Futura vince il derby, Macerata e Cremona ancora a braccetto

Giornata di vittorie in trasferta nel Girone A, dove tutti e tre i match in programma terminano con il medesimo risultato di 0-3. La Tecnoteam Albese Volley Como festeggia probabilmente più di tutte: grazie al successo sulla VTB Fcredil Bologna e alla contemporanea sconfitta della Valsabbina Millenium Brescia contro la Futura Giovani Busto Arsizio, le ragazze di coach Chiappafreddo raggiungono per la prima volta la Pool Promozione, a tre giornate dal termine della Regular Season. In quel di Bologna un'altra grande prestazione di squadra delle comasche, con Zatkovic MVP da 13 punti e altre tre compagne in doppia cifra, tutte a quota 12: Meli (2 ace e 3 muri), Bulaich Simian e Longobardi.



Al PalaGeorge non trova il riscatto sperato la squadra di coach Beltrami, permettendo alle cocche di tornare in vetta alla classifica in attesa del match di Perugia di domani, mercoledì 27 dicembre. Miglior giocatrice Sofia Monza, top scorer Silva Conceicao e Zanette con 12 punti mentre si ferma a 11 Rebora, con 3 muri. L'ultimo incontro di giornata, vede gioire la Città di Messina in casa della Volley Soverato, con l'ennesimo premio di MVP per Payne, 14 punti a referto come la compagna Rossetto (4 muri).



Dopo due giornate, torna al successo da tre punti la CBF Balducci Hr Macerata, che mantiene così la vetta del Girone B a pari punti con la CremonaUfficio Esperia Cremona: entrambe le formazioni superano in tre set le rispettive avversarie, l'Omag-MT San Giovanni in M.no e la Trasporti Bressan Offanengo. Poco più di un'ora di gioco al Banca Macerata Forum, dove Mazzon si prende il titolo di MVP e top scorer con i suoi 14 punti (2 ace e 2 muri), mentre la migliore delle ospiti è Consoli con 10 punti (5 muri). Al PalaRadi, le gialloblu hanno bisogno della miglior Taborelli (26 punti ed MVP) per piegare le cugine, in grande forma come dimostra il punto a punto del secondo set terminato 32-30.



La sconfitta delle neroverdi consente alla LPM Bam Mondovì di riprendersi il quinto posto in classifica grazie al 3-1 ai danni della Pallavolo C.B.L. Costa Volpino. Nonostante i 12 blocks vincenti, i 7 ace (5 a firma Ghezzi) e i 19 punti di Lancini, le pumine lasciano solo il secondo parziale alle ospiti gestendo sempre da una situazione di vantaggio gli altri tre. Decortes e Farina realizzano 16 punti, premio di MVP e top scorer a Grigolo, che ne realizza 22. Come da aspettative alla vigilia, è tutt'altro che una passeggiata per l'Ipag S.lle Ramonda Montecchio il match contro la Narconon Volley Melendugno, che continua a dimostrarsi in questo momento come una delle formazioni migliori dell'intero campionato tra quelle in zona salvezza. Le pugliesi passano addirittura due volte in vantaggio contro la terza in classifica, con l'ottima Santiago on fire (21 punti), ma le venete riescono puntualmente a pareggiare e infine a conquistare i due punti al tie-break. Miglior prestazione stagionale di Botezat, che firma 24 punti con ben 8 muri, guadagnandosi meritatamente la palma di MVP.

I TABELLINI-

GIRONE A-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (17-25 22-25 18-25)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Fiorio 10, Torcolacci 2, Scacchetti 1, Pamio 6, Babatunde 6, Malik 5, Pericati (L), Ratti 1, Tagliani, Pinarello. Non entrate: Pinetti (L), Brandi, Bulovic. All. Beltrami.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 9, Rebora 11, Zanette 12, Silva Conceicao 12, Tonello 5, Monza 4, Bonvicini (L). Non entrate: Del Core, Bresciani, Bosso, Pomili, Furlan, Osana (L). All. Amadio.

ARBITRI: Galletti, Selmi.

Durata set: 22′, 28′, 23′; Tot: 73′.

MVP: Sofia Monza ( FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO)

VTB FCREDIL BOLOGNA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 0-3 (13-25 23-25 23-25)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Neriotti 10, Tellaroli 8, Lotti 2, Tresoldi 8, Saccani, Ristori 8, Laporta (L), Bongiovanni 7, Fiore 1. Non entrate: Bovolo (L), Rossi, Del Federico, Taiani. All. Zappaterra.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 4, Zatkovic 13, Longobardi 12, Meli 12, Nicolini 2, Bulaich Simian 12, Fiori (L). Non entrate: Radice, Zanotto, Patasce, Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Galteri, Magnino.

Durata set: 20′, 30′, 26′; Tot: 76′.

MVP: Eva Zatkovic (Tecnoteam Albese Volley Como)

VOLLEY SOVERATO – CITTA’ DI MESSINA 0-3 (12-25 22-25 20-25)

VOLLEY SOVERATO: Zuliani 8, Frangipane 8, Guzin 5, Romanin 1, Buffo 9, Barbazeni 7, Vittorio (L), Orlandi 1. Non entrate: Tolotti, Coccoli. All. Guidetti.

