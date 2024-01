Macerata di nuovo da sola, Messina supera Brescia al quinto

Nel Girone A la Valsabbina Millenium Brescia lotta in casa della Città di Messina ma non raggiunge il risultato sperato: sconfitta al tie-break, la squadra di coach Beltrami resta a quattro punti dal quinto posto di Albese che vale la Pool Promozione. In caso di successo delle comasche al prossimo turno, le leonesse saranno quindi costrette a disputare la Pool Salvezza. Domani si completa la giornata con il posticipo tra Sirdeco Volley Pescara e la VTB Fcredil Bologna.

Al PalaRescifina, le siciliane vanno subito sull’1-0 ma Brescia risponde e, grazie a due frazioni di grinta e tenacia, riesce a ribaltare il punteggio sospinta da Fiorio, autrice di 18 punti a fine incontro. A pochi metri dal traguardo però, la benzina nel serbatoio delle lombarde finisce e le tre bocche di fuoco di Messina salgono in cattedra: Joly (MVP) e Battista firmano 19 punti, Payne ne fa registrare 18 e le ragazze di coach Bonafede prima impattano sul 2-2 e poi dominano il tie-break, portando a casa i due punti. Nell’altro incontro, secondo successo stagionale per la Nuvolì Altafratte Padova, che supera 3-1 la Volley Soverato pungendo al servizio (ben 13 ace, 5 dall’MVP Volpin) e contando sulle accelerate di Rizzo (16), mentre non bastano alle calabresi i 19 punti di Frangipane.

Nel Girone B, solo la Narconon Volley Melendugno vince in tre set, imponendosi sulla Volley Hermaea Olbia grazie ai 19 punti di Stival. Tra le squadre in vetta, a sorridere più di tutte è la CBF Balducci Hr Macerata, che con l’1-3 a domicilio alla Pallavolo C.B.L. Costa Volpino guadagna un punto sulla CremonaUfficio Esperia Cremona, costretta al tie-break dall’Orocash Picco Lecco. Al Pala Cbl, le padrone di casa danno filo da torcere alla capolista, lottando praticamente in tutte le frazioni e riuscendo a vincere il secondo set, trascinate da un’Ebatombo in grande spolvero da 20 punti. Fa però meglio dall’altro lato Stroppa, che con 21 punti non fa rimpiangere l’assenza di Korhonen e insieme ai 32 punti della coppia Vittorini-Fiesoli permette alle arancionere di conquistare i tre punti.

Due ore e quaranta di match al Palazzetto Al Bione servono invece a Cremona per piegare le cugine di Lecco, dopo essere state in svantaggio per 2-0 con il doppio successo ai vantaggi delle padrone di casa nelle frazioni iniziali. La rimonta, guidata dai 20 punti a testa di Taborelli e Piovesan, arriva prima con un terzo gioco dominato e poi con un quarto vinto nei momenti finali, che hanno dato il giusto slancio alle gialloblu di coach Zanelli per chiudere la contesa al tie-break. Ben cinque le atlete in doppia cifra per le lecchesi, con Conti (16) e Caneva (15 con 6 muri) tra le più positive.

Si fa complicatissima per la Trasporti Bressan Offanengo la strada verso la Pool Promozione, nonostante una partita antologica contro l‘Ipag S.lle Ramonda Montecchio che, con 237 punti finali, diventa l’incontro dal punteggio più elevato della stagione. Contemporaneamente infatti, la LPM Bam Mondovì espugna la casa dell’Omag-MT San Giovanni in M.no e vola a +5, con due partite da giocare e un cuscinetto di sicurezza in vista dello scontro diretto della prossima giornata. Al Pala Coim, i primi due combattutissimi set finiscono 30-28 e 28-30, poi sono ancora le neroverdi a scattare prima del pareggio ospite, con Montecchio che deve infine tirare fuori tutte le energie rimaste per imporsi 11-15 alla quinta frazione. Premio di MVP ancora a Bellia, che chiude con 25 punti, due in più dell’avversaria Martinelli, ma fanno bene anche Arciprete (18), e la coppia di centrali Botezat-Mangani, con 11 muri in coppia.

