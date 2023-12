Perugia supera Pescara e torna in vetta al Girone A

PERUGIA- Nessun problema, nel posticipo della 6a di ritorno , per la Bartoccini Fortinfissi Perugia nel testa coda con la Sirdeco Pescara. La squadra di Giovi, nonostante l'ampio turn over operato per l'occasione, si 3-0 (25-17 25-20 25-16), conquistando la 15a vittoria in stagione ed il primo posto solitario scavalcando di nuovo la Futura Giovani Busto Arsizio.

Davanti al pubblico del Palabarton, Traballi e compagne si impongono in appena un’ora e un quarto di gioco. Trovano spazio tutte le ragazze in questa occasione, eccezion fatta per Cogliandro e Kosareva tenute a risposo. Si sono viste quindi Viscioni e Atamah dall’inizio e a seguire Braida, Lillacci, Messaggi e Turini. Mvp è Bartolini con 12 punti personali, ma da rimarcare anche l’ottima prova di Viscioni che ha mostrato un po’ tutto il suo repertorio di colpi (top scorer del match con 18 punti). Sempre concreta anche Traballi che non lascia scampo alle avversarie e chiude con 13 punti. Con il primo posto momentaneamente blindato a quota 43, la Bartoccini Fortinfissi potrà godersi un meritato ma breve riposo in vista del prossimo impegno: il 10 gennaio si torna al Palabarton per il primo atto della Coppa Italia Frecciarossa. Nel quarto di finale le Black Angels incontreranno in gara secca la Omag Mt San Giovanni in Marignano di coach Bertini. Chi vince affronterà una tra Montecchio e Talmassons in semifinale.

L’avvio è di marca perugina: Viscioni, Montano e Traballi si fanno sentire sotto rete. Pescara non sembra però accusare timori reverenziali (10-6). Atamah funziona in battuta e lo stesso Bartolini a muro: Perugia inizia a mettere le basi per il vantaggio (18–11). Giovi concede un po’ di gloria anche a Braida e Lillacci. Le Black Angels perdono le distanze e Pescara ne approfitta per accorciare (22-17). Viscioni e Traballi ritrovano la strada e Perugia chiude in vantaggio (25-17).

Nel secondo set Pescara riparte con l’intento di dare fastidio (3–3). Perugia trova in Viscioni e Bartolini gli stimoli per rimettersi a distanza (9-6). Braida funziona in regia e Lillacci dà garanzie in difesa. Atamah si fa vedere sotto rete (17-10). Giovi concede minuti anche a Messaggi per una Bartoccini in versione ‘green’. La squadra prova a tenere ma Pescara si riavvicina (20-16). Traballi c’è e Messaggi in battuta è sempre pericolosa. Non basta: Pescara arriva al 20 e ci vuole Viscioni per il 2-0 (25-20).

Avvio di terzo set sulla falsa riga del secondo. Pescara prova a restare in partita e Perugia concede qualcosa per poi mettere a distanza le avversarie (10-5). Traballi prova a dare il primo strappo, ma Bassi in battuta tiene vive le avversarie (17-11). C’è spazio anche per Turini che tiene due turni di battuta. Pescara non ne ha più e Perugia mette in cascina altri tre punti (25-16).

I PROTAGONISTI-

Benedetta Bartolini (Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Sono contenta della prestazione personale e di quella della squadra. Chiudiamo l’anno in bellezza e con la soddisfazione del primo posto. Ora qualche giorno di meritato riposo e poi sotto con lo stesso obiettivo: vincere ».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-0 (25-17 25-20 25-16)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Ricci, Viscioni 18, Atamah 6, Montano Lucumi 7, Traballi 13, Bartolini 13, Sirressi (L), Messaggi 3, Braida 2, Turini 1, Lillacci (L). Non entrate: Kosareva, Cogliandro. All. Giovi.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Cherepova, Bassi 10, Stellati 4, Tosic 15, Formenti 5, Bisegna 3, Falcone (L), Martinez Volskis 1, Casarotti 1. Non entrate: De Fabritiis (L), El Mahi. All. Pupi.

ARBITRI: Stellato, Cervellati.

Durata set: 23′, 24′, 21′; Tot: 68′.

MVP: Benedetta Bartolini (Bartoccini Fortinfissi Perugia)