Futura e Perugia vincono in coppia, Cremona vicino alla vetta

ROMA - Una giornata importante, la quarta di ritorno, per l' A2 femminile per il vertice di entrambi i gironi, guidati rispettivamente da Futura Giovani Busto Arsizio e dalla Balducci Macerata incalzate però da Bartoccini Fortinfissi Perugia e Cremonaufficio Cremona.

Non subiscono la fatica dello scontro diretto di giovedì la capolista Futura Giovani Busto Arsizio e la seconda Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Entrambe superano infatti 3-0 le rispettive rivali, la VTB Fcredil Bologna e la Nuvolì Altafratte Padova, senza soffrire più del dovuto. Al PalaBorsani, l’MVP Monza guida le compagne al successo, alternando al meglio le tre laterali tutte in doppia cifra: Cvetnic (14), Zanette (12) e Silva Conceicao (11). A Trebaseleghe, la miglior giocatrice è Kosareva, che chiude con 16 punti, due in più di Montano e tre in più dell’ottima Bartolini, che mette a segno 6 muri.

Nella lotta per il quinto posto, la Tecnoteam Albese Volley Como rosicchia altri punti alla Valsabbina Millenium Brescia, che a differenza della scorsa settimana contro Pescara, cede al tie-break nel confronto con la Volley Soverato. Sotto nel punteggio per due volte, le calabresi non si sono arrese e nel punto a punto della quinta frazione hanno fatto felice il pubblico di casa. Fantastica la coppia Frangipane-Buffo, che combina per 45 punti con la capitana nominata MVP, bene anche Guzin con 17 punti e ben 7 muri mentre la migliore tra le giallonere è Pamio (20). Non c’è invece partita al PalaFrancescucci contro la Sirdeco Volley Pescara: Zatkovic (13 punti) è la top scorer, Bulaich Simian l’MVP (10 punti con il 53% di efficienza) e Meli e Longobardi accompagnano con altri 10 punti a testa. L’idea che fino a poche settimana fa sembrava un’assurdità comincia quindi a prendere corpo, con la squadra di coach Chiappafreddo a quattro punti dal quinto posto.

Nel Girone B solo la CremonaUfficio Esperia Cremona approfitta del passo falso della capolista Macerata, imponendosi con autorità nello scontro diretto con l’Omag-MT San Giovanni in M.no e accorciando a -1 dalle arancionere. Un 3-0 tutt’altro che semplice, frutto di un grande lavoro delle ragazze di coach Zanelli, che hanno vinto all’ultimo respiro sia il primo set (27-29) che il secondo (25-27), spegnendo di fatto le energie delle padrone di casa. Mattatrice dell’incontro è l’opposta Taborelli, top scorer e MVP con 16 punti e soprattutto 4 ace, bene anche capitan Rossini (12) e Piovesan (14), mentre le migliori per San Giovanni sono le due centrali Parini e Consoli che chiudono entrambe a quota 11.

Perde un altro tie-break la LPM Bam Mondovì dopo quello della scorsa settimana contro Macerata, ma conquista comunque un ottimo punto contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Le pumine mantengono così tre punti di margine sulla principale antagonista per il quinto posto, Offanengo. Bella partita al PalaFerroli, con le ospiti a portarsi due volte in vantaggio e le padroni di casa a ricucire puntualmente, per poi imporsi nel finale del quinto set 16-14. MVP della sfida Sara Caruso, con 11 punti (4 muri), mentre Bellia e Arciprete firmano 16 punti a testa. Lato Mondovì, non bastano i 23 punti della solita Decortes e la doppia cifra di altre quattro giocatrici: Riparbelli (14), Grigolo (11), Farina e Lux (10 punti entrambi).

In coda alla classifica, rimonta mozzafiato della Pallavolo C.B.L. Costa Volpino in casa della Volley Hermaea Olbia, avanti 2-0 dopo i primi due set con Adriano (19) e il nuovo acquisto Partenio (16) inarrestabili. Ma le lombarde non demordono e punto dopo punto costruiscono prima il pareggio e poi l’incredibile successo che porta in dote due punti che potrebbero risultare molto importanti in ottica post season. MVP Arianna Lancini, con 27 punti a referto, molto bene anche Vicet Campos con 23 punti e Mazzoleni con 19. Nell’altra gara che coinvolgeva le retrovie, non si arresta il buon momento della Narconon Volley Melendugno, che regola 3-1 l’Orocash Picco Lecco e la supera in classifica. MVP capitan Caracuta, che mette in condizione Santiago e Stival di mettere a terra 19 e 18 palloni, mentre la top scorer è la lecchese Nardelli con 20.