Al PalaMarignano, la protagonista è la solita Decortes, che con 26 punti guida al successo pieno le sue pumine. Partita di grande concretezza per la squadra di coach Basso, che lasciato per strada solo il terzo set, gestendo gli altri sempre da una situazione di vantaggio. Decisivi i 16 punti di Lux e i 12 muri di squadra (5 per Riparbelli) per fermare l’attacco delle padrone di casa, con Serena Ortolani bloccata a quota 13.

I TABELLINI-

GIRONE A-

CITTA’ DI MESSINA – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-2 (25-22 21-25 20-25 25-15 15-6)

CITTA’ DI MESSINA: Galletti 1, Battista 19, Martinelli 6, Payne 18, Joly 19, Modestino 12, Maggipinto (L), Mearini 3, Rossetto 2, Catania 1, Ciancio. Non entrate: Ramirez (L), Felappi, Michelini. All. Bonafede.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Babatunde 7, Scacchetti 1, Pamio 10, Torcolacci 14, Malik 13, Fiorio 18, Pericati (L), Brandi 1, Tagliani, Pinarello. Non entrate: Bulovic, Pinetti. All. Beltrami.

ARBITRI: Stancati, Traversa.

Durata set: 26′, 28′, 27′, 23′, 15′; Tot: 119′.

MVP: Jessica Joly (Città di Messina)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-19 25-22 23-25 26-24)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Rizzo 16, Fanelli 7, Cicolini 12, Trampus 12, Volpin 13, Bortolot 4, Masiero (L), Pasa 3, Menegaldo, Wabersich. Non entrate: Magnabosco, Pavei (L), Piccinin. All. Rondinelli.

VOLLEY SOVERATO: Zuliani 7, Frangipane 19, Guzin 10, Romanin 4, Buffo 14, Barbazeni 6, Vittorio (L), Coccoli. Non entrate: Orlandi, Tolotti. All. Guidetti.

ARBITRI: Papapietro, Marani.

Durata set: 23′, 27′, 30′, 31′; Tot: 111′.

MVP: Francesca Volpin (Nuvolì Altafratte Padova)

GIRONE B-

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 1-3 (23-25 26-24 18-25 21-25)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 1, Lancini 15, Agbortabi 6, Ebatombo 20, Vicet Campos 4, Mazzoleni 15, Gay (L), Ghezzi 3, Rossi 1, Agazzi, Green. Non entrate: Boshnakova, Pacchiotti (L). All. Cominetti.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Vittorini 16, Civitico 8, Stroppa 21, Fiesoli 16, Mazzon 9, Bonelli 5, Bresciani (L), Borsella, Korhonen, Morandini, Bolzonetti, Quarchioni (L), Masciullo, Busolini. All. Saja.

ARBITRI: Licchelli, Erman.

Durata set: 29′, 29′, 24′, 27′; Tot: 109′.

MVP: Aurelia Ebatombo (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 2-3 (30-28 28-30 25-23 22-25 11-15)

RASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 2, Modesti 2, Martinelli 23, Trevisan 11, Taje’ 6, Bridi 7, Pelloni (L), Sassolini 10, D’este 7, Tommasini. Non entrate: Cantaluppi, Stringhini Ciboldi (L), Sironi, Compagnin. All. Bolzoni.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 5, Arciprete 18, Botezat 16, Mangani 16, Bellia 25, Caruso 12, Napodano (L), Gabrielli, Malvicini, Pandolfi. Non entrate: Mazzon, Gueli. All. Buonavita.

ARBITRI: Fontini, Galletti.

Durata set: 33′, 39′, 31′, 32′, 16′; Tot: 151′.

MVP: Sara Bellia (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – LPM BAM MONDOVI’ 1-3 (20-25 18-25 25-22 20-25)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Ortolani 13, Pecorari 8, Consoli 10, Ghibaudo 1, Nardo 9, Parini 9, Caforio (L), Turco 2, Meliffi, Cangini. Non entrate: Urbinati (L), Salvatori. All. Bertini.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 7, Farina 7, Decortes 26, Lux 16, Riparbelli 12, Allasia 2, Tellone (L), Coulibaly 1, Lapini 1, Manig. Non entrate: Marengo. All. Basso.

ARBITRI: Dell’Orso, Proietti.