CITTA’ DI MESSINA: Martinelli 4, Payne 14, Rossetto 14, Modestino 11, Galletti 1, Battista 12, Maggipinto (L). Non entrate: Michelini, Ciancio, Joly, Catania, Mearini, Felappi (L). All. Bonafede. ARBITRI: Sabia, Licchelli

Durata set: 22′, 26′, 26′; Tot: 74′.

MVP: Kelsie Payne (Città Di Messina)

GIRONE B-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-0 (25-15 25-13 25-21)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bolzonetti 8, Civitico 5, Korhonen 9, Fiesoli 6, Mazzon 14, Bonelli 3, Bresciani (L), Busolini 1, Morandini. Non entrate: Stroppa, Vittorini, Masciullo. All. Saja.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Ortolani 7, Salvatori 4, Giacomello 9, Pecorari 3, Consoli 10, Turco 1, Meliffi (L), Ghibaudo 2, Cangini 1, Urbinati (L). Non entrate: Nardo, Caforio, Parini. All. Bertini. ARBITRI: Grossi, Cruccolini.

Durata set: 22′, 25′, 29′; Tot: 76′.

MVP: Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 590

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-0 (25-17 32-30 25-20)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Taborelli 26, Rossini 4, Ferrarini 8, Turla’ 3, Piovesan 14, Munarini 9, Gamba (L), Zorzetto 1, Coveccia, Felappi. Non entrate: Landucci. All. Zanelli.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Trevisan 8, Taje’ 4, Bridi 3, Abila De Paula 5, Modesti 7, Martinelli 13, Pelloni (L), Sassolini 6, D’este, Sironi. Non entrate: Grassi (L), Compagnin, Tommasini, Cantaluppi. All. Bolzoni.

ARBITRI: Bassan, Peccia.

Durata set: 24′, 36′, 26′; Tot: 86′.

MVP: Veronica Taborelli (Cremonaufficio Esperia Cremona)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-2 (21-25 25-23 23-25 25-16 15-8)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 2, Arciprete 17, Botezat 24, Mangani 14, Bellia 15, Caruso 9, Napodano (L), Gueli 1, Gabrielli 1, Pandolfi. Non entrate: Malvicini, Mazzon. All. Buonavita.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 9, Polesello 10, Rastelli 8, Santiago 21, Antignano 8, Caracuta, Oggioni (L), Stival 4, Campana, Courroux, Favero. Non entrate: Biesso. All. Napolitano.

ARBITRI: Pernpruner, Bolici.

Durata set: 26′, 26′, 28′, 27′, 15′; Tot: 122′.

MVP: Alexandra Botezat (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

LPM BAM MONDOVI’ – PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 3-1 (25-19 16-25 25-19 25-21)

LPM BAM MONDOVI’: Riparbelli 9, Allasia 4, Grigolo 22, Farina 16, Decortes 16, Coulibaly, Tellone (L), Lux 4, Lapini, Manig. Non entrate: Marengo. All. Basso.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 1, Lancini 19, Agbortabi 3, Ebatombo 4, Vicet Campos 2, Mazzoleni 9, Gay (L), Ghezzi 15, Rossi 7, Agazzi 2, Green. Non entrate: Pacchiotti (L), Boshnakova. All. Cominetti.

ARBITRI: Cavicchi, Tundo.

Durata set: 24′, 23′, 25′, 26′; Tot: 98′.

MVP: Laura Grigolo (LPM Bam Mondovì)

Spettatori: 550

GIRONE A-

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 41 (14 – 2); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 40 (14 – 1); Citta’ Di Messina 36 (12 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 28 (10 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 24 (8 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 8); Vtb Fcredil Bologna 13 (4 – 11); Volley Soverato 12 (4 – 11); Nuvoli’ Altafratte Padova 5 (1 – 13); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 14);

Futura Giovani Busto Arsizio – Bartoccini-Fortinfissi Perugia Già giocata 3-0 (25-22, 27-25, 25-19)

Citta’ Di Messina – Valsabbina Millenium Brescia Si gioca il 07/01/2024 Ore 16.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Cda Volley Talmassons Fvg Si gioca il 06/01/2024 Ore 17:00

Nuvoli’ Altafratte Padova – Volley Soverato Si gioca il 07/01/2024 Ore 17.00

Sirdeco Volley Pescara – Vtb Fcredil Bologna Si gioca l’ 08/01/2024 Ore 17.00

GIRONE B-

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 35 (13 – 2); Cremonaufficio Esperia Cremona 35 (11 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 33 (13 – 2); Omag-Mt San Giovanni In M.No 28 (9 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 22 (7 – 8); Trasporti Bressan Offanengo 19 (6 – 9); Narconon Volley Melendugno 16 (4 – 11); Orocash Picco Lecco 13 (4 – 10); Volley Hermaea Olbia 11 (3 – 11); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10 (4 – 11).

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Cbf Balducci Hr Macerata

Trasporti Bressan Offanengo – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Lpm Bam Mondovì

Narconon Volley Melendugno – Volley Hermaea Olbia

Orocash Picco Lecco – Cremonaufficio Esperia Cremona