I TABELLINI-

GIRONE A-

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 0-3 (20-25 17-25 23-25)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Bortolot, Rizzo 7, Fanelli 6, Wabersich 6, Trampus 10, Volpin 7, Masiero (L), Pasa, Menegaldo, Magnabosco. Non entrate: Cicolini, Pavei (L). All. Rondinelli.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Traballi, Cogliandro 1, Ricci, Kosareva 16, Bartolini 13, Montano Lucumi 14, Sirressi (L), Viscioni 5, Atamah 3, Braida 1, Messaggi 1. Non entrate: Turini, Lillacci (L). All. Giovi.

ARBITRI: Tundo, Ancona.

Durata set: 24′, 23′, 30′; Tot: 77′.

MVP: Dayana Kosareva (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

VOLLEY SOVERATO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-2 (17-25 25-23 24-26 25-17 15-13)

VOLLEY SOVERATO: Buffo 22, Barbazeni 4, Okenwa 7, Frangipane 23, Guzin 17, Romanin 4, Vittorio (L), Zuliani 3, Coccoli. Non entrate: Orlandi, Tolotti. All. Guidetti.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 20, Torcolacci 11, Malik 3, Bulovic 19, Babatunde 9, Scacchetti, Pericati (L), Ratti 8, Brandi 2, Pinarello, Fiorio, Tagliani. Non entrate: Pinetti (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Morgillo, Scarfo’.

Durata set: 22′, 29′, 30′, 26′, 19′; Tot: 126′.

MVP: Simona Buffo (Volley Catanzaro)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – VTB FCREDIL BOLOGNA 3-0 (25-20 25-21 25-17)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 14, Furlan 6, Zanette 12, Silva Conceicao 11, Tonello 7, Monza 5, Bonvicini (L), Citterio 1, Osana, Bresciani, Pomili (L). Non entrate: Del Core, Bosso, Rebora. All. Amadio.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Neriotti 7, Fiore 6, Lotti 1, Tresoldi 7, Saccani, Ristori 6, Laporta (L), Bongiovanni 5, Tellaroli 3, Taiani 1. Non entrate: Bovolo (L), Del Federico, Rossi. All. Zappaterra.

ARBITRI: Russo, Bosica.

Durata set: 27′, 26′, 21′; Tot: 74′.

MVP: Sofia Monza (Futura Giovani Busto Arsizio)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-0 (25-19 25-18 25-12)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bulaich Simian 10, Veneriano 5, Zatkovic 13, Longobardi 10, Meli 10, Nicolini 2, Fiori (L), Radice. Non entrate: Zanotto, Patasce, Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Formenti 3, Martinez Volskis 3, Casarotti, Bassi 8, Stellati 3, Tosic 15, Falcone (L), De Fabritiis 1, El Mahi, Cherepova. All. Pupi.

ARBITRI: Sabia, Bonomo.

Durata set: 22′, 22′, 19′; Tot: 63′.

MVP: Daniela Bulaich Simian (Tecnoteam Albese Como)

GIRONE B-

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – LPM BAM MONDOVI’ 3-2 (17-25 25-21 15-25 25-19 16-14)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Malvicini, Bellia 16, Caruso 11, Gabrielli, Arciprete 16, Botezat 14, Napodano (L), Mangani 10, Carraro 1, Gueli. Non entrate: Pandolfi. All. Buonavita.

LPM BAM MONDOVI’: Farina 10, Decortes 23, Grigolo 11, Riparbelli 14, Allasia 3, Coulibaly 1, Tellone (L), Lux 10, Lapini. Non entrate: Manig, Marengo. All. Basso.

ARBITRI: Testa, Manzoni.

Durata set: 22′, 25′, 21′, 27′, 19′; Tot: 114′.

MVP: Sara Caruso (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 0-3 (27-29 25-27 20-25)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Giacomello 7, Nardo 3, Consoli 11, Turco 2, Ortolani 10, Parini 11, Meliffi (L), Pecorari 6, Ghibaudo 1, Urbinati (L), Cangini. Non entrate: Salvatori, Caforio. All. Bertini.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Munarini 8, Taborelli 16, Rossini 10, Ferrarini 6, Turla’ 4, Piovesan 12, Gamba (L), Balconati, Coveccia, Felappi, Landucci. Non entrate: Zorzetto. All. Zanelli.

