluppare qualche altro aspetto. Battuta importante? Sì, ma non solo, anche perché comunque Macerata sa giocare primi tempi anche con palla un po più staccata. Credo che un tema fondamentale sia la gestione delle nostre scelte a muro. La squadra sta crescendo, le due vittorie recenti - pur facendo classifica e morale- appartengono al passato e bisogna vivere giornata per giornata. Certamente, quando arrivano buoni risultati si trovano più forza e più serenità, ma questo vale per tutte le squadre. In una partita come questa devi metterti in gioco, dare qualcosa in più e spingere: un atteggiamento che ci può servire soprattutto in vista delle gare successive se non dovessere arrivare un risultato nelle Marche ».

VOLLEY HERMAEA OLBIA - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO-

A caccia di una reazione. Dopo quattro sconfitte consecutive, l’Hermaea Olbia vuole tornare alla vittoria nel match interno di domenica contro la CBL Costa Volpino, valido per la 4^ giornata di ritorno della Serie A2 Femminile. Una gara importante per morale e classifica, che le olbiesi - ora penultime nel Girone B con 10 punti - non vogliono sbagliare.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Martina Ghezzi a Hermaea Olbia nel 2020/2021



Virginia Adriano (Volley Hermaea Olbia)- « Stiamo faticando perché nella fase cruciale del campionato, quando avremmo potuto rimontare in classifica, il calendario ci ha messo di fronte diverse squadre di alta fascia. E di fronte a questi ostacoli non siamo riuscite a produrre delle prestazioni eccellenti. In questo momento penso serva un po’ di continuità nell’attacco per avere una maggiore sicurezza quando affrontiamo partite come quella di domenica prossima. Costa Volpino non va sottovalutata. Sono cambiate molto rispetto al primo confronto stagionale: hanno fatto ricorso al mercato cambiando quasi per intero il sestetto. Ci aspettiamo anche stavolta una squadra pronta ad andare su ogni pallone. Dovremo fare al nostro meglio per metterle in difficoltà sul break point e ottimizzare muro e difesa, soprattutto su palle sporche e azioni lunghe ».

Monica Mazzoleni (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « La partita con Olbia sarà sicuramente una gara difficile, una trasferta impegnativa che arriva in un momento di evidente difficoltà. Proprio per questo motivo è fondamentale approcciarla con grande attenzione e aggressività. Stiamo lavorando tanto e bene in palestra e vogliamo portare in campo la qualità del lavoro che esprimiamo in settimana, pensando prima a noi e poi all’avversario. La voglia di vincere è tanta e siamo motivate a tornare a Costa volpino avendo raccolto punti pesanti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A-

Sabato 16 dicembre 2023, ore 15.30



Città Di Messina - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Di Lorenzo, Pecoraro



Domenica 17 dicembre 2023, ore 17.00



Tecnoteam Albese Volley Como - Sirdeco Volley Pescara Arbitri: Sabia, Bonomo

Futura Giovani Busto Arsizio - Vtb Fcredil Bologna Arbitri: Russo, Bosica

Nuvolì Altafratte Padova - Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Tundo, Ancona

Volley Soverato - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Morgillo, Scarfò

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 35, Bartoccini-Fortinfissi Perugia 34, Città Di Messina 27, Cda Volley Talmassons Fvg 25, Valsabbina Millenium Brescia 21, Tecnoteam Albese Volley Como 15, Vtb Fcredil Bologna 11, Volley Soverato 10, Nuvolì Altafratte Padova 4, Sirdeco Volley Pescara 1.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B-

Sabato 16 dicembre 2023, ore 20.30



Cbf Balducci Hr Macerata - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Candeloro, De Orchi



Domenica 17 dicembre 2023, ore 16.00



Volley Hermaea Olbia - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Pescatore, Pazzaglini



Domenica 17 dicembre 2023, ore 17.00



Narconon Volley Melendugno - Orocash Picco Lecco Arbitri: Pasciari, Traversa

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Cremonaufficio Esperia Cremona Arbitri: Mesiano, Lorenzin

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Lpm Bam Mondovì Arbitri: Testa, Manzoni

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B-

Cbf Balducci Hr Macerata 30, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 26, Omag-Mt San Giovanni In M.No 26, Cremonaufficio Esperia Cremona 26, Lpm Bam Mondovì 18, Trasporti Bressan Offanengo 13, Orocash Picco Lecco 12, Narconon Volley Melendugno 11, Volley Hermaea Olbia 10, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 8.