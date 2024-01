Egonu, schiacciata finisce in faccia a Mazzanti: web scatenato sul labiale

Da protagonisti assoluti nell'esperienza con la Nazionale italiana ad avversari: Paola Egonu e Davide Mazzanti si sono ritrovati una di fronte all'altro nella sfida di campionato tra la Vero Volley Milano e l' Itas Trentino . Esordio amaro per l'ex Ct azzurro, ko per tre set a zero, mentre per la formazione milanese si tratta del decimo successo di fila in campionato - quattro i punti di distanza dalla capolista Conegliano -. A far parlare, però, non è tanto il risultato finale ma quanto accaduto durante il match.

Egonu-Mazzanti: ecco cosa è successo

Nel terzo set, infatti, una bordata della giocatrice classe '98 è finita sul volto dell'allenatore: la nativa di Cittadella, per aggirare il muro avversario, ha schiacciato lungolinea e la sfera, dopo il tocco del libero, è finita tra il collo e il viso di Mazzanti. Il tecnico, dopo essersi ripreso dalla botta, ha subito sorriso e fatto un cenno con il pollice all'insù all'indirizzo della sua ex giocatrice che, senza nemmeno esultare, dapprima ha ripreso il pallone per andare in battuta e poi ha risposto al tecnico con lo stesso gesto. Una reazione glaciale insomma. Sul web in tanti si sono scatenati leggendo il labiale della Egonu e ritenendo che avesse apostrafato l'allenatore con parole non proprio dolci. Una sorta di buon viso a cattivo gioco per Paola che mentre con la mano dimostrava fairplay nei confronti di Mazzanti per lo sfortunato episodio casuale, a parole, a quanto pare, diceva ben altro.

Il difficile rapporto tra Egonu e Mazzanti

Del resto il rapporto tra i due in Nazionale è stato tutt'altro che idilliaco. Tutto ebbe inizio nel 2022, quando la giocatrice si rese protagonista di uno sfogo sugli insulti razzisti destabilizzando l'intero gruppo e spostando l'attenzione su di sé anziche sui risultati della squadra. Un fatto che Mazzanti non gradì e al quale replicò tenendo spesso fuori dai titolari la Egonu per gli Europei. Risultato? Un vero e proprio disastro, un boomerang che portò a un fallimento sportivo. Ora le loro strada di sono separate, ma il passato non si dimentica così facilmente.