ARBITRI: Mesiano, Lorenzin.

Durata set: 33′, 29′, 26′; Tot: 88′.

MVP: Veronica Taborelli (Cremonaufficio Esperia Cremona)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – OROCASH PICCO LECCO 3-1 (26-24 25-23 18-25 25-19)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 10, Biesso 9, Stival 18, Santiago 19, Antignano 2, Caracuta 2, Campana 3, Polesello 3, Oggioni, Rastelli, Courroux, Favero. All. Napolitano.

OROCASH PICCO LECCO: Nardelli 20, Piacentini 12, Conti 10, Zojzi 15, Caneva 7, Rimoldi 1, Frigerio 4, Barbagallo, Morandi, Sassolini. Non entrate: Mainetti. All. Milano.

ARBITRI: Pasciari, Traversa.

Durata set: 30′, 35′, 27′, 31′; Tot: 123′.

MVP: Valeria Caracuta (Narconon Volley Melendugno)

VOLLEY HERMAEA OLBIA – PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 2-3 (25-20 25-23 21-25 22-25 12-15)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Marku 5, Adriano 19, Partenio 16, Gannar 14, Schmit 1, Imamura 2, Blasi (L), Orlandi 11, Fontemaggi 2, Parise. Non entrate: Civetta, Anello. All. Guadalupi.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Agbortabi 1, Rossi 10, Vicet Campos 23, Mazzoleni 19, Dell’orto 1, Lancini 27, Gay (L), Agazzi 5, Boshnakova 1, Green, Ghezzi. Non entrate: Pacchiotti (L), Magazza. All. Cominetti.

ARBITRI: Pescatore, Pazzaglini.

Durata set: 25′, 28′, 27′, 28′, 22′; Tot: 130′.

MVP: Arianna Lancini (C.B.L. Costa Volpino)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Nuvoli’ Altafratte Padova-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (20-25, 17-25, 23-25)

Volley Soverato-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (17-25, 25-23, 24-26, 25-17, 15-13)

Citta’ Di Messina-Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (25-20, 22-25, 25-18, 25-21) Giocata ieri

Futura Giovani Busto Arsizio-Vtb Fcredil Bologna 3-0 (25-20, 25-21, 25-17)

Tecnoteam Albese Volley Como-Sirdeco Volley Pescara 3-0 (25-19, 25-18, 25-12)

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 38 (13 – 1); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 37 (13 – 1); Citta’ Di Messina 30 (10 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 25 (9 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 18 (6 – 7); Volley Soverato 12 (4 – 9); Vtb Fcredil Bologna 11 (3 – 10); Nuvoli’ Altafratte Padova 4 (1 – 12); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 13);

IL PROSSIMO TURNO- 23/12/2023 17.00-

Tecnoteam Albese Volley Como – Valsabbina Millenium Brescia

Cda Volley Talmassons Fvg – Futura Giovani Busto Arsizio

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Volley Soverato

Sirdeco Volley Pescara – Citta’ Di Messina

Vtb Fcredil Bologna – Nuvoli’ Altafratte Padova

GIRONE B-

I RISULTATI-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Lpm Bam Mondovi’ 3-2 (17-25, 25-21, 15-25, 25-19, 16-14)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Cremonaufficio Esperia Cremona 0-3 (27-29, 25-27, 20-25)

Narconon Volley Melendugno-Orocash Picco Lecco 3-1 (26-24, 25-23, 18-25, 25-19)

Cbf Balducci Hr Macerata-Trasporti Bressan Offanengo 0-3 (19-25, 22-25, 24-26)

Volley Hermaea Olbia-Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 2-3 (25-20, 25-23, 21-25, 22-25, 12-15)

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 30 (11 – 2); Cremonaufficio Esperia Cremona 29 (9 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 28 (11 – 2); Omag-Mt San Giovanni In M.No 26 (8 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 16 (5 – 8); Narconon Volley Melendugno 14 (4 – 9); Orocash Picco Lecco 12 (4 – 9); Volley Hermaea Olbia 11 (3 – 10); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10 (4 – 9).

IL PROSSIMO TURNO-23/12/2023 17.00-

Orocash Picco Lecco – Cbf Balducci Hr Macerata

Narconon Volley Melendugno – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Cremonaufficio Esperia Cremona – Lpm Bam Mondovi’

Trasporti Bressan Offanengo – Volley Hermaea Olbia