Durata set: 24′, 21′, 25′, 28′; Tot: 98′.

MVP: Clara Decortes (LPM Bam Mondovì)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-10 25-20 25-18)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 12, Polesello 9, Stival 19, Santiago 13, Antignano 4, Caracuta 1, Oggioni (L), Rastelli 1, Campana 1, Courroux, Favero. Non entrate: Biesso. All. Napolitano.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 4, Marku 1, Adriano 13, Orlandi, Gannar 5, Schmit 1, Blasi (L), Imamura 2, Fontemaggi 2, Civetta, Parise. Non entrate: Anello. All. Guadalupi.

ARBITRI: Giorgianni, Scarfo’.

Durata set: 21′, 27′, 27′; Tot: 75′.

OROCASH PICCO LECCO – CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 2-3 (26-24 28-26 16-25 25-27 10-15)

OROCASH PICCO LECCO: Piacentini 12, Conti 16, Zojzi 11, Caneva 15, Sassolini 4, Nardelli 11, Barbagallo (L), Mainetti 2, Morandi, Frigerio, Invernizzi. Non entrate: Monti, Rimoldi (L). All. Milano.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Munarini 2, Taborelli 20, Rossini 11, Ferrarini 16, Turla’ 5, Piovesan 20, Gamba (L), Landucci 9, Felappi, Coveccia, Balconati, Zorzetto. All. Zanelli.

ARBITRI: Tundo, Pasquali.

Durata set: 31′, 32′, 27′, 34′, 18′; Tot: 142′.

MVP: Anna Piovesan (Cremonaufficio Esperia Cremona)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Futura Giovani Busto Arsizio-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-22, 27-25, 25-19) Giocata il 14/12/ 2023

Citta’ Di Messina-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (25-22, 21-25, 20-25, 25-15, 15-6)

Tecnoteam Albese Volley Como-Cda Volley Talmassons Fvg 3-0 (25-23, 25-10, 25-21) Giocata ieri

Nuvoli’ Altafratte Padova-Volley Soverato 3-1 (25-19, 25-22, 23-25, 26-24)

Sirdeco Volley Pescara-Vtb Fcredil Bologna Si gioca domani

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 43 (15 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 41 (14 – 2); Citta’ Di Messina 38 (13 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 31 (11 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (9 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 23 (7 – 9); Vtb Fcredil Bologna 13 (4 – 11); Volley Soverato 12 (4 – 12); Nuvoli’ Altafratte Padova 8 (2 – 14); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 15);

IL PROSSIMO TURNO- 14/01/2024 Ore 17.00

Vtb Fcredil Bologna – Valsabbina Millenium Brescia

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Soverato

Nuvoli’ Altafratte Padova – Tecnoteam Albese Volley Como

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Citta’ Di Messina Si gioca il 13/01/2024 Ore 20.00

Cda Volley Talmassons Fvg – Sirdeco Volley Pescara

GIRONE B-

I RISULTATI-

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino-Cbf Balducci Hr Macerata 1-3 (23-25, 26-24, 18-25, 21-25)

Trasporti Bressan Offanengo-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 2-3 (30-28, 28-30, 25-23, 22-25, 11-15)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Lpm Bam Mondovi’ 1-3 (20-25, 18-25, 25-22, 20-25)

Narconon Volley Melendugno-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-10, 25-20, 25-18)

Orocash Picco Lecco-Cremonaufficio Esperia Cremona 2-3 (26-24, 28-26, 16-25, 25-27, 10-15)

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 38 (14 – 2); Cremonaufficio Esperia Cremona 37 (12 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 2); Omag-Mt San Giovanni In M.No 28 (9 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 25 (8 – 8); Trasporti Bressan Offanengo 20 (6 – 10); Narconon Volley Melendugno 19 (5 – 11); Orocash Picco Lecco 16 (5 – 11); Volley Hermaea Olbia 12 (3 – 13); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10 (4 – 12).

IL PROSSIMO TURNO- 14/01/2024 Ore 17.00



Orocash Picco Lecco – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Trasporti Bressan Offanengo – Lpm Bam Mondovi’

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Volley Hermaea Olbia

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Cremonaufficio Esperia Cremona

Cbf Balducci Hr Macerata – Narconon Volley Melendugno